Szulák Andrea szerint emiatt mentek tönkre a párkapcsolatai: meglepő felismerésre jutott

Szulák Andrea őszintén beszélt az önelfogadásról, és arról, hogyan változott meg a saját magához fűződő viszonya az évek során. Az énekesnő és műsorvezető a Csak Szabadon csatorna Nincs kamu című podcastjében idézte fel, hogy hosszú időn keresztül nem is foglalkozott azzal, vajon szereti-e önmagát. Egy fájdalmas magánéleti időszak és az anyaság azonban olyan kérdéseket indított el benne, amelyek végül egészen más irányba terelték a gondolkodását.

Szulák Andrea sokáig nem szerette magát (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Szulák Andrea fiatalon nem szerette magát

Szulák Andrea számára nem egyik napról a másikra vált világossá, hogy az önmagához való viszonya is meghatározza a kapcsolatait. Korábban nem kérdőjelezte meg, hogyan tekint saját magára, és csak később kezdett el tudatosan foglalkozni azzal, hogy mennyire képes elfogadni önmagát.

„Nem szerettem magam. Nem is gondolkodtam azon, hogy én most szeretem magam, vagy nem szeretem magam. Ez a tudatosság az, hogy most már olyan dolgokat vagyok képes hitelesen létrehozni magam körül, akár mint magánember, akár mint művész, ami önazonos, ehhez el kellett kezdenem azon gondolkodni, hogy egyáltalán szeretem magam? Ez nagyon késői felnőtt koromban fogalmazódott meg.”

A felismeréshez egy nehéz magánéleti időszak is hozzájárult. A színésznő és énekesnő egy ponton szembenézett azzal, hogy a kapcsolataiban újra és újra olyan helyzeteket él át, amelyek fájdalmat okoznak neki. Ekkor kezdte megvizsgálni, vajon mi állhat a háttérben, és milyen szerepe van mindebben annak, ahogyan saját magához viszonyul.

Talán akkor fogalmazódott meg, amikor anya lettem. Egyszer felébredtem, és azt kérdeztem magamtól – valószínűleg akkor, amikor a magánéletem becsődölt –, hogy engem miért nem szeret az mindig, akit én a legjobban szeretek, a gyerekemen kívül? És akkor fogalmaztam meg, hogy mert én magam nem is szeretem. Tehát akkor miért szeretne más?

Szulák Andrea Ábel Anita műsorában vendégeskedett (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Szulák Andrea lánya születése után gondolkodott el

A kérdésekből idővel egyfajta belső munka lett: felülvizsgálta, kinek és miért akar megfelelni, illetve hogy valóban boldoggá teszi-e, ha mások elvárásai szerint él.