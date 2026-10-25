Gondoltad volna? Erről a pályáról álmodott gyermekként Vilmos herceg

Hatalmas ováció fogadta a napokban Vilmos walesi herceget a Graham Norton Show-ban. III. Károly brit király idősebbik fia a királyi családból elsőként szerepelt vendégként a BBC népszerű beszélgetős műsorában, melynek során többek közt a környezeti válság kezeléséről, valamint a gyermekkori álomhivatásairól is beszélt a többi vendéggel: Cate Blanchett-tel, az ausztrál természetvédővel, Robert Irwingel, valamint Hannah Waddinghammel.
Nem akármilyen titkot árult el magáról Vilmos herceg
Vilmos herceg a műsorvezető Norton kérdésére tért ki arra, gyermekként milyen foglalkozások vonzották őt, függetlenül attól, hogy a királyi család tagjaként mindig is a trón egyik várományosa volt.
Gyorsan végiggondolom, hogy mit árulhatok el a televízióban. Fiatalabb koromban rendőr akartam lenni: azt gondoltam, jó rendőr lehetne belőlem
- mondta el a walesi herceg, aki ezután mindenki nagy megdöbbenésére így folytatta:
Átmentem egy olyan időszakon is, amikor DJ akartam lenni, ami nem ment túl jól. Még nevet is választottam: DJ Xara lettem, egy X-szel.
A leendő király öniróniával elevenítette fel ezt az ambícióját, Norton kérdésére pedig, hogy fellépett-e valaha DJ-ként, például iskolai bulikban, beismerte, hogy nem, mivel ennyire sosem számított jónak ezen a területen.
A beszélgetés javarészt egyébként a környezetvédelmi kezdeményezésre és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre összpontosított, valamint a Vilmos herceg által alapított Earthshot-díjra. A walesi herceg ekkor úgy vélte, a környezeti válság kezelésénél a sürgősséget az optimizmussal kell ötvözni. Kitért arra is, hogyan azonosítja az Earthshot-díj a világ minden tájáról érkező ígéretes innovátorokat, és miként segíti őket a megoldásaik kibővítésében a nagyobb hatás elérése érdekében. Vilmos kifejtette, hogy a klímaváltozást nem lehet egyetlen emberrel vagy kezdeményezéssel megoldani, a díj pedig segíthet összehozni az innovátorok, a befektetők és szószólók globális hálózatát a változás előmozdítása érdekében - írja a The Sun.
Mindeközben aggasztó hírek láttak napvilágot Meghan Markle édesapjáról, akinek a korábbi, Fülöp-szigeteki otthonában állítólag gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket találtak. Mindez mélyen felkavarta Harry herceg feleségét, aki azt kijelentette: reméli, már érti mindenki, miért tartotta a távolságot apjától.