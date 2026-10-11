Sztárok, akik nemet mondtak a fürdésre

Vannak sztárok, akik a való életben sem rajonganak a tusolóért, a fogkeféért vagy a dezodorért. Mutatjuk, kikről is van szó!

Mila Kunis és Ashton Kutcher is azon sztárok közé tartoznak, akik egyedien gondolkodnak a higiéniáról

Fotó: Forrás: AFP/2018 Getty Images/Alberto E. Rodriguez

A sztárok és a higiénia

Nem hisz a túlzott tisztálkodásban Mila Kunis és férje, Ashton Kutcher. A színésznő elmondása szerint a gyerekeiket sem fürdetik minden egyes nap, ha nincs rajtuk „látható szennyeződés”. A pár megközelítése szerint a fürdetésnek akkor van igazán értelme, amikor szükség van rá, nem pedig pusztán megszokásból.

Évek óta a „természetesebb” szépségápolás híve Cameron Diaz. A színésznő korábban elárulta, hogy hosszú ideje nem használ izzadásgátlót, mert nem érzi szükségét. Azt is megosztotta, hogy fiatalabb korában meglehetősen lazán kezelte a napi szépségrutint, és az arcmosás sem tartozott a legfontosabb teendői közé.

Selena Gomez vőlegénye, Benny Blanco egy interjún mosdatlanul és koszos lábakkal jelent meg, amin teljesen kiakadtak az énekesnő rajongói, hogy tud egy ilyen igénytelen pasit szeretni. A zenész-producer korábban arról beszélt, hogy nem tartja szükségesnek a mindennapos zuhanyzást, és úgy véli, a bőr természetes olajait sem érdemes állandóan eltávolítani.

Már a Twilight-filmek idején összeforrt Robert Pattinson neve néhány meglehetősen szagos hollywoodi történettel. A színész maga is tett olyan nyilatkozatokat, amelyek alapján valóban nem volt különösebben lelkes a gyakori hajmosásért. Innen már csak egy lépés volt, hogy megszülessen az „illatosnak aligha nevezhető Edward” legendája.

Néhány éve egy interjúban beszélt arról Jake Gyllenhaal, hogy nem feltétlenül tartja szükségesnek a mindennapos fürdést. A színész szerint a test természetes módon is képes bizonyos mértékig megtisztulni, és a túlzott tisztálkodás a bőrnek sem biztos, hogy jót tesz. Később azt is jelezte, hogy a kijelentéseit részben tréfásan értette, mert a fogápolást igenis fontosnak tartja - írja a Fanny magazin.