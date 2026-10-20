Kovács Áron már tudja, ki lesz a Sztárban Sztár győztese? „Már csak a tisztes helytállás a cél”

A Sztárban Sztár Kovács Áron számára egy teljesen új kihívás, amiben egy olyan oldalát tudja megmutatni, amit eddig nem láthattak a nézők. És ő ezt persze nagyon élvezi, hiszen elmondása szerint ez valóban egy hatalmas buli. Ugyan érzi, a győzelemről valószínűleg le kell mondania, de ez nem azt jelenti, hogy engedne a maximális teljesítményből. Erről mesélt most az Origónak.
Kovács Áron a Sztárban Sztár 5. adásában az Inner Circle énekeseként, majd a Shygys tagjainak egyikeként állt színpadra Tóth Abigéllel, Gudics Mátéval és Ádám Szofival, és bár a produkciók nagyon szórakoztatóra sikerültek, Áron végül mégis a veszélyzónába került. A nézők szavazatai azonban megmentették, így a Sztárban Sztár kiesője vasárnap Tóth Abigél lett. A zenész azonban úgy érzi, egyiküknek sem kell bánkódnia, hiszen a verseny ezen pontján egyértelművé vált, hogy kik a nézők legnagyobb kedvencei, akik hétről hétre egyre lenyűgözőbb teljesítményt nyújtanak.
„Már eljutottunk a játék azon szakaszába, hogy tényleg nem gáz kiesni, bármikor is jöjjön el az idő. Olyan produkciók vannak, hogy ha egészen őszinte akarok lenni, márpedig az akarok, akkor azért már megvan a top 3, vagy a top 4” – kezdte Áron az Origónak.
Én is látom, a nézők is, és szerintem a zsűri is, hogy mi a helyzet, tehát már csak a tisztes helytállás a cél, ha lehet ezt mondanom. Úgyhogy most tulajdonképpen abban vagyok, hogy minél jobban megformáljam a kapott előadókat saját magam miatt, és innentől már bármi jön, az ajándék, ha meg menni kell, akkor az is ajándék, mert végre a családommal tölthetek több időt, hiszen most nagyon keveset tudunk
– vallotta be mosolyogva.
„Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy-egy vasárnap az életünkből, de nem. Ez egyre hosszabb idő, hiszen most is több produkció lesz. Úgyhogy igazából mindennek örültem volna, annak is, hogy maradok, és annak is, ha nem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy szeretnek, és köszönöm a szavazatokat, bár azt éreztem, hogy Abigélnek most egy kicsit nagyobb szüksége lett volna a folytatásra az önbizalma miatt” – tette hozzá.
Kovács Áron teljes erőbedobással készül a Sztárban Sztár 6. adására
Bár úgy érzi, lassan eljön annak az ideje, hogy neki is búcsúznia kell a műsortól, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kevesebb energiát fektetne a produkcióiba, sőt.
„Látva az egész meccset, az egész mezőnyt, azt érzem, hogy megérett az idő arra, hogy lassan elköszönjek ettől a műsortól. Nyilván emelt fővel és jó produkcióval, persze. Viszont attól függetlenül, hogy szerintem ez lefutott a szempontomból, és nekem is megvan a favoritom, nem azt jelenti, hogy ettől kevesebbet adok bele” – jelentette ki.
Elég reálisan látom a dolgokat, mert ebben az iparban dolgozom, 53 vagyok, sok mindent láttam. Már a második adás után gratuláltam annak az embernek, aki szerintem meg fogja nyerni. Onnantól kezdve nekem az az izgalmas ebben az egészben, hogy én – aki egyébként győzni szeretek, és azért játszom egy sima kártyajátékot is, hogy győzzek – miként tudok teljesíteni innentől kezdve. Tehát, ez egy fejlődés, vagy egy ellenfejlődés a részemről, hogy minden héten úgy kell belepakolni valamibe a maximumot, hogy sporthasonlattal élve én most egy olyan versenyző vagyok, aki tudja, hogy olyanokkal indul egy tíz fős mezőnyben, akik közül négyen megfutják a világcsúcsot, de ő nem. Szóval, nekem ez az igazi kihívás
– folytatta.
„Úgyhogy próbálom ezt egy játéknak felfogni. Viszont tény, hogy ha esélyesnek látnám magam a győzelemre, akkor sem adnék bele többet, mert egyszerűen nem tudnék. Ennyit tudok beleadni, ez a maximum, és ezt ki is hozom magamból” – zárta a beszélgetést Kovács Áron.