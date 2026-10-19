Tomán Szabina elképesztő vallomása: hónapról hónapra éltek, majd 250 ezer forint változtatta meg az életét

Tomán Szabina a Neshama TV podcastjének vendégeként beszélt arról, honnan indult, és milyen körülmények között nőtt fel. Elmondása szerint nagyon szegény családból származik, ahol a mindennapi kiadások is komoly problémát jelentettek. Már gyerekként megtapasztalta, milyen az, amikor az embernek meg kell dolgoznia a pénzéért. Szabina a beszélgetés során most elárulta, mi hozta meg neki a nagy fordulópontot az életében.
Ennyi volt Tomán Szabina első fizetése, ami az áttörést hozta
Én egy nagyon szegény családból származom. Nekünk mindennapi forintos problémáink voltak, hónapról hónapra éltünk
– kezdte a visszaemlékezést Tomán Szabina. A későbbi üzletasszony már általános iskolásként igyekezett saját pénzt keresni, amiről így mesélt:
Általános iskolás koromban gyűjtöttem az újságpapírt, illetve egy kisboltban töltöttem fel a polcot. És azért, hogy egy pulcsit megvehessek így, körülbelül 3 hónapot kellett dolgozzak.
Tomán Szabina ezt követően szintén egy boltban dolgozott, aminek köszönhetően bekerült a kereskedelem világába.
Később egy szatócsboltban is dolgoztam hetente egyszer, ahol tulajdonképpen mindent lehetett kapni. Így kerültem a kereskedelem közelébe, és így jelentkeztem kereskedelmi-vendéglátói szakközépiskolába.
Azonban a nagy áttörést még nem ez hozta meg, ugyanis egy római divatbemutató változtatta meg Tomán Szabina életét. Még nagyon fiatal volt, amikor felfedezték, és néhány év alatt a hazai, majd a nemzetközi divatvilágban is komoly lehetőségekhez jutott.
Rómában a Spanyol lépcsős divatbemutató volt, ahol az első komoly fizetésemet kaptam. Ott 17 évesen szerepeltem, és körülbelül 250 ezer forintot kaphattam, ami akkor anyukámnak a féléves fizetése volt.
A modellkarrier később hosszú évekre meghatározta az életét. Tomán Szabina külföldön is dolgozott, majd a modellkedésből végül az üzleti világ felé vezetett az útja. A szegény gyerekkorból induló lányból előbb sikeres modell, később pedig elismert üzletasszony lett. Az RTL nézői éveken keresztül a Cápák között befektetőjeként ismerhették meg Tomán Szabinát: a második évadban csatlakozott a műsorhoz, és négy éven át volt a formátum egyik meghatározó szereplője.