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Tarr Béla

Így néz ki ma Tarr Béla sírja a Fiumei úti sírkertben: fotókon mutatjuk

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Az Origo ellátogatott a Fiumei úti sírkertbe, ahol januárban helyezték végső nyugalomra a világhírű magyar filmrendezőt. Így néz ki ma Tarr Béla sírja.
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Tarr Bélasírhelyfotó

Tarr Béla január 6-án, életének 71. évében hunyt el, hosszú és súlyos betegség után. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezőt, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló alkotóját február 6-án búcsúztatták el a Fiumei úti sírkertben. A temetésen családtagok, barátok, pályatársak, tanítványok és tisztelők is megjelentek.

Tarr Béla az év elején hunyt el.
Tarr Béla halála mindenkit megrázott, egyik legjobb barátjának számító Derzsi Jánost különösen (Fotó: David Zorrakino/Contacto via ZUMA Press)

Így néz ki ma Tarr Béla sírja

Az Origo most ellátogatott a Fiumei úti sírkertbe, és megnézte, hogyan néz ki jelenleg Tarr Béla nyughelye. A  sírkert különleges helyszín: a magyar kulturális élet számos kiemelkedő alakját temették itt el, és 2013 óta nemzeti emlékhelynek számít.

Tarr Béla temetése 2026 februárjában volt.
Tarr Béla sírhelye (Fotó: MEDIAWORKS)

Tarr Béla filmjeit világszerte ismerték és elismerték, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló pedig mára a filmtörténet meghatározó alkotásai közé kerültek. A rendezőt a Guardian a világ legjobb filmrendezői között a 13. helyre sorolta, olyan alkotókat is megelőzve, mint Quentin Tarantino, David Lynch, Pedro Almodóvar vagy Steven Spielberg.

Tarr Béla sírja látható a fotón.
Tarr Bélát idén februárban temették el (Fotó: MEDIAWORKS)
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Tarr Béla halála az egész filmes világot megrázta

Tarr Béla halálának híre januárban hatalmas veszteséget jelentett a magyar filmművészet számára. A rendező 70 éves volt, amikor elhunyt, a család közleménye szerint hosszú és súlyos betegség után. A gyászban megszólalt Tarr Béla egyik legfontosabb alkotótársa, Derzsi János is. A színész hat Tarr-filmben szerepelt, kapcsolatuk pedig még a hetvenes években kezdődött. Derzsi elmondása szerint Tarr azt szerette volna, ha valamennyi filmjében szerepel, és a munkakapcsolatból idővel szoros barátság is kialakult.

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– mondta Derzsi János, aki szerint Tarr Béla igazi munkamániás volt. A színész azt is elárulta, hogy még egy új közös film terve is körvonalazódott, ám Tarr betegsége és az ő egészségi állapota miatt végül nem tudtak belevágni. Tarr Béla ugyan már nem készíthetett újabb filmet, életműve azonban tovább él.

 

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