Vasvári Vivien az Origónak mesélt Az Árulók megnyeréséről: A külsőm, a múltam vagy a televíziós szerepléseim alapján nagyon sokan hajlamosak előre beskatulyázni

Az egyik legizgalmasabb és legérzelmesebb évadán van túl Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban, amit a csütörtöki fináléban Vasvári Vivien és Sapkás Piréz nyertek meg Árulóként. Az RTL sikerműsorának hazai történelmében még nem volt olyan, hogy két Áruló vigye haza a fődíjat. Sőt, az egykori luxusfeleség úgy diadalmaskodott, hogy az első perctől az utolsóig az Áruló szerepet játszotta, ami szintén egyedülálló teljesítmény. A finálét követően Vasvári Vivi a Origónak mesélt arról, hogy milyen volt végigcsinálni a kemény játékot, és hogy mit érez a különleges győzelme kapcsán.

Vasvári Vivien Az Árulókban megmutatta, hogy nem egy tipikus szőke (Fotó: Katona László / RTL)

Vasvári Vivien Az Árulókról: „Ez egy olyan lelki küzdelem volt, amit a nézők nem feltétlenül láthattak”

Origo: A gyerekek hiánya gyengített, vagy épp ellenkezőleg, extra erőt adott a küzdelemhez?

Vasvári Vivien: Mérhetetlenül gyengített. Sokkal jobban, mint azt előtte valaha is gondoltam volna. Szinte minden egyes nap sírva ébredtem, és sírva is feküdtem le. Borzasztóan hiányoztak a gyermekeim, a családom, az otthonom, és az a szeretet, ami a mindennapjaimat körülveszi.

A legnehezebb mégis az volt, hogy mindezt nem mutathattam ki. Minden hajnalban össze kellett szednem magam, és mire találkoztam a többiekkel, már semmit sem láthattak abból, hogy belül mennyire össze vagyok törve.

Ez egy olyan lelki küzdelem volt, amit a nézők nem feltétlenül láthattak. Miközben kívülről egy játékot játszottam, belül nap mint nap saját magammal is meg kellett küzdenem.

Origo: Volt olyan pillanat a kastélyban, amikor emiatt álltál a feladás szélén, vagy ez a motiváció segített át a legnehezebb holtpontokon?

V.V.: Én soha nem adok fel semmit! És ezt nemcsak mondom, hanem egész életemben így is éltem. A versenysport már gyerekkoromban megtanított arra, hogy bármilyen nehéz is valami, küzdeni kell. Lehet elfáradni, lehet sírni, lehetnek mélypontok, de feladni nem szabad. Az egyik legfontosabb mottóm gyerekkorom óta: „A lehetetlen nem létezik!” Ebben hiszek, ez alapján élem az életemet, és a gyermekeimet is erre nevelem. Arra, hogy higgyenek önmagukban, merjenek nagyot álmodni, és soha ne adják fel az álmaikat csak azért, mert az odavezető út nehéz. A kastélyban is ez vitt előre. Voltak pillanatok, amikor lelkileg teljesen elfogytam, de egyetlen pillanatra sem felejtettem el, hogy miért kezdtem el. Ha valamibe belevágok, azt végig is csinálom!