Könnyek között tört ki A Visszavágó közben Puskás Peti: egy 11 éves kisfiú hívása mindent megváltoztatott

A Visszavágó – Kapj el, ha tudsz! játékában Puskás Petinek és a többi szereplőnek nem mindennapi kihívásokkal kell szembenéznie Európa különböző pontjain. A műsor első adásai már elindultak, a játékosok pedig folyamatosan mozgásban vannak, miközben azt sem mindig tudják, mi vár rájuk a következő pillanatban. Puskás Peti éppen Londonban volt, amikor megcsörrent a telefonja. A hívó egy 11 éves dorogi kisfiú volt, akinek az üzenete miatt könnyekben tört ki a műsorvezető.

Puskás Peti A Visszavágó egyetlen szereplője, aki társ nélkül vág neki Európának, és az üldözésnek (Fotó: Origo)

Ezért hívta fel a kisfiú Petit A Visszavágó forgatása közben

Kiderült, egy kisfiú egyszerűen csak felhívta azért, hogy sok sikert kívánjon neki, amin Puskás Peti annyira meghatódott, hogy később TikTok-videóban, könnyes szemekkel mesélt róla.

Igazából csak azért csinálok most videót, mert itt vagyok Londonban, full vakon vagyok. De előbb felhívott egy kissrác, 11 éves Dorogról, hogy csak sok sikert kíván nekem. Nagyon meghatott, és bármi is lesz az elkövetkező napokban, nagyon jól esik, hogy ennyien telefonáltok, még csak azért is, hogy sok sikert kívánjatok

– mondta Peti. Az énekes láthatóan nehezen tudta visszatartani a könnyeit, és elmondta, hogy a váratlan támogatás éppen a legjobb pillanatban érkezett.