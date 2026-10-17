Így néz ki ma Tarr Béla sírja a Fiumei úti sírkertben: fotókon mutatjuk

Tarr Béla január 6-án, életének 71. évében hunyt el, hosszú és súlyos betegség után. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezőt, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló alkotóját február 6-án búcsúztatták el a Fiumei úti sírkertben. A temetésen családtagok, barátok, pályatársak, tanítványok és tisztelők is megjelentek.
Így néz ki ma Tarr Béla sírja
Az Origo most ellátogatott a Fiumei úti sírkertbe, és megnézte, hogyan néz ki jelenleg Tarr Béla nyughelye. A sírkert különleges helyszín: a magyar kulturális élet számos kiemelkedő alakját temették itt el, és 2013 óta nemzeti emlékhelynek számít.
Tarr Béla filmjeit világszerte ismerték és elismerték, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló pedig mára a filmtörténet meghatározó alkotásai közé kerültek. A rendezőt a Guardian a világ legjobb filmrendezői között a 13. helyre sorolta, olyan alkotókat is megelőzve, mint Quentin Tarantino, David Lynch, Pedro Almodóvar vagy Steven Spielberg.
Tarr Béla halála az egész filmes világot megrázta
Tarr Béla halálának híre januárban hatalmas veszteséget jelentett a magyar filmművészet számára. A rendező 70 éves volt, amikor elhunyt, a család közleménye szerint hosszú és súlyos betegség után. A gyászban megszólalt Tarr Béla egyik legfontosabb alkotótársa, Derzsi János is. A színész hat Tarr-filmben szerepelt, kapcsolatuk pedig még a hetvenes években kezdődött. Derzsi elmondása szerint Tarr azt szerette volna, ha valamennyi filmjében szerepel, és a munkakapcsolatból idővel szoros barátság is kialakult.
A közös munka! Az a megszállottság, az a jó értelemben vett őrültség rám óriási hatással volt
– mondta Derzsi János, aki szerint Tarr Béla igazi munkamániás volt. A színész azt is elárulta, hogy még egy új közös film terve is körvonalazódott, ám Tarr betegsége és az ő egészségi állapota miatt végül nem tudtak belevágni. Tarr Béla ugyan már nem készíthetett újabb filmet, életműve azonban tovább él.