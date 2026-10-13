Komonyi Zsuzsi, a Sztárban Sztár kiesője megtörte a csöndet az Origónak: „Nem vagyok csüggedt”

Újabb versenyző számára ért véget a TV2 népszerű showműsora, a Sztárban Sztár. Komonyi Zsuzsi ezúttal a Modern Talking legendás énekesének, Thomas Andersnek a bőrébe bújt, a produkciója alatt több dalt is előadott a '80-as évek sztárjától.
A Sztárban Sztár 2026-os évadának legújabb kiesője: Komonyi Zsuzsi
Az énekesnőnek ezúttal egy férfi előadó karakterét kellett megformálnia, ami különleges kihívást jelentett számára. Komonyi Zsuzsi alaposan felkészült a feladatra: a Modern Talking videóit és koncertfelvételeit is tanulmányozta, hogy minél hitelesebben idézhesse meg a német sztárt.
„Azért én próbáltam férfi lenni. Megpróbáltam elsajátítani a tekintetét, nagyon sok klipjét, illetve koncertfelvételét megnéztem a Modern Talkingnak. Thomas Andersnek egy olyan korszakát próbáltam színpadra hozni, amikor még elég feminin volt, tehát nőies vonásai voltak, ugyanis ő egy igazi szép fiú volt” – mondta az Origónak.
A dalok ráadásul nem állnak távol Zsuzsitól, hiszen gyerekkorában ő is szívesen hallgatta a formáció slágereit.
Nagyon szerettem a zenéiket. Annak idején, a '80-as években még kisgyerek voltam, és akkor a Modern Talking másik tagjába, Dieter Bohlenbe voltam inkább szerelmes. Akkor inkább a szőke hajúak tetszettek jobban. De ma már lehet, hogy másképpen gondolnám, mert nagyon jóképű Thomas Anders!
A produkció különleges apropóját az adta, hogy Thomas Anders a múlt héten személyesen is üzent Komonyi Zsuzsinak. Az énekesnőnek sokat jelentett a gesztus, ugyanakkor tisztában volt vele, milyen nagy felelősség egy világhírű előadó bőrébe bújni. Különösen úgy, hogy az eredeti sztár akár a produkciót is láthatja.
„Remélem, hogyha eljut hozzá ez a produkció, akkor elégedett lesz. Természetesen azért az mindig egy nehéz helyzet, amikor az eredeti előadóhoz is eljut a produkció, főleg, ha itt van a stúdióban. Thomas ugye csak lélekben lehetett velem, de ilyenkor mindig izgulok, hogy mit fog szólni hozzá.”
A Sztárban Sztár zsűrije ezúttal nem őt mentette meg
A negyedik adásban végül az énekesnőnek kellett búcsúznia a Sztárban Sztártól. Bár szívesen maradt volna még a műsorban, és újabb oldalait is megmutatta volna a közönségnek, nem kesereg a kiesés miatt.
Nagyon örülök annak, hogy átélhettem ezt az élményt, hogy ennek a műsornak részese lehettem. Annak is örültem volna, ha még lenne lehetőségem megmutatni több oldalamat, de ez most így alakult. Ettől függetlenül nem vagyok csüggedt, hiszen az élet megy tovább. Most jött ki egy új dalom, egy új videóklipem, nagyon sok fellépésem lesz, szóval lesz mit csinálnom. Aminek a legjobban örülök a műsor kapcsán, hogy olyan közönséghez is eljuthattam, akik esetleg eddig még nem annyira ismertek, tehát most kinyílt az az ajtó, ami eddig esetleg egy picit még zárva maradt.