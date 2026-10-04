Vomberg Frigyes az Ázsia Expresszről: „A pofám leszakadt...” – Exkluzív interjú

Tapasztalati tény, sőt tulajdonképpen kőkemény statisztikai adat, hogy senki nem akad az Ázsia Expresszt megjárt versenyzők között, aki egzakt választ tudott adni arra a kérdésre, amit eddig mind a hét évad, minden egyes résztvevőjének feltettem már. Jelesül, hogy miért is gondolta jó ötletnek, hogy egy 30 kilós hátizsákkal gyalogszerrel és stoppal, keresztül-kasul bejárjon egy távoli, ázsiai, Közép-amerikai, vagy legutóbb éppen egy Dél-amerikai országot, sőt országokat. Mindezt úgy, hogy útközben teljesíthetetlennek tűnő feladatokkal birkózik és persze többnyire rohan, hiszen egy versenyben vesz részt. Lássuk be, ez őrültségnek tűnik és hát tudjuk is, hogy az, hiszen eddig hat Ázsia Expressz évadot néztünk már végig a fotelből. Most Vomberg Frigyesen a sor, hogy megválaszolja ezt a bizonyos alapkérdést. Spoiler! A sztárséf sem tudja a választ. Csak azt, hogy ki rángatta bele a nem mindennapi kalandba, aminek október 19-étől mi is részesei lehetünk a TV2-n.
Vomberg Frigyes: „Azzal a szándékkal indultam el, hogy kihozom magamból a maximumot”
Origo: Ha akár csak egyetlen epizódot láttál az Ázsia Expressz korábbi évadaiból, mégis mi vitt rá, hogy belevágj?
Vomberg Frigyes: Képzeld, magam sem tudom pontosan, hogy mi a fenét kerestem az Ázsia Expresszben! Azt viszont el tudom mondani, hogy egy csomó mindent találtam. A történet onnan indult, hogy Petra nagyon szeretett volna részt venni ebben az „emberkísérletben”. Én pedig Grál-lovagként elkísértem.
Hogy megtenném-e újra? Nos, ha egy közeli barátom kéri, feltehetően igen. De önszántamból biztosan nem.
Origo: Túl a hatodik X-en ugrottál bele a „buliba”. Bírtad szuflával?
V.F.: Tény kérdés, hogy én voltam a korelnöke az idei őrült futamnak. Ennek ellenére nem tartottam attól, hogy fizikálisan nem fogom bírni a megpróbáltatásokat. Jó kondícióban vágtam bele és nem is volt gond. Persze a harminc körüli srácokkal én ilyen értelemben nem tudom felvenni a versenyt, de ami tőlem tellett, azt megtettem. Azzal a szándékkal indultam el, hogy kihozom magamból a maximumot és még egy kicsit. Elégedett vagyok magammal, sőt magunkkal.
Origo: Az eddigi évadok tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az Ázsia Expresszben igazi gasztrokalandokban van részük a versenyzőknek és ezt a legtöbbször nem pozitívan kell érteni. Az, hogy séf vagy, könnyített a helyzeten, vagy éppen nehezített?
V.F.: A hívatásomnak egy meglepő előnyét élveztem a játék alatt. Jelesül, hogy tudom, hogyan ne egyek két napig.
Miután elindult a buli, többször is előfordult, hogy napokon át csak egy almát ettem és vizet ittam.
„Másuk sem volt, csak a derűjük és az egymás iránt érzett, tapintható szeretetük”
Origo: Mi jelentette számodra a legnagyobb kihívást az Ázsia Expresszben?
V.F.: Két dolgot tudnék kiemelni. Az első a szállásért kuncsorgás. A pofám leszakadt… De nem az zavart benne, hogy idegenek jóindulatára volt bízva, hogy lesz-e egy hely éjszakára, ahol lehajthatjuk a fejünket. Most képzeld el, hogy ott álltunk, tetőtől talpig jó cuccokban úgy, hogy a hátizsákunkban akár hetekre is elegendő holmi van! Bekopogunk valakihez, aki számára elérhetetlen álom, hogy akár csak annyi ruhája legyen, ami rajtam van. Szállást és élelmet kérünk tőle, miközben pontosan tudom, hogy amit nekem, nekünk ad, az éppen kétnapi élelme. Ez szíven ütött…
A szegénységnek vannak fokozatai. Magam is megéltem néhány szintjét. De az, amit ott Dél-Amerikában tapasztaltam, szinte felfoghatatlan. Jártunk olyan házban, ahol egy háromszor három méteres szobában, mindössze néhány lepedő volt leterítve a döngölt földre.
Ez volt az ott lakók hálóhelyisége. Egy másik kis helység pedig a konyha volt, ahol bútor hiányában minden a földön kapott helyet. Abban a kis házikóban egy többgyermekes család lakott… Különleges élmény volt látni azt a családot. Másuk sem volt, csak a derűjük és az egymás iránt érzett, tapintható szeretetük.
Origo: Értek a játék alatt emberi csalódások? Vagy volt olyan pillanat, amikor önmagadnak okoztál csalódást?
V.F.: Csalódás akkor érheti az embert, ha elvárásokat támaszt mások felé. Az Ázsia Expresszben egymástól nagyon különböző emberekkel kerültünk sorközösségbe. Olyanokkal, akiket nem mi választottunk. Ráadásul ellenfelekként egy versenyben vettünk részt. A legtöbbjükkel felületes, de leginkább semmilyen kapcsolatban nem álltam korábban. Én úgy voltam vele, hogy az élni és élni hagyni elv alapján közelítek mindenkihez. Nem ítélkeztem, mert mindenki úgy viselkedik, ahogy akar. Nem engem minősít, ha valaki olyat tesz, ami az én értékrendembe nem fér bele. Ahogy azt sem, ha esetleg rólam olyasmit mond, ami túlmegy egy határon. Magamban nem csalódtam.
Hatvan fölött az ember már tisztában van önmagával. Minden rejtett kis zugomat jól ismerem.
Még olyasmiket is tudok magamról, amiket egyébként nem is szeretnék.
Origo: Mi hiányzott a legjobban a kaland alatt?
V.F.: Őszinte leszek. Nekem a mosdó hiányzott a legjobban. Az, hogy reggel kényelmesen, kávéval a kezemben elslattyogjak a WC-re. Nos, ebből csak két dolog hiányzott, szinte minden nap. A WC és a kávé.
Origo: Tischler Petra volt a párod. Jól működtetek együtt?
V.F.: Tischler Petra egészen emberfeletti energiákkal nyomta a versenyt. Ezzel engem persze nem lepett meg, hiszen jól ismerem azt az elszántságot, amivel ő az élethez és a feladatokhoz áll.
Annyit kell róla tudni, ha egy ajtó előtt állunk, én bekopogok és azon megyek át, ő pedig mellettem áttöri a falat.