"Átülnék a Megasztárba" - meglepő kijelentést tett a Sztárban Sztár versenyzője

A Sztárban Sztár versenyzőjeként bizonyít vasárnaponként Takács Nikolas, és nem is akárhogy. Az énekes eddig még egyszer sem kapott maximum pontnál kevesebb, a legutóbbi adásban pedig - amiben Teddy Swimst alakította -, a zsűri ismét állva tapsolt neki, ráadásul adásgyőztes is lett.

A Megasztár zsűrije lenne Takács Nikolas / Fotó: Szabolcs László

A Megasztár zsűrije lenne Takács Nikolas

Most vasárnap Nikolas Rátonyi Róbertként lép majd színpadra: addig is a TV2 kedvcsinálóként villámkérdéseket tett fel a versenyzőknek. Az énekesnek ekkor többek közt be kellett fejeznie azt a mondatot, miszerint: „Ha egy Sztárban Sztár adás erejéig én lennék az egyik zsűri…”

Megköszönném a felkérést, és átülnék a Megasztárba zsűrinek!

- adta meg a választ Nikolas, kis vacillálást követően, ezzel elárulva, melyik tehetségkutató zsűrijeként próbálná ki magát legszívesebben.

Nagy feladatot kapott Gudics Máté

Deák Bill Gyulaként lépett színpadra múlt vasárnap Gudics Máté, amire megkapta a maximális pontszámot. Az énekes azonban nem dőlhet hátra, hiszen most egy újabb komoly kihívással néz szembe.

Ezen a héten Cserháti Zsuzsát fogom alakítani, és elképesztő meló lesz ebben is. Nem egy egyszerű karakter, ráadásul női karakter. Szerintem ő egy óriási előadóművész volt, ki merem mondani, hogy talán az egyik legnagyobb magyar énekesnő. Szóval fel van adva a lecke, és nincs más dolgom, mint gyakorolni

- árulta el a saját kisfilmjében Gudics Máté.