Cooky kitálalt Marco Rossi-ról, Aurelio egy kisebb vagyont bukott az Ukrajna–Magyarország összecsapáson

Rémes első félidő, kihagyott ukrán ziccerek és egy megmagyarázhatatlanul őrült hajrá! A magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában. A nagyszombati csatában Tóth Milán és Csinger Márk is megszerezte élete első gólját a nemzeti csapatban, Marco Rossi fiai pedig a második helyről várhatják a novemberi folytatást. A feszült hangulatú, kifütyült himnuszokkal induló összecsapás a szurkolókat és a sztárvilágot is megmozgatta. Megkérdeztük Cookyt és Aureliót, hogyan élték meg az Ukrajna–Magyarország találkozó drámai 90 percét!

Szoboszlai Dominik rengeteget hozzátesz a NL mérkőzéseken a csapat teljesítményéhez, az Ukrajna–Magyarország mérkőzésen sem volt ez máshogyan (Fotó: Paul Faith)

Cooky sem hagyhatta ki az Ukrajna–Magyarország derbit

A népszerű rádiós műsorvezető, Cooky elragadtatva nyilatkozott a csapat szellemiségéről és tartásáról:

Rendkívül büszkék lehetünk arra, ahogyan a fiúk játszottak! Hatalmas akaraterőről tettek tanúbizonyságot: hiába egyenlítettek az ukránok 1–1-re a hajrában, mentünk tovább előre a győzelemért. Fiatal ez a keret, de óriási jövő előtt áll. Az az egy-két rutinosabb, idősebb játékos pedig morálisan rengeteget tud segíteni a fiataloknak a pályán és a öltözőben egyaránt

– fogalmazott lelkesen a lemezlovas. Cooky határozottan kiállt Marco Rossi szövetségi kapitány mellett is, akit az elmúlt időszakban sok kritikával illettek: „Sokan érezhették úgy mostanában, hogy Rossi elfáradt, de ne felejtsük el: mi nézők vagyunk, nem szakemberek. Még ha nem is értünk egyet minden döntésével vagy cseréjével, joggal hozza meg őket. Nézzük meg a Chelsea-t, folyamatosan cserélgetik az edzőket, mégis bukdácsolnak. A foci ennél jóval összetettebb sport. Ha nyer a csapat, akkor jó, ha veszít, akkor rossz? Ez nem ilyen egyszerű.”

Cooky foci iránti rajongása nem új keletű dolog, a fia a Fradi utánpótlás keretének a góllövője (Fotó: Bors)

A meccset megelőző feszült hangulatra reagálva Cooky higgadtságra intett: „Nagyon nem tetszett a múltkori balhé és a füttyszó. Higgadtnak kell maradnunk, mert rengeteg fiatal néz minket, nem szabad rossz példát mutatnunk. Tudom, milyen nehéz uralkodni az indulatokon – a példaképem, Zidane is elveszítette egyszer a fejét –, de fel kell fognunk: ez sport, nem háború! A magyar szurkolók pedig megérdemlik a sikert, mert szinte sehol a világon nem látni ilyen elképesztő támogatást.”