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királyi család

Gondoltad volna? Erről a pályáról álmodott gyermekként Vilmos herceg

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A népszerű brit műsor, a Graham Norton Show vendége volt a napokban a brit király idősebbik fia. Vilmos herceg ekkor többek közt arról is mesélt, milyen pályára szeretett volna lépni gyermekkorában, és amit talán meg is valósított volna, ha nem a királyi családba születik.
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királyi családvendégGraham NortonműsorVilmos herceg

Hatalmas ováció fogadta a napokban Vilmos walesi herceget a Graham Norton Show-ban. III. Károly brit király idősebbik fia a királyi családból elsőként szerepelt vendégként a BBC népszerű beszélgetős műsorában, melynek során többek közt a környezeti válság kezeléséről, valamint a gyermekkori álomhivatásairól is beszélt a többi vendéggel: Cate Blanchett-tel, az ausztrál természetvédővel, Robert Irwingel, valamint Hannah Waddinghammel.

Britain's Prince William, Prince of Wales at the reception of Oman Sultan Haitham bin Tarik at The Royal Dias, on Datchet Road, Windsor, on October 20, 2026, the first day of a three-day State Visit to the United Kingdom by The Sultan of Oman. (Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP)
Nem akármilyen titkot árult el magáról Vilmos herceg / Fotó: ANDREW MATTHEWS / POOL

Nem akármilyen titkot árult el magáról Vilmos herceg

Vilmos herceg a műsorvezető Norton kérdésére tért ki arra, gyermekként milyen foglalkozások vonzották őt, függetlenül attól, hogy a királyi család tagjaként mindig is a trón egyik várományosa volt.

Gyorsan végiggondolom, hogy mit árulhatok el a televízióban. Fiatalabb koromban rendőr akartam lenni: azt gondoltam, jó rendőr lehetne belőlem

- mondta el a walesi herceg, aki ezután mindenki nagy megdöbbenésére így folytatta:

Átmentem egy olyan időszakon is, amikor DJ akartam lenni, ami nem ment túl jól. Még nevet is választottam: DJ Xara lettem, egy X-szel.

A leendő király öniróniával elevenítette fel ezt az ambícióját, Norton kérdésére pedig, hogy fellépett-e valaha DJ-ként, például iskolai bulikban, beismerte, hogy nem, mivel ennyire sosem számított jónak ezen a területen.

A beszélgetés javarészt egyébként a környezetvédelmi kezdeményezésre és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre összpontosított, valamint a Vilmos herceg által alapított Earthshot-díjra. A walesi herceg ekkor  úgy vélte, a környezeti válság kezelésénél a sürgősséget az optimizmussal kell ötvözni. Kitért arra is, hogyan azonosítja az Earthshot-díj a világ minden tájáról érkező ígéretes innovátorokat, és miként segíti őket a megoldásaik kibővítésében a nagyobb hatás elérése érdekében. Vilmos kifejtette, hogy a klímaváltozást nem lehet egyetlen emberrel vagy kezdeményezéssel megoldani, a díj pedig segíthet összehozni az innovátorok, a befektetők és szószólók globális hálózatát a változás előmozdítása érdekében - írja a The Sun.

Mindeközben aggasztó hírek láttak napvilágot Meghan Markle édesapjáról, akinek a korábbi, Fülöp-szigeteki otthonában állítólag gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket találtak. Mindez mélyen felkavarta Harry herceg feleségét, aki azt kijelentette: reméli, már érti mindenki, miért tartotta a távolságot apjától.

 

 

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