Sosem látott különkiadással folytatódik a Sztárban Sztár: először leshetünk be a kulisszák mögé

Hamarosan elkezdődik a Sztárban Sztár 2026-os évadának negyedik fordulója, ahol a még versenyben lévő nyolc versenyző küzd meg egymással, hogy elnyerjék a nézők, és a négy tagú zsűri, azaz Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi tetszését. Ma azonban 18:55-kor még nem az élő show kezdődik el, ahogy korábban, hanem az Aktív egy rendkívüli adása, amelynek keretein belül a rajongók bekukkanthatnak a színfalak mögé. Erre a Sztárban Sztár 12. évadában, sőt a korábbi szezonokban sem volt még példa.

Folytatódik a Sztárban Sztár új évada, de nem a szokványos adásmenetre készülhetnek a nézők (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár versenyzők utolsó perceit is láthatjuk

Az Aktív különkiadásában láthatjuk, hogyan gyakorolnak a még versenyben lévő énekesek még a színpadra lépés előtti utolsó pillanatokban is, annak ellenére, hogy egész héten erre készültek, vagy éppen, hogyan alakulnak át különböző előadókká, ami talán a műsor egyik legizgalmasabb része. Ezen a héten Ádám Szofi Christina Aguilerát, Brasch Bence Majkát, Dr. Mátyás Berkes Olivért, Gudics Máté Deák Bill Gyulát, Takács Nikolas Teddy Swimst, Kovács Áron pedig Elton Johnt alakítja, míg Tóth Abigél és Komonyi Zsuzsi az ellenkező nem bőrébe bújnak, LMFAO-ként és a Modern Talking Thomas Anderseként, aki a felkészülése alatt még üzent is az énekesnőnek. A produkciókat az Aktív után, 19:35-től láthatjuk majd, a megszokott formában, így természetesen a pontok és a szavazatok alapján az adás végén az is kiderül majd, hogy Gallusz Niki, Kohánszky Roy, Mohamed Fatima és Lola után, ki lesz a Sztárban Sztár kiesője ma. Ha kíváncsi vagy a részletekre, tarts velünk! Cikkünket az adás alatt folyamatosan frissítjük.