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ádám szofi

Kínos élmény az első randin: lehányták a Sztárban Sztár énekesnőjét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Gyomorforgató élményt idézett fel Tóth Abigél. A Sztárban Sztár énekesnője egy másik versenyzővel, Ádám Szofival, valamint Frey Timivel közösen válaszolt a követői kérdésekre, melynek során egy kínos első randi emlékét is felidézte.
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Közösen válaszolt a követők kérdéseire a közösségi médiában a Sztárban Sztár két énekesnője, Tóth Abigél és Ádám Szofi, Frey Timivel kiegészülve, akik közt a jelek szerint igen szoros barátság alakult ki. Ekkor a legkínosabb randiélmények is terítékre kerültek, Abigélnek pedig sikerült egy olyan történettel előrukkolnia, melynek hallatán a többiek előbb elhűltek, majd hatalmas nevetésben törtek ki.

Élete legkínosabb első randiját idézte fel a Sztárban Sztár énekese, Tóth Abigél
Fotó: Ladóczki Balázs

Élete legkínosabb első randiját idézte fel a Sztárban Sztár énekese, Tóth Abigél

Lehánytak. Elvileg rossz volt a gyomra a kajától

— jelentette ki Abigél, aki korábban a Megasztárban is feltűnt.

A szobában erre óriási nevetés tört ki, majd Ádám Sofi elárulta, ő biztos megvigasztalta volna szegény fiút, mivel elmondása szerint a kapcsolataiban mindig felveszi az anya szerepet - szemlézte a Bors.

Nekem soha nem volt ciki helyzetem, mert minden szituációból jól tudok kijönni. Maximum én vagyok ciki, de csak olyan volt, amikor nem tetszett a csávó, akkor elkezdtem én is csávósan viselkedni és mondtam, hogy akkor itt a vége a dolognak

- jelentette ki Szofi.

Nem lesz egyébként könnyű helyzetben a két énekes, akik ma este is színpadra lépnek a TV2 műsorában: míg Szofinak a pop királyának, Michael Jacksonnak a bőrébe bújva kell bizonyítania, addig Abigél ezúttal Nótár Maryt fogja megformálni a színpadon.

 

 

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