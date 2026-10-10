Tóth Abigél már megbánta, hogy elvállalta a Sztárban Sztárt? „Hülyét kell csinálnom magamból”

Tóth Abigél Csinszka produkciója már a Sztárban Sztár 2026-os évadának első adásában levette a zsűrit a lábáról, ám a következő két hétben, Rúzsa Magdiként és Nótár Maryként próbált újra bizonyítani, de a zsűri nem volt teljesen elégedett, így legutóbb már a kiesés szélére sodródott. Végül azonban a nézők megmentették, így a Megasztár énekesnője most újult erővel vágott neki az e heti feladatnak, ami bizony nem egyszerű, de annál izgalmasabb.

Tóth Abigél Nótár Maryként nem aratott osztatlan siker a Sztárban Sztár 3. adásában, de a zsűri szerint sokat fejlődött (Fotó: Mediaworks)

Tóth Abigél a Megasztár 7. évadában már bebizonyította, hogy mennyire tehetséges énekesnő, ám most a Sztárban Sztárban egyre inkább úgy tűnik, hogy az utánzás nem az ő terepe. Ennek ellenére azonban nem adja fel, még akkor sem, ha lelkileg igencsak megviselte, hogy múlt héten egy hajszál választotta el attól, hogy ő legyen a Sztárban Sztár kiesője.

„Nagyon örültem, hogy tetszett a zsűrinek, de nagyon rossz volt ott állni utolsó kettőként, különösen Lolával. De nagyon köszönöm mindenkinek, aki szavazott és támogatott, mert itt lehetek ezen a héten is” – vallotta be.

Úgy érzem, hogy a Rúzsa Magdihoz képest sokkal felszabadultabb voltam a színpadon, és ez is volt a terv, hogy minél jobban elengedjem a gátlásokat, amik bennem vannak, de a Csinszka produkciómat nem überelte. De remélem, hogy ezen a héten fogom! Sőt, biztos, hogy fogom, mert ez szörnyű lesz. Szörnyen jó, de egyben szörnyű is

– próbálta átadni a vegyes érzelmeit.

Tóth Abigél Rúzsa Magdi Gábriel című dalát adta elő a második adásban, de nagyon izgult a produkció előtt (Fotó: Mediaworks)

Tóth Abigél először alakul pasivá a Sztárban Sztárban

Ahogy a legtöbb versenyző számára előbb-utóbb eljön, hogy az ellenkező nem egyik képviselőjévé kell válnia, most Abigél esetében is bekövetkezett ez a pillanat. Ráadásul nem éppen egy szokványos stílusú férfi előadót kapott.

Ezen a héten LMFAO leszek. A szexi férfiak legszexibbike, szóval csípőmozgásokból nem lesz hiány. Istenem, miért vállalok én ilyeneket?

– tette fel a költő kérdést.

„Nem baj, hülyét kell csinálnom magamból. És igazából imádom, hogy hülyét kell csinálnom magamból, különösen, hogy legálisan, a saját arcom nélkül csinálhatok mindent. Azt nem tudom, hogy hogy fogom összehozni, hogy ez a szexi férfienergia, amit ő képzel magáról, meglegyen, de reméljük, hogy a produkció után az összes csaj majd a lábaim előtt hever”