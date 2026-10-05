Sztárban Sztár: Tóth Abigél először szólalt meg párjáról – „Nemcsak a szerelmi szál köt minket egymáshoz”

Tóth Abigél számára az elmúlt időszak nemcsak szakmailag, hanem a magánéletben is komoly változásokat hozott. A Megasztár után gyorsan beindult a karrierje, egyre több fellépése lett, most pedig a Sztárban Sztárban új oldalát mutathatja meg hétről hétre. Mindeközben a szerelem is rátalált, amiről részletesen mesélt az Origónak a TV2 sztárja.
A Sztárban Sztár énekesnője nemcsak a zenében kap otthon támaszt
Tóth Abigél most már azt sem titkolja, hogy a kapcsolata komoly és stabil, ráadásul párja a mindennapokban is fontos szerepet tölt be az életében.
Nagyon boldog párkapcsolatban élek, ő a legnagyobb támogatóm a szüleim mellett, és nemcsak a zenében. Mindenben ott van mellettem, és segít. Már több mint egy éve vagyunk együtt, és nemcsak a szerelmi szál köt egymáshoz minket, hanem tényleg az őszinte szeretet is, ami nagyon ritka a mai világban sajnos. Nagyon boldog vagyok, hogy van ő nekem
– mesélte Tóth Abigél, aki arra is őszintén válaszolt, hogyan viszonyul a kedvese ahhoz, hogy az énekesnőt egyre több férfi rajongó veszi körül.
Amíg tudja, hogy őt szeretem, addig nincs amiért féljen.
Ezzel Abigél azt is világossá tette, hogy számára a rajongói figyelem és a magánélete két külön dolog.
A Megasztár után újra reflektorfényben
Abigél a Megasztár 2024-es évadában a negyedik helyig jutott, majd a műsor után sem tűnt el. Saját dalokkal, koncertekkel és újabb televíziós szereplésekkel építi tovább a karrierjét. A Sztárban Sztárban pedig ismét Gudics Mátéval szerepel együtt, aki annak idején megnyerte a Megasztárt. „A Mátéval együtt voltunk a Megasztárban, ő nyerte meg. Én a legboldogabb voltam, amikor ő megnyerte, mert nagyon megérdemelte. De eljön az én időm is!” – fogalmazott korábban Abigél, aki a negyedik helyére is büszke.
A Sztárban Sztár élő adása minden vasárnap 18:55-től látható a TV2 képernyőjén.