Óriási elismerésben részesült Törőcsik Mari unokája!

Törőcsik Mari örökbefogadott fia, anyja betegsége miatt tért vissza Velembe, ahol a színésznő utolsó éveit élte. Korábban a színésznő szomszédja mesélte el, hogy Sont visszahúzta a szíve a faluba, mivel gyerekkorának nagy részét is ott töltötte. A férfinak született egy lánya, aki lassan betölti a 13. életévét. Máhr Vi 2020 óta él Magyarországon szüleivel, akik Törőcsik Mari halála után nem sokkal elköltöztek Velemből. A kislány jelenleg a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolába jár, aminek egyik mostani versenyén megtisztelő elismerést is kapott.

Törőcsik Mari fia, Máhr Son lassan öt éve költözött vissza Magyarországra (Fotó: MTVA)

Nagy megtiszteltetésben részesült Törőcsik Mari unokája

A Zenevilág Művészeti Alapítvány által a Hajósi Kastélyban megrendezett Barokk művek zongoraversenyén MÁHR VI fődíjas lett és az Alapítvány különdíját is megkapta. Felkészítő tanára, Mitrovka Zsanna tanári különdíjat vehetett át

– írta ki a zeneiskola a közösségi oldalára.

Máhr Vi már egészen kicsi kora óta tanult zongorán játszani és édesapja csodagyereknek hívta, mivel hihetetlen tehetsége volt már akkor is a hangszerhez. Úgy tűnik, tudta kamatoztatni tudását és fiatal kora ellenére is nagy sikereket ér el, mint zongorista.

Törőcsik Mari szobra még mindig készülőben van, ám hamarosan átadják az emlékművet, amit bárki megtekinthet majd Velemben (Fotó: Törőcsik Mari/Facebook)

Sokan gratuláltak a fiatal tehetségnek

A hozzászólások között egytől egyik mindenki pozitív üzenetekkel árasztotta el a bejegyzést.

Szívből gratulálok a tanítványának és mesterének

– írta az egyik felhasználó, aki mellett még sokan voltak, akik hasonló vagy még ennél is szívhez szólóbb üzeneteket írtak.

Úgy látszik, hogy a Törőcsik család az utóbbi időben sok jó hírt kap, mivel korábban lapunk írta meg, hogy a legendás színésznőről szobor készül szeretett falujában, Velemben. A munkálatok még mindig zajlanak a hely körül, ami Törőcsik Mari korábbi otthona előtt fekszik. Pontos időpontot még nem lehet tudni, mivel a szobor készítője nem szeretne elsietni egy ennyire megtisztelő feladatot. Az viszont biztos, hogy a faluban mindenki szerette a színésznőt, így ők is örülnek, hogy örök helyet kap Törőcsik Mari Velemben.