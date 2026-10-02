Megállíthatatlan a TV2? Az év első kilenc hónapjából hetet megnyertek

Az eredményes nyár után sikerrel indította az őszi televíziós főszezont a TV2 és a TV2 Csoport, hiszen mind főcsatorna, mind portfóliószinten mindkét kiemelt korcsoportban (18-59 évesek és 4+ évesek) győzelemmel zárta a szeptembert – akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Nagyszerűen teljesítenek a hétköznap esténként futó reality műsorok: a Házasság első látásra és a Farm VIP, és szép eredményeket produkálnak a hétvégi showműsorok: a Megasztár és a Sztárban Sztár.

Nézettségi adatok: A TV2 az év kilenc hónapjából hetet megnyert (Fotó: Csudai Sándor)

Az őszi főszezon kezdetével elindultak a nagysikerű TV2 saját gyártású műsorok

A nyár utolsó napján már a 4. évaddal tért vissza a TV2 képernyőjére a csatorna egyik közönségkedvenc reality-je, a Házasság első látásra. A párkereső műsor szeptember végéig adásba került epizódjait a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan közel 300 ezren látták, és 23,5%-os lineáris nézői részesedést ért el, míg a teljes lakosság körében 712 ezer fő volt az átlag nézőszám 24,0%-os lineáris közönségarány mellett. A nagyszerű eredményeknek köszönhetően a Házasság első látásra mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt szeptemberben.

TV2 vs. RTL (Fotó: TV2)

A hétköznap késő estékre újra beköltöztek a sárga és piros csapat tagjai a képernyőkre, visszatért ugyanis a Farm VIP is a TV2-re. A reality mindkét kiemelt korcsoportban toronymagasan nyerte az idősávját szezonátlagban. A 6. évad egy-egy epizódjának átlagos nézőszáma 158 ezer fő volt, amihez 16,5%-os lineáris közönségarány párosult a fő kereskedelmi korcsoportban, valamint 402 ezer fős átlag nézőszám 19,0%-os lineáris nézői részesedés mellett a teljes lakosság körében.

TV2 vs. RTL (Fotó: TV2)

A hétvégi showműsorok közül a Sztárban Sztár legújabb évada szeptemberben kezdődött, és idősávja legnézettebb műsora lett mindkét kiemelt korcsoportban. Az elképesztő átalakulásokról ismert zenés show átlagosan 321 ezres nézőszámmal, valamint 25,6%-os lineáris nézői részesedéssel futott szeptemberben a fő kereskedelmi korcsoportban. A teljes lakosság körében hasonlóan kiemelkedő eredmény született, az átlagos nézőszám 715 ezer fő volt, melyhez 26,1%-os lineáris közönségarány társult. A szintén nagyszabású hétvégi showműsor, a Megasztár is szeptemberben tért vissza, és átlagosan 587 ezres nézőszámmal, valamint 21,0%-os lineáris nézői részesedéssel a teljes lakosság körében idősávja legnézettebb műsora volt.