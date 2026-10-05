Sztárban Sztár: Tóth Abigél először szólalt meg párjáról – „Nemcsak a szerelmi szál köt minket egymáshoz”

Tóth Abigél számára az elmúlt időszak nemcsak szakmailag, hanem a magánéletben is komoly változásokat hozott. A Megasztár után gyorsan beindult a karrierje, egyre több fellépése lett, most pedig a Sztárban Sztárban új oldalát mutathatja meg hétről hétre. Mindeközben a szerelem is rátalált, amiről részletesen mesélt az Origónak a TV2 sztárja.

Sztárban Sztár 2026: Tóth Abigél párkapcsolatáról vallott (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Sztárban Sztár énekesnője nemcsak a zenében kap otthon támaszt

Tóth Abigél most már azt sem titkolja, hogy a kapcsolata komoly és stabil, ráadásul párja a mindennapokban is fontos szerepet tölt be az életében.

Nagyon boldog párkapcsolatban élek, ő a legnagyobb támogatóm a szüleim mellett, és nemcsak a zenében. Mindenben ott van mellettem, és segít. Már több mint egy éve vagyunk együtt, és nemcsak a szerelmi szál köt egymáshoz minket, hanem tényleg az őszinte szeretet is, ami nagyon ritka a mai világban sajnos. Nagyon boldog vagyok, hogy van ő nekem

– mesélte Tóth Abigél, aki arra is őszintén válaszolt, hogyan viszonyul a kedvese ahhoz, hogy az énekesnőt egyre több férfi rajongó veszi körül.

Tóth Abigél sérülés: Az énekesnő bokasérülést szenvedett az egyik produkciója előtt (Fotó: Mediaworks)

Amíg tudja, hogy őt szeretem, addig nincs amiért féljen.

Ezzel Abigél azt is világossá tette, hogy számára a rajongói figyelem és a magánélete két külön dolog.