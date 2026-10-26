Kovács Áron, a Sztárban Sztár kiesője megtörte a csendet az Origónak: „Tudtam, hogy ez bukó lesz”

Kovács Áron számára véget ért a Sztárban Sztár, a TV2 sikerműsorának hatodik élő show-jában ugyanis ő kapta a kevesebb nézői szavazatot Gudics Mátéval szemben. Az énekesnek ezúttal Fluor Tomi Mizu című dalát kellett előadnia, ám már a felkészülés során úgy érezte, hogy nehéz dolga lesz. A kiesését mégsem élte meg tragédiaként: amikor kiderült, hogy búcsúznia kell, maga is elismerte, hogy a versenytársai ezen az estén erősebb produkciókkal álltak színpadra.

Kovács Áron és Gudics Máté közös produkciója a Sztárban Sztár legutóbbi adásának egyik fénypontja volt (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának legutóbbi kiesője Kovács Áron

Az énekes nem kereste a kifogásokat, és a kiesés pillanatában is sportszerűen értékelte a történteket. A Fluor Tomi slágerével azonban alaposan meggyűlt a baja, hiszen szerinte éppen azok a jellegzetességek hiányoztak a Mizu című dalból, amelyek igazán felismerhetővé teszik az előadót.

A Fluoron nem találtam fogást, valójában ő nem egy énekes, hanem inkább rapper, abban maximális csúcsteljesítményt nyújt, de ebben a dalban viszont nem volt ilyen rész. Az a rap betét, amire azt mondták a zsűritagok, hogy felismerték Fluort, az nincs is benne eredetileg ebben a dalban, ezt én tettem bele. Ezzel a dallal egyszerűen nem tudtam mit kezdeni, ezt dobta a gép, hát ez van, sajnálom

– kezdte az Origónak.

„Minden, amiről a Fluort megismerjük, az a többi dalában van benne. Ebben egy megeffektezett, gépies éneklés van, amit én itt élőben nem tudtam visszaadni. Ez egy lehetetlen küldetés volt, de persze alázattal álltam hozzá, és alázattal megpróbáltam a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Ennyire futotta, de ez van. A zsűri pontjaival egyébként elégedett voltam, sőt én még rosszabbra számítottam őszintén szólva. Amikor megkaptam ezt a dalt, tudtam, hogy ez bukó lesz.”

Kovács Áron először Fluor Tomiként lépett a színpadra (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár zsűrije nem mindig kímélte Áront

A Sztárban Sztár hetei alatt Áronnak nemcsak a különböző előadók megformálásával kellett megküzdenie, hanem azzal is, hogy a zsűri olykor egészen másként látta a teljesítményét, mint ő maga.

Nekem nagyon nehéz volt a zsűri kritikáját elfogadni. Egykorúak vagyunk, pályatársak vagyunk, én is eltöltöttem 30 évet a show-bizniszben, és a színpadon is. Azt gondolom, hogy tapasztalatom van nekem is bőven, úgyhogy nehéz az, amikor nem értünk egyet, de ezt a szerepet vállaltam. Természetesen alázattal próbáltam azért fogadni a jót és a rosszat is. Volt egyébként olyan is, amikor a jó kritikával nem értettem egyet, de az mondjuk jól esett!

– nevetett Áron.