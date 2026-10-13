Komonyi Zsuzsi, a Sztárban Sztár kiesője megtörte a csöndet az Origónak: „Nem vagyok csüggedt”

Újabb versenyző számára ért véget a TV2 népszerű showműsora, a Sztárban Sztár. Komonyi Zsuzsi ezúttal a Modern Talking legendás énekesének, Thomas Andersnek a bőrébe bújt, a produkciója alatt több dalt is előadott a '80-as évek sztárjától.

Komonyi Zsuzsi számára véget ért a Sztárban Sztár (Fotó: Origo)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának legújabb kiesője: Komonyi Zsuzsi

Az énekesnőnek ezúttal egy férfi előadó karakterét kellett megformálnia, ami különleges kihívást jelentett számára. Komonyi Zsuzsi alaposan felkészült a feladatra: a Modern Talking videóit és koncertfelvételeit is tanulmányozta, hogy minél hitelesebben idézhesse meg a német sztárt.

„Azért én próbáltam férfi lenni. Megpróbáltam elsajátítani a tekintetét, nagyon sok klipjét, illetve koncertfelvételét megnéztem a Modern Talkingnak. Thomas Andersnek egy olyan korszakát próbáltam színpadra hozni, amikor még elég feminin volt, tehát nőies vonásai voltak, ugyanis ő egy igazi szép fiú volt” – mondta az Origónak.

A dalok ráadásul nem állnak távol Zsuzsitól, hiszen gyerekkorában ő is szívesen hallgatta a formáció slágereit.

Nagyon szerettem a zenéiket. Annak idején, a '80-as években még kisgyerek voltam, és akkor a Modern Talking másik tagjába, Dieter Bohlenbe voltam inkább szerelmes. Akkor inkább a szőke hajúak tetszettek jobban. De ma már lehet, hogy másképpen gondolnám, mert nagyon jóképű Thomas Anders!

A produkció különleges apropóját az adta, hogy Thomas Anders a múlt héten személyesen is üzent Komonyi Zsuzsinak. Az énekesnőnek sokat jelentett a gesztus, ugyanakkor tisztában volt vele, milyen nagy felelősség egy világhírű előadó bőrébe bújni. Különösen úgy, hogy az eredeti sztár akár a produkciót is láthatja.

„Remélem, hogyha eljut hozzá ez a produkció, akkor elégedett lesz. Természetesen azért az mindig egy nehéz helyzet, amikor az eredeti előadóhoz is eljut a produkció, főleg, ha itt van a stúdióban. Thomas ugye csak lélekben lehetett velem, de ilyenkor mindig izgulok, hogy mit fog szólni hozzá.”

A Modern Talking jóképű sztárját személyisítette meg (Fotó: Origo)

A Sztárban Sztár zsűrije ezúttal nem őt mentette meg

A negyedik adásban végül az énekesnőnek kellett búcsúznia a Sztárban Sztártól. Bár szívesen maradt volna még a műsorban, és újabb oldalait is megmutatta volna a közönségnek, nem kesereg a kiesés miatt.