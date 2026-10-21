"Mondták, hogy nagyon nem volt jó" - két feles után ment fel a színpadra Wolf Kati

A Csak Szabadon YouTube-csatornán futó Nincs kamu! című műsor vendége volt Wolf Kati, aki Ábel Anitának mesélte el egy korábbi, kevésbé jól sikerült fellépése történetét, amikor a színpadi bakikról esett szó. Az énekesnő ekkor őszintén beszélt arról, amikor alkoholt fogyasztott, mielőtt színpadra lépett volna: Wolf Kati sietett leszögezni, alapszabály nála, hogy csakis józanul járul a közönség elé, egyszer azonban kivételt tett.

Két feles után állt színpadra Wolf Kati / Fotó: Markovics Gábor

Két feles után állt színpadra Wolf Kati

Nem megyek föl a színpadra, csak teljesen józanul. Föl kell stenkeljen az, hogy te színpadon vagy

– jelentette ki az énekesnő, utalva ezzel arra, hogy a zenei világban a „stenkelés” a motiváció és az energia megteremtését jelenti, majd ezután kitért arra a bizonyos egyszeri alkalomra - írta meg a Blikk.

Egyetlen egyszer mentem – még nagyon fiatal koromban – két pálinkával a színpadra, hál' Istennek akkor még nem voltam ismert. És amikor lejöttem, a zenekar tagjainak, akikkel voltam, mondtam, hogy „gyerekek, ez nagyon jó volt”, mire mondták, hogy „nagyon nem volt az”

- emlékezett vissza Wolf Kati.

Az énekesnő egyébként korábban meglepő őszinteséggel vallott erről az időszakról, amit ma már élete legnagyobb bűnének tart.

Az X-Faktor után nagyon sokat léptünk fel úgy, hogy vitted a pendrive-on az alapot, kaptál egy mikrofont és ráénekeltél – ezt hívják félplaybacknek. És én is nagyon sokat mentem, ezt tartom az életem legnagyobb bűnének, hogy ha visszapörgetném az időt, ezt egyáltalán nem csinálnám. Nem tudom a menedzsmentre fogni csak, mert én is benne voltam, mert annyira örültem, hogy mindenhol énekelhetek, hogy mentem, mint a kisangyal mindenhova

- vallotta be Wolf Kati, aki ezután arról is beszélt, miért volt elengedhetetlen leállítani ezt a gépezetet. A részleteket ITT lehet elolvasni!