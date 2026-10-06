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Nemzetek Ligája

Cooky kitálalt Marco Rossi-ról, Aurelio egy kisebb vagyont bukott az Ukrajna–Magyarország összecsapáson

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Hatalmas indulatokat váltott ki a hírességek körében a nemzeti csapat idegőrlő, mégis bravúros nagyszombati győzelme. Cooky és Aurelio most kendőzetlen őszinteséggel nyilatkoztak arról, miként élték meg az őrült fordulatokat hozó Ukrajna–Magyarország összecsapást.
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Nemzetek LigájaMarco RossifociHevesi TamásAurelioCooky

Rémes első félidő, kihagyott ukrán ziccerek és egy megmagyarázhatatlanul őrült hajrá! A magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában. A nagyszombati csatában Tóth Milán és Csinger Márk is megszerezte élete első gólját a nemzeti csapatban, Marco Rossi fiai pedig a második helyről várhatják a novemberi folytatást. A feszült hangulatú, kifütyült himnuszokkal induló összecsapás a szurkolókat és a sztárvilágot is megmozgatta. Megkérdeztük Cookyt és Aureliót, hogyan élték meg az Ukrajna–Magyarország találkozó drámai 90 percét!

Az Ukrajna–Magyarország találkozó parázs hangulatban zajlott.
Szoboszlai Dominik rengeteget hozzátesz a NL mérkőzéseken a csapat teljesítményéhez, az Ukrajna–Magyarország mérkőzésen sem volt ez máshogyan (Fotó: Paul Faith)

Cooky sem hagyhatta ki az Ukrajna–Magyarország derbit

A népszerű rádiós műsorvezető, Cooky elragadtatva nyilatkozott a csapat szellemiségéről és tartásáról: 

Rendkívül büszkék lehetünk arra, ahogyan a fiúk játszottak! Hatalmas akaraterőről tettek tanúbizonyságot: hiába egyenlítettek az ukránok 1–1-re a hajrában, mentünk tovább előre a győzelemért. Fiatal ez a keret, de óriási jövő előtt áll. Az az egy-két rutinosabb, idősebb játékos pedig morálisan rengeteget tud segíteni a fiataloknak a pályán és a öltözőben egyaránt

 – fogalmazott lelkesen a lemezlovas. Cooky határozottan kiállt Marco Rossi szövetségi kapitány mellett is, akit az elmúlt időszakban sok kritikával illettek: „Sokan érezhették úgy mostanában, hogy Rossi elfáradt, de ne felejtsük el: mi nézők vagyunk, nem szakemberek. Még ha nem is értünk egyet minden döntésével vagy cseréjével, joggal hozza meg őket. Nézzük meg a Chelsea-t, folyamatosan cserélgetik az edzőket, mégis bukdácsolnak. A foci ennél jóval összetettebb sport. Ha nyer a csapat, akkor jó, ha veszít, akkor rossz? Ez nem ilyen egyszerű.”

Cooky nagyon szurkolt a válogatottnak.
Cooky foci iránti rajongása nem új keletű dolog, a fia a Fradi utánpótlás keretének a góllövője (Fotó: Bors)

A meccset megelőző feszült hangulatra reagálva Cooky higgadtságra intett: „Nagyon nem tetszett a múltkori balhé és a füttyszó. Higgadtnak kell maradnunk, mert rengeteg fiatal néz minket, nem szabad rossz példát mutatnunk. Tudom, milyen nehéz uralkodni az indulatokon – a példaképem, Zidane is elveszítette egyszer a fejét –, de fel kell fognunk: ez sport, nem háború! A magyar szurkolók pedig megérdemlik a sikert, mert szinte sehol a világon nem látni ilyen elképesztő támogatást.

Aurelio örül, bár nagy pénzt bukott

A reality-sztár Aurelio beismerte, nála mindig komoly logisztikát igényel egy-egy meccsnap, hiszen három nemzethez is szoros szálak fűzik: 

A szívem háromfelé húz: az olaszok, a svájciak és a magyarok felé. Most óriási a boldogságom, mert a magyarok és az olaszok is győztek! Őszintén szólva döntetlenre számítottam ezen a meccsen, amivel egy kisebb vagyont nyerhettem volna a fogadáson, de egyáltalán nem bánom. Amikor a magyar válogatott győzelme miatt bukom a szelvényt, az egyáltalán nem fáj!

– nevetett Aurelio, aki külön örült a debütáló gólszerzőknek.

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Aurelio arról is mesélt, hogy a gyengébb meccsek után ő is kételkedni kezdett Rossi kapitányban, de a olasz mester most rácáfolt a fanyalgókra. Emellett büszkén idézte fel Szoboszlai Dominikhoz fűződő kapcsolatát:
„Még a salzburgi időkben németül küldözgettünk egymásnak hangüzeneteket, de még a liverpooli korszakában is külön megköszönte, amikor gratuláltam neki. Szeretik szidni és szétszedni a válogatottat, de a mostani teljesítmény után főleg, de egyébként is, a feltétlen támogatást érdemlik tőlünk.”

A válogatott legközelebb november 14-én Tbilisziben lép pályára Georgia ellen, majd három nappal később Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. A sztárok egyöntetűen bíznak benne, a lendület megmarad, és a csapat kiharcolja a csoportelsőséget!

 

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