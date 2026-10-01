Óriási elismerésben részesült Törőcsik Mari unokája!

Törőcsik Mari örökbefogadott fia, anyja betegsége miatt tért vissza Velembe, ahol a színésznő utolsó éveit élte. Korábban a színésznő szomszédja mesélte el, hogy Sont visszahúzta a szíve a faluba, mivel gyerekkorának nagy részét is ott töltötte. A férfinak született egy lánya, aki lassan betölti a 13. életévét. Máhr Vi 2020 óta él Magyarországon szüleivel, akik Törőcsik Mari halála után nem sokkal elköltöztek Velemből. A kislány jelenleg a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolába jár, aminek egyik mostani versenyén megtisztelő elismerést is kapott.
Nagy megtiszteltetésben részesült Törőcsik Mari unokája
A Zenevilág Művészeti Alapítvány által a Hajósi Kastélyban megrendezett Barokk művek zongoraversenyén MÁHR VI fődíjas lett és az Alapítvány különdíját is megkapta. Felkészítő tanára, Mitrovka Zsanna tanári különdíjat vehetett át
– írta ki a zeneiskola a közösségi oldalára.
Máhr Vi már egészen kicsi kora óta tanult zongorán játszani és édesapja csodagyereknek hívta, mivel hihetetlen tehetsége volt már akkor is a hangszerhez. Úgy tűnik, tudta kamatoztatni tudását és fiatal kora ellenére is nagy sikereket ér el, mint zongorista.
Sokan gratuláltak a fiatal tehetségnek
A hozzászólások között egytől egyik mindenki pozitív üzenetekkel árasztotta el a bejegyzést.
Szívből gratulálok a tanítványának és mesterének
– írta az egyik felhasználó, aki mellett még sokan voltak, akik hasonló vagy még ennél is szívhez szólóbb üzeneteket írtak.
Úgy látszik, hogy a Törőcsik család az utóbbi időben sok jó hírt kap, mivel korábban lapunk írta meg, hogy a legendás színésznőről szobor készül szeretett falujában, Velemben. A munkálatok még mindig zajlanak a hely körül, ami Törőcsik Mari korábbi otthona előtt fekszik. Pontos időpontot még nem lehet tudni, mivel a szobor készítője nem szeretne elsietni egy ennyire megtisztelő feladatot. Az viszont biztos, hogy a faluban mindenki szerette a színésznőt, így ők is örülnek, hogy örök helyet kap Törőcsik Mari Velemben.