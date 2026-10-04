Gudics Máté végre nő lehet a Sztárban Sztárban: „Már nagyon vártam ezt!”

Újabb különleges átalakulás vár Gudics Mátéra a Sztárban Sztár harmadik élő adásában. Az énekes ezúttal először bújik női előadó bőrébe, ráadásul a legendás Pa-dö-dő egyik tagját, Lang Györgyit alakítja majd.

Gudics Máté a Sztárban Sztár második adásában John Travoltát formálta meg (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár szereplője nagyon örült a feladatnak

Máté kifejezetten örült a feladatnak, hiszen többször is találkozott már a Pa-dö-dővel, és régóta várta, hogy egy ennyire szokatlan karakterben is kipróbálhassa magát.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, kit alakítok. Többször léptünk fel együtt, és mindig nagyon szerettem a Pa-dö-dő világát. Már nagyon vártam ezt, hogy egyszer női előadót formálhassak meg, hiszen ez számomra az igazi kilépés a komfortzónából. A próbán már éreztem, hogy meglepően hasonló a hangunk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, ez mennyire jön majd át a nézőknek is.

Bár segítséget nem kért a Pa-dö-dő másik tagjától, Falusi Marianntól, a felkészülést komolyan veszi.

„Marianntól most nem kértem segítséget, de a próbákon sokat dolgoztunk a karakteren, én pedig itthon is gyakorlok. Györgyinek és Mariannak is nagyon karakteres, mélyebb hangja van, ami nekem bizonyos szempontból könnyebbség, hiszen az én hangom is hasonló karakterű. Ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok, mit szól majd hozzá a zsűri.”

Gudics Máté szeretné minél több oldalát megmutatni a műsorban (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár zsűrijétől minden kritikát megfogad

Az énekes szerint ráadásul igazán vidám produkcióra számíthatnak a nézők. Úgy érzi, a Pa-dö-dőnek mindig is volt egy felszabadult, életigenlő hangulata, amit szeretne most a színpadon is visszaadni.

„Teljesen beleugrottam ebbe a kicsit bolondosabb, vagányabb karakterbe. Remélem, hogy sikerül továbbjutnom, és most elkerülöm a veszélyzónát.”

Máté számára egyébként a korábbi kritikák is inkább ösztönzőleg hatottak. Nem letörik a zsűri megjegyzései, hanem arra sarkallják, hogy a következő alkalommal még többet hozzon ki magából.