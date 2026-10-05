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Sztárban Sztár 2026

Sztárban Sztár: Tóth Abigél először szólalt meg párjáról – „Nemcsak a szerelmi szál köt minket egymáshoz”

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Eddig óvta a nyilvánosságtól magánéletét. A Sztárban Sztár énekesnője azonban most megtörte a csendet, és exkluzív interjút adott az Origónak.
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Sztárban Sztár 2026párkapcsolatTóth Abigél

Tóth Abigél számára az elmúlt időszak nemcsak szakmailag, hanem a magánéletben is komoly változásokat hozott. A Megasztár után gyorsan beindult a karrierje, egyre több fellépése lett, most pedig a Sztárban Sztárban új oldalát mutathatja meg hétről hétre. Mindeközben a szerelem is rátalált, amiről részletesen mesélt az Origónak a TV2 sztárja.

Sztárban Sztár: Tóth Abigél fehér ingben és natúr sminkben mosolyog.
Sztárban Sztár 2026: Tóth Abigél párkapcsolatáról vallott (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Sztárban Sztár énekesnője nemcsak a zenében kap otthon támaszt

Tóth Abigél most már azt sem titkolja, hogy a kapcsolata komoly és stabil, ráadásul párja a mindennapokban is fontos szerepet tölt be az életében.

Nagyon boldog párkapcsolatban élek, ő a legnagyobb támogatóm a szüleim mellett, és nemcsak a zenében. Mindenben ott van mellettem, és segít. Már több mint egy éve vagyunk együtt, és nemcsak a szerelmi szál köt egymáshoz minket, hanem tényleg az őszinte szeretet is, ami nagyon ritka a mai világban sajnos. Nagyon boldog vagyok, hogy van ő nekem

 – mesélte Tóth Abigél, aki arra is őszintén válaszolt, hogyan viszonyul a kedvese ahhoz, hogy az énekesnőt egyre több férfi rajongó veszi körül.

Tóth Abigél fekete parókában ül a színpadon és énekel.
Tóth Abigél sérülés: Az énekesnő bokasérülést szenvedett az egyik produkciója előtt  (Fotó: Mediaworks)

Amíg tudja, hogy őt szeretem, addig nincs amiért féljen.

Ezzel Abigél azt is világossá tette, hogy számára a rajongói figyelem és a magánélete két külön dolog.

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A Megasztár után újra reflektorfényben

Abigél a Megasztár 2024-es évadában a negyedik helyig jutott, majd a műsor után sem tűnt el. Saját dalokkal, koncertekkel és újabb televíziós szereplésekkel építi tovább a karrierjét. A Sztárban Sztárban pedig ismét Gudics Mátéval szerepel együtt, aki annak idején megnyerte a Megasztárt. „A Mátéval együtt voltunk a Megasztárban, ő nyerte meg. Én a legboldogabb voltam, amikor ő megnyerte, mert nagyon megérdemelte. De eljön az én időm is!” – fogalmazott korábban Abigél, aki a negyedik helyére is büszke.

A Sztárban Sztár élő adása minden vasárnap 18:55-től látható a TV2 képernyőjén.

@origo_hu

Maximális pontszámmal jutott tovább Tóth Abigél a Sztárban Sztár első adásában. De kiderült, hogy nem csak a tehetségének köszönhette a sikerét. Szerinte a cuki kabalájának is, amit még a nagymamájától kapott és az asszony halála óta magánál hord. Így a malacka nem csak szerencsét hoz neki, de általa a nagyiját is közelebb érezheti magához. #origo #tóthabigél #sztárbansztár #kabala #nagymama

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