Kovács Áron már tudja, ki lesz a Sztárban Sztár győztese? „Már csak a tisztes helytállás a cél”

A Sztárban Sztár Kovács Áron számára egy teljesen új kihívás, amiben egy olyan oldalát tudja megmutatni, amit eddig nem láthattak a nézők. És ő ezt persze nagyon élvezi, hiszen elmondása szerint ez valóban egy hatalmas buli. Ugyan érzi, a győzelemről valószínűleg le kell mondania, de ez nem azt jelenti, hogy engedne a maximális teljesítményből. Erről mesélt most az Origónak.

Kovács Áron, Gudics Máté és Tóth Abigél maradtak a továbbjutó lista végén, akik közül végül a Sztárban Sztár zsűrije Mátét mentette meg (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kovács Áron a Sztárban Sztár 5. adásában az Inner Circle énekeseként, majd a Shygys tagjainak egyikeként állt színpadra Tóth Abigéllel, Gudics Mátéval és Ádám Szofival, és bár a produkciók nagyon szórakoztatóra sikerültek, Áron végül mégis a veszélyzónába került. A nézők szavazatai azonban megmentették, így a Sztárban Sztár kiesője vasárnap Tóth Abigél lett. A zenész azonban úgy érzi, egyiküknek sem kell bánkódnia, hiszen a verseny ezen pontján egyértelművé vált, hogy kik a nézők legnagyobb kedvencei, akik hétről hétre egyre lenyűgözőbb teljesítményt nyújtanak.

„Már eljutottunk a játék azon szakaszába, hogy tényleg nem gáz kiesni, bármikor is jöjjön el az idő. Olyan produkciók vannak, hogy ha egészen őszinte akarok lenni, márpedig az akarok, akkor azért már megvan a top 3, vagy a top 4” – kezdte Áron az Origónak.

Én is látom, a nézők is, és szerintem a zsűri is, hogy mi a helyzet, tehát már csak a tisztes helytállás a cél, ha lehet ezt mondanom. Úgyhogy most tulajdonképpen abban vagyok, hogy minél jobban megformáljam a kapott előadókat saját magam miatt, és innentől már bármi jön, az ajándék, ha meg menni kell, akkor az is ajándék, mert végre a családommal tölthetek több időt, hiszen most nagyon keveset tudunk

– vallotta be mosolyogva.

„Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy-egy vasárnap az életünkből, de nem. Ez egyre hosszabb idő, hiszen most is több produkció lesz. Úgyhogy igazából mindennek örültem volna, annak is, hogy maradok, és annak is, ha nem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy szeretnek, és köszönöm a szavazatokat, bár azt éreztem, hogy Abigélnek most egy kicsit nagyobb szüksége lett volna a folytatásra az önbizalma miatt” – tette hozzá.