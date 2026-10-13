Közel 30 év után ítélet született Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében – 40 év börtönt kapott a bandavezér

Közel három évtizedes rejtély végére került pont az Egyesült Államokban. Negyven év börtönbüntetésre ítélték Tupac Shakur meggyilkolásának megszervezéséért a 63 éves Duane „Keffe D” Davist, aki egykor a hírhedt South Side Compton Crips utcai banda vezetője volt. A férfit szeptemberben találta bűnösnek az esküdtszék, most pedig a büntetését is kiszabták – számolt be róla a BBC.

Tupac Shakur - Fotó: Pat Johnson

Davis az első ember, akit elítéltek a világhírű rapper 1996-os meggyilkolásával kapcsolatban. A férfi ugyanakkor továbbra is vitatja bűnösségét, és közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.

Egy fehér Cadillacből lőtték le Tupac Shakurt

A hiphop egyik legnagyobb hatású előadóját 1996. szeptember 7-én érte halálos kimenetelű támadás Las Vegasban.

Tupac Shakur egy autóban utazott Marion „Suge” Knighttal, a Death Row Records lemezkiadó vezetőjével, amikor egy fehér Cadillac melléjük hajtott, és a járműből tüzet nyitottak rájuk. A rapper több lövést kapott, és hat nappal később, szeptember 13-án belehalt sérüléseibe. Mindössze 25 éves volt.

Halála az egész zenei világot megrázta. Tupac Shakur a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb rappere volt, akinek lemezeiből világszerte több mint 75 millió példány kelt el.

A gyilkosság azonban évtizedeken át felderítetlen maradt, és számtalan összeesküvés-elmélet született arról, ki állhatott a támadás mögött.

Saját könyvével buktatta le magát a bandavezér

Az ügy egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a nyomozásban végül Davis saját szavai játszottak kulcsszerepet. A férfi az évek során többször is nyilvánosan beszélt arról, hogy a gyilkosság éjszakáján abban a fehér Cadillacben ült, amelyből a Tupac Shakurt megölő lövéseket leadták.

Már 2008-ban részletes vallomást tett a rendőrségnek egy titkos kihallgatáson. Akkor azonban olyan megállapodás védte, amelynek értelmében az ott elmondottak alapján nem indíthattak ellene büntetőeljárást.

A kihallgatás eredetileg egy másik legendás rapper, The Notorious B.I.G., polgári nevén Christopher Wallace meggyilkolásának ügyéhez kapcsolódott. Őt mindössze néhány hónappal Tupac halála után lőtték le.