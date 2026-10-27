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walter koenig

Meghalt a Star Trek legendás színésze: milliók gyászolják, megrendítő búcsúüzenet érkezett

1 órája
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Gyászol a filmes világ: 90 éves korában elhunyt Walter Koenig, akit világszerte a Star Trek legendás Pavel Chekovjaként ismertek és szerettek. A színész október 25-én, Los Angeles-i otthonában, családja körében hunyt el. Halálhírét képviselői erősítették meg, akik megható közleményben búcsúztak a sci-fi történetének egyik ikonikus alakjától.
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walter koenigpavel chekovszínészstar trek

90 éves korában meghalt Walter Koenig, a Star Trek legendás színésze. A világhírű sorozatban Pavel Chekovot, a Csillagflotta tisztjét alakította 1967 és 1969 között, olyan sztárok oldalán, mint William Shatner és George Takei.

James Doohan, Kelley DeForest, Walter Koenig, Nicolas Meyer, Nichelle Nichols, Leonard Nimoy, William Shatner és George Takei - 1991
James Doohan, Kelley DeForest, Walter Koenig, Nicolas Meyer, Nichelle Nichols, Leonard Nimoy, William Shatner és George Takei - 1991 Fotó: Snap / Snap

Meghalt Walter Koenig: 90 éves volt a Star Trek legendás színésze

A Variety beszámolója szerint Walter Koenig október 25-én, vasárnap hunyt el Los Angeles-i otthonában, szerettei körében. A színész képviselői közleményben erősítették meg a halálhírét.

Ma Walter Koenig halálát gyászoljuk, akinek tehetsége, kedvessége és felejthetetlen alakításai világszerte rajongók generációira voltak maradandó hatással. Walter tegnap este, észak-hollywoodi otthonában, lánya és unokahúga körében, természetes, időskori okok miatt hunyt el. Leginkább a Star Trek eredeti sorozatában megformált ikonikus karakteréről, Pavel Chekovról ismerték. Derűlátásával, humorával és kalandvágyó szellemiségével nézők millióit inspirálta

– áll a közleményben. 

Hozzátették:

A Star Treken túl Walter hosszú és kiemelkedő pályafutása is bizonyította sokoldalú színészi tehetségét és a hivatása iránti őszinte szeretetét. Kivételes tehetsége még élete utolsó éveiben is megmutatkozott. Legutóbb a Mr. Fleischmann című rövidfilmben nyújtott alakításával aratott sikert, amelyért a 2026-os Independent Shorts Awards díjátadón elnyerte a legjobb színésznek járó platinafokozatú elismerést. A díj méltó megkoronázása volt annak az életútnak, amelyet teljes egészében a színészetnek szentelt.

Meghalt Walter Koenig: 90 éves volt a Star Trek legendás színésze
Meghalt Walter Koenig: 90 éves volt a Star Trek legendás színésze Fotó: UPI Photo / eyevine / NORTHFOTO

Mindannyiunk nevében őszinte részvétünket fejezzük ki Walter családjának, barátainak, kollégáinak és annak a több millió rajongónak, akiknek az életére az elmúlt évtizedek során hatással volt.

A Daily Star szerint a közleményt a Star Trek legendás jelmondatára utaló, megható búcsúszavakkal zárták:

Köszönjük, Walter, az emlékeket, az inspirációt és azt, hogy bátran eljutottál oda, ahová előtted csak kevesen merészkedtek.

 

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