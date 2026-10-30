Szulák Andrea szerint emiatt mentek tönkre a párkapcsolatai: meglepő felismerésre jutott

Szulák Andrea őszintén beszélt az önelfogadásról, és arról, hogyan változott meg a saját magához fűződő viszonya az évek során. Az énekesnő és műsorvezető a Csak Szabadon csatorna Nincs kamu című podcastjében idézte fel, hogy hosszú időn keresztül nem is foglalkozott azzal, vajon szereti-e önmagát. Egy fájdalmas magánéleti időszak és az anyaság azonban olyan kérdéseket indított el benne, amelyek végül egészen más irányba terelték a gondolkodását.
Szulák Andrea fiatalon nem szerette magát
Szulák Andrea számára nem egyik napról a másikra vált világossá, hogy az önmagához való viszonya is meghatározza a kapcsolatait. Korábban nem kérdőjelezte meg, hogyan tekint saját magára, és csak később kezdett el tudatosan foglalkozni azzal, hogy mennyire képes elfogadni önmagát.
„Nem szerettem magam. Nem is gondolkodtam azon, hogy én most szeretem magam, vagy nem szeretem magam. Ez a tudatosság az, hogy most már olyan dolgokat vagyok képes hitelesen létrehozni magam körül, akár mint magánember, akár mint művész, ami önazonos, ehhez el kellett kezdenem azon gondolkodni, hogy egyáltalán szeretem magam? Ez nagyon késői felnőtt koromban fogalmazódott meg.”
A felismeréshez egy nehéz magánéleti időszak is hozzájárult. A színésznő és énekesnő egy ponton szembenézett azzal, hogy a kapcsolataiban újra és újra olyan helyzeteket él át, amelyek fájdalmat okoznak neki. Ekkor kezdte megvizsgálni, vajon mi állhat a háttérben, és milyen szerepe van mindebben annak, ahogyan saját magához viszonyul.
Talán akkor fogalmazódott meg, amikor anya lettem. Egyszer felébredtem, és azt kérdeztem magamtól – valószínűleg akkor, amikor a magánéletem becsődölt –, hogy engem miért nem szeret az mindig, akit én a legjobban szeretek, a gyerekemen kívül? És akkor fogalmaztam meg, hogy mert én magam nem is szeretem. Tehát akkor miért szeretne más?
Szulák Andrea lánya születése után gondolkodott el
A kérdésekből idővel egyfajta belső munka lett: felülvizsgálta, kinek és miért akar megfelelni, illetve hogy valóban boldoggá teszi-e, ha mások elvárásai szerint él.
„Akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy kinek akarok én igazándiból megfelelni? Miért? Van ebben nekem jó? Vagy jól csinálom? Ez is egyfajta önterápia vagy önfejlesztés. Most már azt gondolom, hogy jól szeretem magam, már azt gondolom, hogy másokat is jól szeretek.”
A vallomása jól mutatja, hogy az önelfogadás olykor hosszú, nehéz felismeréseken keresztül vezető út. Ma már úgy érzi, sikerült közelebb kerülnie önmagához, és ez a változás részben abban segíti, hogy másokhoz is kiegyensúlyozottabban tudjon kapcsolódni.