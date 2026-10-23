Gyászol Hollywood: meghalt a Top Gun legendás színésze

93 éves korában elhunyt Tom Skerritt, a karakteres megjelenésű amerikai színész, akit többek között a M.A.S.H., A nyolcadik utas: a Halál és a Top Gun című filmekből ismerhettek a nézők.

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Meghalt Tom Skerritt, a Top Gun és A nyolcadik utas: a Halál sztárja

A kilencvenes években a Picket Fences című televíziós sorozatban Jimmy Brockot, egy kisvárosi seriffet alakított, amellyel szintén nagy népszerűségre tett szert. A színész szerdán, természetes halállal hunyt el – jelentette be családja.

Mélyen megrendített bennünket az elvesztése. Bár a világ Tomot kivételes színészi pályafutása révén ismerte, számunkra a humorát, kíváncsiságát, bölcsességét, nagylelkűségét és azt a szeretetet jelentette, amellyel gazdagabbá tette az életünket. Szívügyének tekintette a képzelőerőt, az alkotást, a történetmesélést, a másokért végzett munkát, a veteránok támogatását, a természet védelmét, valamint azt, hogy segítsen másoknak megtalálni és hallatni a saját hangjukat

– fogalmazott a család közleményében.

Tom Skerritt pályafutása során számos emlékezetes alakítást nyújtott, és a legnagyobb hollywoodi sztárokkal dolgozott együtt. Az 1977-es, 11 Oscar-díjra jelölt Fordulópont című filmben Shirley MacLaine férjét játszotta, az 1986-os Top Gunban pedig Tom Cruise karakterének kiképzőjét, Mike „Viper” Metcalfot alakította. Robert Redford 1992-es, Folyó szeli ketté című drámájában lelkészként és a MacLean család fejeként láthatták a nézők – írja a THR.