Vasvári Vivien az Origónak mesélt Az Árulók megnyeréséről: A külsőm, a múltam vagy a televíziós szerepléseim alapján nagyon sokan hajlamosak előre beskatulyázni

Az egyik legizgalmasabb és legérzelmesebb évadán van túl Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban, amit a csütörtöki fináléban Vasvári Vivien és Sapkás Piréz nyertek meg Árulóként. Az RTL sikerműsorának hazai történelmében még nem volt olyan, hogy két Áruló vigye haza a fődíjat. Sőt, az egykori luxusfeleség úgy diadalmaskodott, hogy az első perctől az utolsóig az Áruló szerepet játszotta, ami szintén egyedülálló teljesítmény. A finálét követően Vasvári Vivi a Origónak mesélt arról, hogy milyen volt végigcsinálni a kemény játékot, és hogy mit érez a különleges győzelme kapcsán.
Vasvári Vivien Az Árulókról: „Ez egy olyan lelki küzdelem volt, amit a nézők nem feltétlenül láthattak”
Origo: A gyerekek hiánya gyengített, vagy épp ellenkezőleg, extra erőt adott a küzdelemhez?
Vasvári Vivien: Mérhetetlenül gyengített. Sokkal jobban, mint azt előtte valaha is gondoltam volna. Szinte minden egyes nap sírva ébredtem, és sírva is feküdtem le. Borzasztóan hiányoztak a gyermekeim, a családom, az otthonom, és az a szeretet, ami a mindennapjaimat körülveszi.
A legnehezebb mégis az volt, hogy mindezt nem mutathattam ki. Minden hajnalban össze kellett szednem magam, és mire találkoztam a többiekkel, már semmit sem láthattak abból, hogy belül mennyire össze vagyok törve.
Ez egy olyan lelki küzdelem volt, amit a nézők nem feltétlenül láthattak. Miközben kívülről egy játékot játszottam, belül nap mint nap saját magammal is meg kellett küzdenem.
Origo: Volt olyan pillanat a kastélyban, amikor emiatt álltál a feladás szélén, vagy ez a motiváció segített át a legnehezebb holtpontokon?
V.V.: Én soha nem adok fel semmit! És ezt nemcsak mondom, hanem egész életemben így is éltem. A versenysport már gyerekkoromban megtanított arra, hogy bármilyen nehéz is valami, küzdeni kell. Lehet elfáradni, lehet sírni, lehetnek mélypontok, de feladni nem szabad. Az egyik legfontosabb mottóm gyerekkorom óta: „A lehetetlen nem létezik!” Ebben hiszek, ez alapján élem az életemet, és a gyermekeimet is erre nevelem. Arra, hogy higgyenek önmagukban, merjenek nagyot álmodni, és soha ne adják fel az álmaikat csak azért, mert az odavezető út nehéz. A kastélyban is ez vitt előre. Voltak pillanatok, amikor lelkileg teljesen elfogytam, de egyetlen pillanatra sem felejtettem el, hogy miért kezdtem el. Ha valamibe belevágok, azt végig is csinálom!
Origo: Milyen volt a dinamika Sapkás Pirézzel a konklávékon? Mennyire volt megerőltető egy olyan szövetségben játszani, ahol tudtad, hogy a végén mindketten a főnyereményre hajtotok?
V.V.: Összességében szerintem nagyon vicces és izgalmas volt a közös játékunk. Persze akadtak nehéz pillanatok, hiszen két Áruló között sosem lehet teljesen felhőtlen a bizalom. Én mégis szerettem volna hinni abban, hogy mi ketten valóban szövetségesek vagyunk, és együtt visszük végig ezt a játékot. Azt nem tagadom, hogy amikor utólag visszanéztem a műsort, és láttam, hogyan áskálódott a hátam mögött, az emberileg rosszul esett. Tudom, hogy a műsor címe Az Árulók, és pontosan erről szól a játék. De számomra a lojalitás még egy ilyen helyzetben is sokat jelentett. És talán sokakat meglep, de még az utolsó utáni pillanatban is lett volna lehetőségem hazaküldeni őt, én mégsem tettem meg.
