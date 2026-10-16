Kiderült, kit alakít Gudics Máté a Sztárban Sztárban: „Az egyik legnagyobb magyar énekesnő”

Gudics Máté Pa-dö-dö produkciója volt az első, amivel igazán nagy sikert aratott a Sztárban Sztár 2026-os évadában, majd Deák Bill Gyulaként múlt héten ismét sikerült lenyűgöznie a zsűrit. Az ítészek meg is jegyezték, hogy úgy tűnik, végre sikerült igazán ráéreznie a műsor lényegére, ám ezek után persze már el is várják tőle ezt a színvonalat. Pedig ezen a héten nem lesz könnyű dolga, ugyanis nem elég, hogy nőt alakít, de ráadásul az ország valaha volt legnagyobb énekesnőinek egyikét. Erről vallott most.

Gudics Máté a Pa-dö-dö Lang Györgyijeként lépett színpadra a Sztárban Sztár 3. adásában (Fotó: Mediaworks)

Gudics Máté Cserháti Zsuzsaként lép színpadra a Sztárban Sztár 12. évadának következő élő showjában. Ez persze nem kis nyomást helyez rá, akárcsak a múlt heti produkciója.

„Óriási érzelmi hullámvasúton mentem keresztül a produkció elejétől a végig, tehát nem tudtam feldolgozni azt, hogy ez most egy jó produkció volt vagy nem volt jó produkció. Nagyon furcsán hangzik, mert általában szoktam érezni közben is azt, hogy jó vagyok vagy nem, ha lehet így fogalmazni, de itt most ez a képességem teljesen eltűnt. Egészen addig, amíg nem kaptam meg a negyven pontot, nem tudtam, hogy hányadán állunk. Nagyon reméltem, hogy jó lesz, nagyon szerettem volna jól megcsinálni, jól előadni Deák Bill Gyulát, és igazán csak akkor nyugodtam meg, amikor otthon visszanéztem az egész produkciót, mert amit elvártam magamtól, azt teljesítettem és nagyon büszke voltam erre az egészre hajnalban már” – idézte fel a TV2 kamerái előtt Gudics Máté.

Gudics Máté Deák Bill Gyula alakját idézte meg múlt héten, amiért ismét maximális pontszámot kapott (Fotó: Origo)

A Sztárban Sztár énekese nagy feladatot kapott

Az énekes persze még nem dőlhet hátra, sőt, hiszen a műsor pörög tovább, ő pedig újabb komoly kihívással néz szembe.

Ezen a héten Cserháti Zsuzsát fogom alakítani, és elképesztő meló lesz ebben is. Nem egy egyszerű karakter, ráadásul női karakter. Szerintem ő egy óriási előadóművész volt, ki merem mondani, hogy talán az egyik legnagyobb magyar énekesnő. Szóval fel van adva a lecke, és nincs más dolgom mint gyakorolni

– árulta el Máté a kisfilmjében. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy a Megasztár csillaga végül hogyan oldja meg a feladatot, nézd a Sztárban Sztár új évadának következő adását vasárnap 18:55-től a TV2-n!