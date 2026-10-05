Lola távozott a Sztárban Sztárból: „Itt az ideje, hogy hazamenjek, és a családra koncentráljak”

Tegnap lezajlott a Sztárban Sztár 3. adása, aminek végén sajnos egy újabb tehetséges énekestől kellett búcsúznunk. A Sztárban Sztár kiesője tegnap Lola lett, aki Sam Smith bőrébe bújva adta elő az Unholy című dalt. És bár az utánzás nem volt teljesen pontos, az énekesnő végül 37 pontot kapott a maximális 40-ből. Ennek ellenére a nézők úgy értékelték, ellenfelei ezen a héten jobban teljesítettek nála. Lola a kiesése után az Origónak mesélt az érzéseiről.

Lola Sam Smithként szerepelt a Sztárban Sztár 12. évadának harmadik élő show-jában (Fotó: Mediaworks)

Lola kislánya, Lenka egy héttel ezelőtt lett egy éves, így az énekesnő részéről nem kis vállalás volt belevágni a Sztárban Sztár 2026-os évadába, de ő cseppet sem bánta meg.

„Kiesni természetesen nem jó érzés, de ha az egészet nézem, nagyon jól éreztem magam a műsorban, aminek csak nagyon kis részét tette ki a kiesős rész. Illetve nagyon örülök, hogy ezt a dalt elénekelhettem, mert Sam Smith az egyik kedvenc énekesem, és nagyon-nagyon élveztem. Az gondolom, az egésznek az a lényege, hogy rengeteg melót tegyünk bele, de közben nagyon élvezzük, és úgy érzem, hogy nálam ez abszolút sikerült” – kezdte Lola.

Ezek után mondhatni megpihenek, már amennyire anyukaként lehet, illetve biztos, hogy az összes családi dolgot bepótoljuk, amire nem volt idő. Nyilván emellett a műsor mellett szinte semmire nem volt idő, szinte még enni sem, de egy pillanatig sem bánom. Viszont azt is érzem, hogy most már itt az ideje, hogy hazamenjek, és a családra koncentráljak, mert nyilván ők a legelsők

– vallotta be.

Lola Szandi bőrébe bújva jódlizott a második adásban, és végül a zsűri mentette meg a veszélyzónából (Fotó: Mediaworks / Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár Lola férjének is egy igazi kihívás volt

A sztáranyuka amellett, hogy rengeteg munkát fektetett a műsorba, azt is elárulta, mindez a férje támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg.

„Nincs bennem bűntudat, a család az azért van, hogy összetartson, és mindenben támogassa egymást. A férjem nagyon-nagyon jól helyt állt, összetartotta a családot, sőt, engem is ő tartott egyben ezekben a hetekben. Szóval gondoskodott arról, hogy egyáltalán egyek, és a kislányunkra is tökéletesen odafigyelt. Tulajdonképpen mi úgy élünk, hogy mindenben igyekszünk támogatni egymást, és ez most egy olyan időszak volt, amikor neki kellett engem nagyon-nagyon. Egyébként szerintem semmi baj nincs azzal, ha egy anyuka az álmait is megéli. Igen, anyuka vagyok, de emellett én, én magam is vagyok” – magyarázta a Sztárban Sztár tegnapi kiesője.

Mondjuk a három évünk alatt, amióta együtt vagyunk, a férjem nem nagyon unatkozott mellettem, és remélem, hogy ez a jövőben is így marad, de mi családilag is nagyon élveztük a műsort. A mostani szettemen nagyon jól szórakozott, pedig azért egy férfinak így látni a feleségét elég kemény, főleg egy civil férfinak. Bár lehet, hogy ha így mentem volna haza, akkor még pár napig a kanapén aludt volna, mert nem mer bejönni

– tette még hozzá nevetve.