Egyszerűen azért, mert emberileg nem vitt volna rá a lélek. Nemcsak vele, hanem mással sem tettem volna meg ezt abban a helyzetben.
Lehet, hogy ez egy stratégiai játékban nem mindig a legkifizetődőbb hozzáállás, de nekem fontos, hogy a győzelem mellett azzal is együtt tudjak élni, ahogyan eljutottam odáig.
Origo: Mit üzensz azoknak a nézőknek és játékostársaknak, akik alábecsültek téged a műsor elején?
V.V.: Azt hiszem, erre a legszebb és legőszintébb válaszomat már megfogalmaztam az Instagram-oldalamon közzétett győzelmi posztomban. Aki kíváncsi rá, annak szívből ajánlom, hogy olvassa el. Egy dolgot azért hozzátennék: soha ne becsüljünk alá senkit.
Vasvári Vivien: „Én soha nem éreztem szükségét annak, hogy mindenkinek bebizonyítsam, milyen ember vagyok.”
Origo: Szerinted az volt a legnagyobb előnyöd, hogy sokan naivnak vagy felszínesnek könyveltek el?
V.V.: Biztos vagyok benne, hogy ez is szerepet játszott a sikeremben. Engem a külsőm, a múltam vagy a televíziós szerepléseim alapján nagyon sokan hajlamosak előre beskatulyázni. Sokan azt gondolják, hogy aki szereti a szépséget, a divatot, a luxust és a nőies megjelenést, az nem lehet közben okos, kitartó vagy stratégiailag erős. Pedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. Én soha nem éreztem szükségét annak, hogy mindenkinek bebizonyítsam, milyen ember vagyok. Sokszor sokkal többet ér, ha hagyod, hogy mások alábecsüljenek, miközben te pontosan tudod, mire vagy képes.
A kastélyban sem az volt a célom, hogy mindenkinél okosabbnak mutassam magam, hanem az, hogy jól játsszak. Az emberek gyakran azt látják benned, amit látni akarnak. Néha pedig éppen az a legnagyobb előnyöd, hogy nem veszik észre a valódi erődet.
Origo: Hogyan élted meg, hogy te lettél az első Áruló a műsor hazai történetében, aki az első naptól az utolsóig ebben a szerepben volt?
V.V.: Mérhetetlenül büszke vagyok rá! Még most is nehéz felfognom, hogy ezt sikerült végigcsinálnom. Amikor beléptem a kastélyba, elképzelésem sem volt arról, milyen lelki és mentális megpróbáltatások várnak rám. Arra pedig végképp nem gondoltam, hogy eredeti Árulóként az első naptól egészen a győzelemig jutok. Számomra ez sokkal több, mint egy televíziós műsor megnyerése. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a kitartás, az önmagunkba vetett hit és a küzdeni akarás milyen messzire képes eljuttatni bennünket. Nem volt könnyű. Sőt, életem egyik legnehezebb lelki próbatétele volt. De minden könnycsepp, minden álmatlan éjszaka és minden nehéz pillanat megérte. Mert a legnagyobb győzelem néha nem az, amikor másokat legyőzünk, hanem amikor saját magunkat és a saját határainkat sikerül túlszárnyalnunk.
Origo: Milyen érzés volt visszanézni a saját játékodat a képernyőn?
V.V.: IMÁDTAM! Minden egyes percét! Sőt, egyetlen dolgot sajnálok igazán: hogy nem voltak hosszabbak az epizódok! Így is elképesztő izgalommal néztem vissza minden egyes részt, úgy, hogy pontosan tudtam, mi fog történni! Szerettem visszanézni önmagamat, a reakcióimat, a beszólásaimat, még a saját hülyeségeimen is jókat nevettem. Ez egy egyszeri és megismételhetetlen élmény volt az életemben. Lelkileg rengeteget kivett belőlem, de legalább ugyanennyit adott is.
És ha ma visszagondolok rá, nemcsak a győzelem jut eszembe, hanem az egész út, amit végigjártam. Mert végül nemcsak egy játékot nyertem meg, hanem saját magamnak is bebizonyítottam, hogy valóban nem létezik lehetetlen.