Megvették a Warnert: ez várhat az HBO Maxra és a SkyShowtime-ra

Hatalmas üzlet zárult le a médiapiacon: a Paramount Skydance és a Warner Bros. Discovery egyesülésével új médiabirodalom született. A Paramount 111 milliárd dollárért vásárolta fel a Warnert, a nézők szempontjából azonban nemcsak az a kérdés, mi történik a filmstúdiókkal, hanem az is, hogy mi lesz azokkal a streamingplatformokkal, amelyeket milliók használnak nap mint nap.

A Paramount 111 milliárd dollárért vásárolta fel a Warner Bros. Discoveryt (Fotó: YouTube)

Mik a következményei annak, hogy megvették a Warnert?

De vajon mi megy, és mi marad? Egyelőre úgy tűnik, hogy a változás nem azonnali lesz, ugyanis az HBO Max és a Paramount+ továbbra is külön alkalmazásként működik, vagyis a magyar előfizetőknek egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy egyik napról a másikra megszűnik valamelyik platform.

Hosszabb távon azonban nagy változás körvonalazódik. A tulajdonosok célja, hogy a két szolgáltatás kínálatát fokozatosan közelebb hozzák egymáshoz. Ennek első lépése akár egy közös, kedvezményes előfizetés lehet, később pedig az sem kizárt, hogy a két hatalmas tartalomkönyvtár egyetlen felületen lesz elérhető. Ha ez megvalósul, a nézők egy helyen találhatják majd meg többek között az HBO és a Warner Bros. sikersorozatait, valamint a Paramount olyan népszerű alkotásait, mint a Yellowstone vagy a Mission: Impossible-filmek.

A Waner Bors. mostantól a Paramount tulajdonában van (Fotó: YoutTube)

A SkyShowtime jövője már sokkal kérdésesebb

A magyar előfizetők számára talán még izgalmasabb, mi történik a SkyShowtime-mal. A platformot a Paramount és a Comcast közösen működteti, ám a Paramount most egy olyan vállalatcsoport része lett, amelynek saját streamingóriása is van. Ez komoly kérdéseket vet fel a SkyShowtime jövőjével kapcsolatban. A szolgáltatás jelenleg tovább működik, így nincs szó azonnali megszüntetésről, de hosszabb távon több lehetőség is felmerült.

Akár az is megtörténhet, hogy a Comcast önállóan viszi tovább a platformot, miközben a Paramount fokozatosan kivonja belőle a saját tartalmait. Egy másik forgatókönyv szerint viszont a SkyShowtime megszűnhet, és a Paramount filmjei, sorozatai az egyesített HBO Max kínálatába kerülhetnek.