Ádám Szofi először nem kapott maximum pontot a Sztárban Sztárban: egyre nagyobb a nyomás rajta

Ádám Szofi elképesztő energiával robbant be a Sztárban Sztár 12. évadába, és szinte letarolta a színpadot. Amy Winehouse-ként már az első adásban az ujja köré csavarta a zsűrit, a második héten pedig Dara Bangaranga című dalával nyűgözte le őket. De most még a korábbiaknál is nehezebb feladatot kapott, és bár az ítészek és a nézők egyaránt imádták Sofi Michael Jackson előadását, némi kritikát is megfogalmaztak vele szemben, így most először nem maximum pontot kapott. A maximalista énekesnő erről az érzésről mesélt az Origónak.

Ádám Szofi Michael Jacksonként lépett színpadra a Sztárban Sztár 3. adásában (Fotó: Gabor Zoltan)

Sofi Sztárban Sztáros menetelése mindenkit lenyűgöz, ám emögött a tehetség mellett rengeteg munka van, hiszen ez a műsor az első pillanattól kezdve igazán fontos az énekesnő számára. Éppen ezért viszont hatalmas nyomás alatt áll, amivel a héten a korábbiaknál valamivel nehezebben birkózott meg.

Őszintén bevallom, amióta megkaptam ezt a feladatot, valahogy nem tudtam belejönni Michael Jackson szerepébe, mert számomra ez egy lehetetlen feladat. Nyilván nőként lehozni pedig duplán lehetetlen. Persze nincs lehetetlen, csak tehetetlen, szóval én megtettem mindent, amit csak tudtam és remélem, hogy tetszett a nézőknek. Amilyen visszhangot hallottam, egyelőre az pozitív, aminek nagyon örülök, de én nem éreztem teljes egészében magaménak ezt a feladatot

– magyarázta Ádám Szofi a Sztárban Sztár tegnapi adása után.

„Nálam ez az izgulás folyamatosan megvan, bár szerintem az Amy-nél idegeskedtem a legjobban, mert az még az első volt. Itt pedig másképp működött nálam az izgulás, mert amint elkezdődött a zene, beütött egy kis szívroham, tudod. De akkor úgy voltam vele, hogy minden mindegy, megyünk tovább. Viszont én, mint maximalista, nagyon szigorú vagyok magammal szemben, nagyon sokat gyakorlok, és úgy vagyok vele, hogy mindig a maximumot szeretném hozni. Szóval még mindenképpen visszanézem, hogy milyen volt, de az biztos, hogy ha valami nem jó, akkor fogom még mondogatni magamnak jövő héten” – vallotta be.

Ádám Szofi produkciója meggyőzte a zsűrit és a nézőket is, de ő maga nem teljesen elégedett (Fotó: Gabor Zoltan)

A Sztárban Sztár Ádám Szofi számára hétről hétre nehezebb

Bár a feladatok mindenkinél nagyon változatosak, a fiatal rapper úgy érzi, egyre keményebb átalakulásokkal kell megbirkóznia, amelyekben nemcsak a hangutánzás, de a koreográfia is külön kihívást jelent. Éppen ezért nem bánná, ha legközelebb egy valamivel nyugisabb produkcióval készülhetne.