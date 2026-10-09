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thomas anders

Világsztár küldött videót Komonyi Zsuzsinak: Megszólalt a Sztárban Sztár énekesnője

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Thomas Anders szerepébe búj vasárnap Komonyi Zsuzsi. A Sztárban Sztár énekesnője egy meglepő videót kapott a Modern Talking egykori sztárjától, amiről most lapunknak számolt be.
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thomas andersKomonyi Zsuzsisztárban sztár

Vasárnap tovább folytatódik az év legnagyobb házibulija, ahol Komonyi Zsuzsi is színpadra lép majd. Az énekesnő a múlt heti élő adásban veszélyzónába került, azonban a zsűri végül őt juttatta tovább. Már az is kiderült, hogy Thomas Anders, azaz a Modern Talking egyik frontembere bőrébe búj majd a Sztárban Sztárban, aki egy mindenkit meglepő videót is küldött Zsuzsinak. Az Origo megkereste az énekesnőt, aki boldogan mesélt a nagy meglepetésről és a műsor e heti adásáról is.

A Sztárban Sztár énekesnője, Komonyi Zsuzsi elárulta hogyan reagált Thomas Anders videójára
A Sztárban Sztár 2026-os évadában Komonyi Zsuzsi a legjobb nyolc versenyzője között szerepel (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár énekesnője nagyon meglepődött Thomas Anders üzenetén

Szia Magyarország! Thomas Anders vagyok és azt hallottam, hogy Komonyi Zsuzsi engem fog alakítani a Sztárban Sztárban. Micsoda öröm. Remélem, hogy szavaztok rá, és november 14-én koncertet adok az MVM Dome-ban, ahol bízok benne, hogy sokatokkal tudok majd találkozni

– mondta videójában Thomas Anders.

Komonyi Zsuzsi óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy egy világsztár is követi a műsort és ennyire boldog volt, hogy ő is szerepet kap a Sztárban Sztárban. „Nem hittem el, hogy ilyen megtörténhet. Felfoghatatlan és leírhatatlan érzések vannak most bennem emiatt. Az első adásban volt már szerencsém ahhoz, hogy Péter-Szabó Szilvia ott ült a stúdióban, így most is azon leszek, hogy képes legyek leküzdeni a stresszt és a feszültséget. Bízok benne, hogy ha látja az előadást, akkor majd büszke lesz rám. Viszont leginkább élvezni szeretném a produkciót” – mondta lapunknak a Sztárban Sztár énekesnője.

Sztárban Sztár, SztárbanSztár, TV2, 2026.10.04.
Komonyi Zsuzsi Cindy Lauperként lépett színpadra, ahol zseniálisan utánozta az amerikai énekesnő hangját (Fotó: Mediaworks)

Közel volt a kieséshez múlt héten Komonyi Zsuzsi

Nem a legjobb érzés utolsóként ott állni. Viszont egyre kevesebben vagyunk a műsorban, így nyilván többször kerülhet arra sor, hogy valamelyikünk ott találja magát. Én baromi jól éreztem magam, mint Cindy Lauper. Az pedig, hogy a zsűri szavazott tovább, számomra csak azt jelenti, hogy ők is értékelik a rengeteg munkát, amit beletettem. Eddig mindig csont nélkül jutottam tovább, vagyis a nézők szavaztak, most pedig a zsűri. Ennek is el kellett jönnie

– jegyezte meg az énekesnő.

Október 11-én a negyedik élő adással, kivételesen 19:35-től következik a Sztárban Sztár műsora, ahol még 8 versenyző van versenyben, hogy megnyerje a TV2 sikerműsorát.

@komonyizsuzsi Na, erre tényleg nem számítottam❣️🥰🥹❤️ Ma üzenetet kaptam @Thomas Anders -től, a Modern Talking legendás énekesétől – akinek vasárnap este a bőrébe bújok a @Sztárban Sztár 4. élő showjában❣️ Bevallom, ettől most egy picit még nagyobb lett a drukk… 😅❤️ De közben óriási megtiszteltetés is❣️ Most már csak az a kérdés, sikerül e vasárnap estére igazi Modern Talking-hangulatot varázsolnom a színpadra❣️ Szurkoljatok nekem!🙏 @TV2 hivatalos @tv2fischer_vision #hirdetés #számítokrátok #hálaésköszönet ♬ Geronimo's Cadillac (New Version) - Modern Talking

 

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