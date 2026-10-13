Sztárban Sztár: Gudics Máté Deák Bill Gyulát formálta meg – „Nem szerettem volna az emlékét besározni”

Különleges és hatalmas felelősséggel járó feladatot kapott Gudics Máté a Sztárban Sztár negyedik adásában: a nemrég elhunyt Deák Bill Gyula bőrébe kellett bújnia. Az énekes az István, a király című rockopera egyik dalával állt színpadra, és olyan produkciót nyújtott, amely a zsűrit és a nézőket is meggyőzte. A maximális 40 pontot kapta, a közönség szavazataiból is bőven jutott neki, ám az előadás előtt korántsem volt biztos abban, hogy sikerül méltó módon megidéznie a legendás bluesénekest.

A Sztárban Sztár 2026-os évadának negyedik adásában Gudics Máté Deák Bill Gyulát formálta meg (Fotó: Origo)

Deák Bill Gyula halála Gudics Mátét is megrázta

A felkészülés során nem csupán egy ismert előadó hangját és színpadi jelenlétét kellett megidéznie. Máté számára személyesen is sokat jelentett Deák Bill Gyula, ezért különösen fontos volt neki, hogy a produkció ne csússzon át paródiába, és ne legyen középszerű. A színpadon ezért a megszokottnál is nagyobb nyomást érzett, és csak az előadás végén tudott igazán megkönnyebbülni.

Óriási felelősség volt. Nem tudtam, hogyan sikerült a produkció, és ilyen soha nem történt még velem. Mindig azért érzem a produkció közben, hogy jó vagy nem, de most egyáltalán nem éreztem, mert annyira rástresszeltem. Amint véget ért a produkció, olyan volt, mintha kihúzták volna a dugót, teljesen leeresztettem. Tényleg nem volt még soha ilyen óriási felelősség rajtam. Nagyon szerettem Billt, és ez ilyenkor el tud sülni nagyon rosszul is, és semmiképpen sem szerettem volna az ő emlékét besározni egy közepes produkcióval. Úgyhogy nagyon örülök, hogy nemcsak a zsűrinek, hanem a kedves közönségnek is sikerült elnyernem a tetszését

– mondta Gudics Máté az Origónak.

Gudics Máté produkciója óriási sikert aratott (Fotó: Origo)

A Sztárban Sztár zsűrije és a közönség is elégedett volt

Az énekes számára különösen nagy siker a maximális pontszám, hiszen a verseny első két adásában még a kiesés fenyegette. A nehéz kezdet azonban nem vette el a kedvét, sőt úgy érzi, a kezdeti bizonytalanság inkább arra ösztönözte, hogy még keményebben dolgozzon.

„Nagyon jól érzem magam a műsorban. Őszintén szólva, azt gondoltam mindig is magamról, hogy teher alatt nő a pálma, és most kezdek el majd igazán belejönni ebbe. A következő célom az, hogy a napi győztes címet elnyerjem, akkor nagyon boldog lennék, de persze az sem baj, ha ez nem sikerül. Fontos számomra az, hogy célokat tűzzek ki magam elé, hogy a felkészülés során legyen erőm és kitartásom, és hogy beleadjak apait-anyait.”