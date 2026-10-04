Vomberg Frigyes az Ázsia Expresszről: „A pofám leszakadt...” – Exkluzív interjú

Origo: Az eddigi évadok tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az Ázsia Expresszben igazi gasztrokalandokban van részük a versenyzőknek és ezt a legtöbbször nem pozitívan kell érteni. Az, hogy séf vagy, könnyített a helyzeten, vagy éppen nehezített?

V.F.: A hívatásomnak egy meglepő előnyét élveztem a játék alatt. Jelesül, hogy tudom, hogyan ne egyek két napig.

Miután elindult a buli, többször is előfordult, hogy napokon át csak egy almát ettem és vizet ittam.

Az Ázsia Expressz hetedig évadának sztárjai (Fotó: MW)

„Másuk sem volt, csak a derűjük és az egymás iránt érzett, tapintható szeretetük”

Origo: Mi jelentette számodra a legnagyobb kihívást az Ázsia Expresszben?

V.F.: Két dolgot tudnék kiemelni. Az első a szállásért kuncsorgás. A pofám leszakadt… De nem az zavart benne, hogy idegenek jóindulatára volt bízva, hogy lesz-e egy hely éjszakára, ahol lehajthatjuk a fejünket. Most képzeld el, hogy ott álltunk, tetőtől talpig jó cuccokban úgy, hogy a hátizsákunkban akár hetekre is elegendő holmi van! Bekopogunk valakihez, aki számára elérhetetlen álom, hogy akár csak annyi ruhája legyen, ami rajtam van. Szállást és élelmet kérünk tőle, miközben pontosan tudom, hogy amit nekem, nekünk ad, az éppen kétnapi élelme. Ez szíven ütött…

A szegénységnek vannak fokozatai. Magam is megéltem néhány szintjét. De az, amit ott Dél-Amerikában tapasztaltam, szinte felfoghatatlan. Jártunk olyan házban, ahol egy háromszor három méteres szobában, mindössze néhány lepedő volt leterítve a döngölt földre.

Ez volt az ott lakók hálóhelyisége. Egy másik kis helység pedig a konyha volt, ahol bútor hiányában minden a földön kapott helyet. Abban a kis házikóban egy többgyermekes család lakott… Különleges élmény volt látni azt a családot. Másuk sem volt, csak a derűjük és az egymás iránt érzett, tapintható szeretetük.

Origo: Értek a játék alatt emberi csalódások? Vagy volt olyan pillanat, amikor önmagadnak okoztál csalódást?

V.F.: Csalódás akkor érheti az embert, ha elvárásokat támaszt mások felé. Az Ázsia Expresszben egymástól nagyon különböző emberekkel kerültünk sorközösségbe. Olyanokkal, akiket nem mi választottunk. Ráadásul ellenfelekként egy versenyben vettünk részt. A legtöbbjükkel felületes, de leginkább semmilyen kapcsolatban nem álltam korábban. Én úgy voltam vele, hogy az élni és élni hagyni elv alapján közelítek mindenkihez. Nem ítélkeztem, mert mindenki úgy viselkedik, ahogy akar. Nem engem minősít, ha valaki olyat tesz, ami az én értékrendembe nem fér bele. Ahogy azt sem, ha esetleg rólam olyasmit mond, ami túlmegy egy határon. Magamban nem csalódtam.

Hatvan fölött az ember már tisztában van önmagával. Minden rejtett kis zugomat jól ismerem.

Még olyasmiket is tudok magamról, amiket egyébként nem is szeretnék.