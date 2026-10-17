Így néz ki ma Tarr Béla sírja a Fiumei úti sírkertben: fotókon mutatjuk

Tarr Béla január 6-án, életének 71. évében hunyt el, hosszú és súlyos betegség után. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezőt, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló alkotóját február 6-án búcsúztatták el a Fiumei úti sírkertben. A temetésen családtagok, barátok, pályatársak, tanítványok és tisztelők is megjelentek.

Tarr Béla halála mindenkit megrázott, egyik legjobb barátjának számító Derzsi Jánost különösen (Fotó: David Zorrakino/Contacto via ZUMA Press)

Így néz ki ma Tarr Béla sírja

Az Origo most ellátogatott a Fiumei úti sírkertbe, és megnézte, hogyan néz ki jelenleg Tarr Béla nyughelye. A sírkert különleges helyszín: a magyar kulturális élet számos kiemelkedő alakját temették itt el, és 2013 óta nemzeti emlékhelynek számít.

Tarr Béla sírhelye (Fotó: MEDIAWORKS)

Tarr Béla filmjeit világszerte ismerték és elismerték, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló pedig mára a filmtörténet meghatározó alkotásai közé kerültek. A rendezőt a Guardian a világ legjobb filmrendezői között a 13. helyre sorolta, olyan alkotókat is megelőzve, mint Quentin Tarantino, David Lynch, Pedro Almodóvar vagy Steven Spielberg.