Megállíthatatlan a TV2? Az év első kilenc hónapjából hetet megnyertek

Az eredményes nyár után sikerrel indította az őszi televíziós főszezont a TV2 és a TV2 Csoport, hiszen mind főcsatorna, mind portfóliószinten mindkét kiemelt korcsoportban (18-59 évesek és 4+ évesek) győzelemmel zárta a szeptembert – akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Nagyszerűen teljesítenek a hétköznap esténként futó reality műsorok: a Házasság első látásra és a Farm VIP, és szép eredményeket produkálnak a hétvégi showműsorok: a Megasztár és a Sztárban Sztár.
Az őszi főszezon kezdetével elindultak a nagysikerű TV2 saját gyártású műsorok
A nyár utolsó napján már a 4. évaddal tért vissza a TV2 képernyőjére a csatorna egyik közönségkedvenc reality-je, a Házasság első látásra. A párkereső műsor szeptember végéig adásba került epizódjait a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan közel 300 ezren látták, és 23,5%-os lineáris nézői részesedést ért el, míg a teljes lakosság körében 712 ezer fő volt az átlag nézőszám 24,0%-os lineáris közönségarány mellett. A nagyszerű eredményeknek köszönhetően a Házasság első látásra mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt szeptemberben.
A hétköznap késő estékre újra beköltöztek a sárga és piros csapat tagjai a képernyőkre, visszatért ugyanis a Farm VIP is a TV2-re. A reality mindkét kiemelt korcsoportban toronymagasan nyerte az idősávját szezonátlagban. A 6. évad egy-egy epizódjának átlagos nézőszáma 158 ezer fő volt, amihez 16,5%-os lineáris közönségarány párosult a fő kereskedelmi korcsoportban, valamint 402 ezer fős átlag nézőszám 19,0%-os lineáris nézői részesedés mellett a teljes lakosság körében.
A hétvégi showműsorok közül a Sztárban Sztár legújabb évada szeptemberben kezdődött, és idősávja legnézettebb műsora lett mindkét kiemelt korcsoportban. Az elképesztő átalakulásokról ismert zenés show átlagosan 321 ezres nézőszámmal, valamint 25,6%-os lineáris nézői részesedéssel futott szeptemberben a fő kereskedelmi korcsoportban. A teljes lakosság körében hasonlóan kiemelkedő eredmény született, az átlagos nézőszám 715 ezer fő volt, melyhez 26,1%-os lineáris közönségarány társult. A szintén nagyszabású hétvégi showműsor, a Megasztár is szeptemberben tért vissza, és átlagosan 587 ezres nézőszámmal, valamint 21,0%-os lineáris nézői részesedéssel a teljes lakosság körében idősávja legnézettebb műsora volt.
A TV2 nyerte a főszezon első hónapját
A sikeres őszkezdésnek köszönhetően magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is. A népszerű saját gyártású műsoroknak köszönhetően szeptemberben is fölényes győzelmet aratott a főcsatorna és a teljes TV2-es csatornaportfólió is. Az eredmények egészen kimagaslónak tekinthetők, hiszen a saját gyártású műsorok kezdetével a TV2 főműsoridős lineáris nézői részesedése főműsoridőben 16%-kal haladta meg a fő konkurens eredményét a fő kereskedelmi korcsoportban.
Éves szinten kilenc hónapból hetet a TV2 nyert
A fő kereskedelmi korcsoportban éves szinten már markáns előnyt tudhat magáénak a TV2 főműsoridőben. Az év eddig eltelt kilenc hónapjából hetet a TV2 nyert, éves átlagban pedig 13%-kal vezet a legfőbb versenytárs előtt főműsoridőben a 18-59 évesek korcsoportjában.
Elképesztően sikeres szeptembert zártunk! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a nézők ilyen erős bizalmat szavaznak a TV2-nek. Az, hogy az év első kilenc hónapjából hétben mi lettünk a legnézettebb televíziós csatornacsoport, fantasztikus eredmény. Köszönettel tartozunk minden kollégánknak, akik hatalmas energiával és elkötelezettséggel dolgoznak kamerán innen és túl. Bevallom, személy szerint engem is meglep, hogy ilyen mértékű előnyt sikerült elérnünk
– nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport vezérigazgató-helyettese.