Tóth Gabi megszólalt az X-Faktorban szereplő Enikőről, a szülők felelősségére is kitért

Tóth Gabi szerint nem lehet kizárólag a televíziós csatornákat hibáztatni azért, ami a fiatal Enikővel történt a tehetségkutatóban. Az énekesnő egy videóban arról beszélt, hogy a műsorok működését saját tapasztalatból ismeri, hiszen 16 évesen versenyzőként szerepelt a Megasztárban, később pedig zsűritagként is dolgozott tehetségkutatókban.

Tóth Gabi megszólalt Enikő ügyéről, a szülők és a kommentelők felelősségére is kitért Fotó: MW Bulvár

Tóth Gabi hangsúlyozta, hogy nem akarja felmenteni a csatornákat a felelősség alól, de szerinte a szülőknek is tisztában kell lenniük azzal, milyen helyzetbe kerülhet egy kiskorú egy ilyen műsorban. Emellett a közösségi médiában megjelenő bántó kommentekre is kitért, és arra kérte az embereket, hogy a gyerekekkel szemben tanúsítsanak nagyobb türelmet.

Tóth Gabi szerint a tehetségkutatók a botrányokra is építenek

Az énekesnő felidézte, hogy 16 évesen került be a Megasztárba, így maga is megtapasztalta, milyen fiatalon szerepelni egy országos televíziós műsorban. Később mindkét nagy tehetségkutatóban zsűrizett, ezért úgy véli, van rálátása arra, hogyan működnek ezek a produkciók.

Tóth Gabi elmondta, hogy a jelentkezőktől általában több dalt is bekérnek, majd a szerkesztők választják ki, melyik számot adják elő a versenyzők a zsűri előtt. Szerinte a műsorkészítők a produkciók összeállításakor a tematika és a várható visszhang szempontjait is figyelembe veszik.

Úgy látja, ha egy 14–15 éves fiatal obszcén szövegű dalt jelöl meg a jelentkezéskor, a csatorna könnyen éppen ezt választhatja ki, mert a botrányból sajtómegjelenések és további reklám születhet. Tóth Gabi szerint a tehetségkutatók évek óta hasonló logika mentén működnek, ezért szerinte nem lehet úgy tenni, mintha a nézők számára ismeretlen lenne, hogy a műsorok a figyelemfelkeltésre is építenek.

Az énekesnő ugyanakkor elismerte, hogy ő maga is sokszor hozzájárult ehhez a működéshez, és a műsoroknak is vannak felróható hibái. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a szülők felelőssége sem hagyható figyelmen kívül, ha egy kiskorú ilyen környezetben szerepel.

Tóth Gabi a kommentelőket is figyelmeztette

A videóban az énekesnő külön kitért arra, hogy a felnőtteknek könnyebb lehet kezelniük a nyilvános kritikát, mint egy fiatalnak. Saját példáját hozta fel: 38 évesen már hozzászokott a bántó hozzászólásokhoz és a róla megjelenő cikkekhez, egy 14–15 éves lánynak azonban szerinte sokkal nehezebb lehet feldolgozni az ilyen támadásokat.

Tóth Gabi arra is emlékeztetett, hogy a fiatalok gyakran próbálgatják a határaikat, és olyan dalokat is előadhatnak, amelyek trágár szövege később már kínosnak tűnik számukra. Szerinte a felnőtteknek ezt a korszakot is figyelembe kellene venniük, a szülőknek pedig érdemes jobban odafigyelniük arra, milyen helyzetekbe engedik bele a gyerekeiket.

A kommentelőket arra kérte, hogy gondolják át, milyen következményekkel járhat, ha egy gyereket nyilvánosan megaláznak. Tóth Gabi szerint nemcsak a televíziós csatornáknak van felelősségük abban, hogyan kezelik a kiskorú szereplőket, hanem azoknak is, akik a közösségi oldalakon sértő megjegyzéseket tesznek rájuk.