Tóth Gabi szakításáról pletykálnak a rajongók! Reagált az énekesnő

Az utóbbi időben Tóth Gabi és párja szinte teljesen visszavonultak a nyilvánosságtól, hogy a szakmai dolgaikra koncentrálhassanak. Ilyen például Gabi mentorsulija, ahova elmondása szerint rengetegen jelentkeztek. A sok utálat, amit kapott, azonban már túl sok volt neki, ezért úgy döntött, hogy kicsit háttérbe vonul. Azokat, akik szeretik a bulvárt, viszont még mindig foglalkoztatja, hogy mi van Tóth Gabi magánéletével.

Tóth Gabi szakításáról pletykálnak a rajongók (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolata már több, mint 3 éve tart

A szerelmesek 2023 óta alkotnak egy párt, akik ezalatt az idő alatt rengeteg mindenen mentek keresztül. Azonban úgy tűnik, hogy az ő kapcsolatuk mindent túlél, és csak a szerelmük és mentális egészségük miatt döntöttek úgy, hogy háttérbe vonulnak és nem foglalkoznak a sok negatív kommentelővel, illetve a műsorokban elhangzó kritikákkal.

Azonban most az kavarta fel az állóvizet, hogy a rajongók szemfülesen kiszúrták azt a tényt, hogy az énekesnő közösségi oldaláról lekerültek a közös fotók. Ennek hallatán lapunk felkereste az énekesnőt, viszont ő cikkünk elkészültéig nem reagált. Azonban a mai napon fény derült a titokra, hogy pontosan mi történt Tóth Gabi és Papp Máté Bence között.

A Megasztár korábbi zsűritagja végül nem szakított párjával (Fotó: MW Bulvár)

Tóth Gabi tiszta vizet öntött a pohárba

Az utóbbi időben igyekszünk jobban megóvni a magánéletünket, és sokkal inkább a szakmai karrierünkre koncentrálni, részben a kislányom védelmében is. Kizárólag azokat a közös fotókat töröltük, amelyek kifejezetten a szerepléseinkhez kapcsolódtak, de természetesen továbbra is vannak közös képeink. Szerencsére Mátéval való kapcsolatunk továbbra is stabil és boldog, most is éppen neki főzöm az ebédet

— nyilatkozta a Blikknek az énekesnő.

A rajongói pletykáknak ezennel vége, mivel a közös fotók nem a szakítást mutatták, hanem a háttérbe lépésük egyik fontos részét. Innentől mindegyikőjük fókuszálhat a saját életére és nem kell a közösségi oldal sötét bugyraiba kutakodni.