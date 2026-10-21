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énekesnő

"Mondták, hogy nagyon nem volt jó" - két feles után ment fel a színpadra Wolf Kati

27 perce
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Eddig sosem hallott történetet osztott meg az énekesnő. Wolf Kati alapvető szabálynak tartja, hogy csakis józanul áll ki a közönség elé, ám nemrég elárulta azt az egyetlen alkalmat, amikor kivételt tett. Az előadás nem is sült el valami jól, az énekesnő pedig ma már hálás azért, amiért akkor még nem volt ismert. Mutatjuk a részleteket!
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énekesnőfellépésWolf Katibaki

A Csak Szabadon YouTube-csatornán futó Nincs kamu! című műsor vendége volt Wolf Kati, aki Ábel Anitának mesélte el egy korábbi, kevésbé jól sikerült fellépése történetét, amikor a színpadi bakikról esett szó. Az énekesnő ekkor őszintén beszélt arról, amikor alkoholt fogyasztott, mielőtt színpadra lépett volna: Wolf Kati sietett leszögezni, alapszabály nála, hogy csakis józanul járul a közönség elé, egyszer azonban kivételt tett.

Két feles után állt színpadra Wolf Kati / Fotó: Markovics Gábor

Két feles után állt színpadra Wolf Kati

Nem megyek föl a színpadra, csak teljesen józanul. Föl kell stenkeljen az, hogy te színpadon vagy

 – jelentette ki az énekesnő, utalva ezzel arra, hogy a zenei világban a „stenkelés” a motiváció és az energia megteremtését jelenti, majd ezután kitért arra a bizonyos egyszeri alkalomra - írta meg a Blikk.

Egyetlen egyszer mentem – még nagyon fiatal koromban – két pálinkával a színpadra, hál' Istennek akkor még nem voltam ismert. És amikor lejöttem, a zenekar tagjainak, akikkel voltam, mondtam, hogy „gyerekek, ez nagyon jó volt”, mire mondták, hogy „nagyon nem volt az”

- emlékezett vissza Wolf Kati.

Az énekesnő egyébként korábban meglepő őszinteséggel vallott erről az időszakról, amit ma már élete legnagyobb bűnének tart.

Az X-Faktor után nagyon sokat léptünk fel úgy, hogy vitted a pendrive-on az alapot, kaptál egy mikrofont és ráénekeltél – ezt hívják félplaybacknek. És én is nagyon sokat mentem, ezt tartom az életem legnagyobb bűnének, hogy ha visszapörgetném az időt, ezt egyáltalán nem csinálnám. Nem tudom a menedzsmentre fogni csak, mert én is benne voltam, mert annyira örültem, hogy mindenhol énekelhetek, hogy mentem, mint a kisangyal mindenhova

- vallotta be Wolf Kati, aki ezután arról is beszélt, miért volt elengedhetetlen leállítani ezt a gépezetet. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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