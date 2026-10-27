Meghalt a Star Trek legendás színésze: milliók gyászolják, megrendítő búcsúüzenet érkezett

90 éves korában meghalt Walter Koenig, a Star Trek legendás színésze. A világhírű sorozatban Pavel Chekovot, a Csillagflotta tisztjét alakította 1967 és 1969 között, olyan sztárok oldalán, mint William Shatner és George Takei.
Meghalt Walter Koenig: 90 éves volt a Star Trek legendás színésze
A Variety beszámolója szerint Walter Koenig október 25-én, vasárnap hunyt el Los Angeles-i otthonában, szerettei körében. A színész képviselői közleményben erősítették meg a halálhírét.
Ma Walter Koenig halálát gyászoljuk, akinek tehetsége, kedvessége és felejthetetlen alakításai világszerte rajongók generációira voltak maradandó hatással. Walter tegnap este, észak-hollywoodi otthonában, lánya és unokahúga körében, természetes, időskori okok miatt hunyt el. Leginkább a Star Trek eredeti sorozatában megformált ikonikus karakteréről, Pavel Chekovról ismerték. Derűlátásával, humorával és kalandvágyó szellemiségével nézők millióit inspirálta
– áll a közleményben.
Hozzátették:
A Star Treken túl Walter hosszú és kiemelkedő pályafutása is bizonyította sokoldalú színészi tehetségét és a hivatása iránti őszinte szeretetét. Kivételes tehetsége még élete utolsó éveiben is megmutatkozott. Legutóbb a Mr. Fleischmann című rövidfilmben nyújtott alakításával aratott sikert, amelyért a 2026-os Independent Shorts Awards díjátadón elnyerte a legjobb színésznek járó platinafokozatú elismerést. A díj méltó megkoronázása volt annak az életútnak, amelyet teljes egészében a színészetnek szentelt.
Mindannyiunk nevében őszinte részvétünket fejezzük ki Walter családjának, barátainak, kollégáinak és annak a több millió rajongónak, akiknek az életére az elmúlt évtizedek során hatással volt.
A Daily Star szerint a közleményt a Star Trek legendás jelmondatára utaló, megható búcsúszavakkal zárták:
Köszönjük, Walter, az emlékeket, az inspirációt és azt, hogy bátran eljutottál oda, ahová előtted csak kevesen merészkedtek.