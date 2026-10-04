Kínos élmény az első randin: lehányták a Sztárban Sztár énekesnőjét

Közösen válaszolt a követők kérdéseire a közösségi médiában a Sztárban Sztár két énekesnője, Tóth Abigél és Ádám Szofi, Frey Timivel kiegészülve, akik közt a jelek szerint igen szoros barátság alakult ki. Ekkor a legkínosabb randiélmények is terítékre kerültek, Abigélnek pedig sikerült egy olyan történettel előrukkolnia, melynek hallatán a többiek előbb elhűltek, majd hatalmas nevetésben törtek ki.

Élete legkínosabb első randiját idézte fel a Sztárban Sztár énekese, Tóth Abigél

Fotó: Ladóczki Balázs

Élete legkínosabb első randiját idézte fel a Sztárban Sztár énekese, Tóth Abigél

Lehánytak. Elvileg rossz volt a gyomra a kajától

— jelentette ki Abigél, aki korábban a Megasztárban is feltűnt.

A szobában erre óriási nevetés tört ki, majd Ádám Sofi elárulta, ő biztos megvigasztalta volna szegény fiút, mivel elmondása szerint a kapcsolataiban mindig felveszi az anya szerepet - szemlézte a Bors.

Nekem soha nem volt ciki helyzetem, mert minden szituációból jól tudok kijönni. Maximum én vagyok ciki, de csak olyan volt, amikor nem tetszett a csávó, akkor elkezdtem én is csávósan viselkedni és mondtam, hogy akkor itt a vége a dolognak

- jelentette ki Szofi.