Közel 30 év után ítélet született Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében – 40 év börtönt kapott a bandavezér

Közel három évtizedes rejtély végére került pont az Egyesült Államokban. Negyven év börtönbüntetésre ítélték Tupac Shakur meggyilkolásának megszervezéséért a 63 éves Duane „Keffe D” Davist, aki egykor a hírhedt South Side Compton Crips utcai banda vezetője volt. A férfit szeptemberben találta bűnösnek az esküdtszék, most pedig a büntetését is kiszabták – számolt be róla a BBC.
Davis az első ember, akit elítéltek a világhírű rapper 1996-os meggyilkolásával kapcsolatban. A férfi ugyanakkor továbbra is vitatja bűnösségét, és közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.
Egy fehér Cadillacből lőtték le Tupac Shakurt
A hiphop egyik legnagyobb hatású előadóját 1996. szeptember 7-én érte halálos kimenetelű támadás Las Vegasban.
Tupac Shakur egy autóban utazott Marion „Suge” Knighttal, a Death Row Records lemezkiadó vezetőjével, amikor egy fehér Cadillac melléjük hajtott, és a járműből tüzet nyitottak rájuk. A rapper több lövést kapott, és hat nappal később, szeptember 13-án belehalt sérüléseibe. Mindössze 25 éves volt.
Halála az egész zenei világot megrázta. Tupac Shakur a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb rappere volt, akinek lemezeiből világszerte több mint 75 millió példány kelt el.
A gyilkosság azonban évtizedeken át felderítetlen maradt, és számtalan összeesküvés-elmélet született arról, ki állhatott a támadás mögött.
Saját könyvével buktatta le magát a bandavezér
Az ügy egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a nyomozásban végül Davis saját szavai játszottak kulcsszerepet. A férfi az évek során többször is nyilvánosan beszélt arról, hogy a gyilkosság éjszakáján abban a fehér Cadillacben ült, amelyből a Tupac Shakurt megölő lövéseket leadták.
Már 2008-ban részletes vallomást tett a rendőrségnek egy titkos kihallgatáson. Akkor azonban olyan megállapodás védte, amelynek értelmében az ott elmondottak alapján nem indíthattak ellene büntetőeljárást.
A kihallgatás eredetileg egy másik legendás rapper, The Notorious B.I.G., polgári nevén Christopher Wallace meggyilkolásának ügyéhez kapcsolódott. Őt mindössze néhány hónappal Tupac halála után lőtték le.
Davis azonban nem elégedett meg azzal, hogy a rendőröknek beszélt a történtekről.
2019-ben Compton Street Legend címmel önéletrajzi könyvet jelentetett meg, amelyben részletesen felidézte a Tupac-gyilkosság körülményeit.
A könyvben azt is elismerte, hogy ő biztosította a gyilkossághoz használt fegyvert.
A megjelenést számos interjú követte, amelyekben újabb részleteket osztott meg az esetről.
A nyilvános megszólalások végül végzetesnek bizonyultak számára: a hatóságok szerint Davis ezekkel elveszítette azt a jogi védelmet, amelyet a korábbi rendőrségi megállapodása biztosított neki.
A bíró ezért engedélyezte, hogy a 2008-as vallomását is bizonyítékként használják fel a gyilkossági perben.
Nem ő húzta meg a ravaszt, mégis őt ítélték el
Az ügyészek szerint Duane Davis nem személyesen lőtte le Tupac Shakurt, hanem ő szervezte meg a támadást.
A vád álláspontja szerint a bandavezér adta ki az utasítást a gyilkosságra, és ő biztosította azt a fegyvert is, amellyel unokaöccse, Orlando Anderson tüzet nyitott a rapperre.
Anderson azonban már nem állhatott bíróság elé: 1998-ban egy másik lövöldözésben életét vesztette.
A férfi korábban tagadta, hogy bármi köze lett volna Tupac Shakur meggyilkolásához.
A tárgyaláson Davis ügyvédei azzal próbálták meggyőzni az esküdteket, hogy védencük korábbi kijelentései nem tekinthetők hiteles beismerésnek.
A védelem szerint az egykori bandavezér egyszerűen eltúlozta a történetben játszott szerepét, hogy nagyobb figyelmet kapjon, több könyvet adjon el, és pénzt keressen a hírhedt gyilkosságból.
Az esküdtszék azonban nem fogadta el ezt az érvelést, és szeptemberben bűnösnek találta a férfit.
Harminc évig keresték Tupac Shakur gyilkosát
Tupac Shakur meggyilkolása az amerikai bűnügyi történelem egyik legismertebb megoldatlan ügye volt.
A rapper halála óta eltelt évtizedekben számos elmélet látott napvilágot a gyilkosság hátteréről, a rivális bandák közötti leszámolástól a hiphopvilágban kialakult konfliktusokig.
A nyomozás azonban hosszú ideig nem vezetett eredményre.
Az áttörést végül Davis saját vallomásai, önéletrajzi könyve és nyilvános megszólalásai hozták meg.
A most kiszabott 40 éves börtönbüntetés az első elmarasztaló ítélethez kapcsolódik Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében.
A 63 éves Duane Davis ugyanakkor nem fogadja el a döntést, és fellebbezni kíván.
A világhírű rapper halála után közel 30 évvel tehát megszületett az első ítélet, de a jogi eljárás a tervezett fellebbezés miatt még nem zárult le véglegesen.