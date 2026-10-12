Eltűnt az X-Faktor tini versenyzője: Reagált az RTL és Pető Brúnó is

Ritka, hogy ekkora felháborodás övezzen egy tehetségkutatós előadást, mint amekkorát Nagy Enikő kapott a nyakába. A mindössze 15 esztendős makói lány a Bruno x Spacc duójának egyik trágárságokkal teli dalát adta elő az X-Faktorban. Gáspár Laci le is állította a produkciót, és azt javasolta a fiatal lánynak, hogy ennyi idősen és főleg leendő nőként ne ilyen dalokat hallgasson, mert ezek nem neki valók. A műsor után Enikő neve trendingelni kezdett az interneten, és elképesztő mennyiségű negatív kommentet kapott ő, valamint az a jelenség, ami őt is magával ragadta. Miszerint, hogy ezek a hímsoviniszta, nőgyalázó slágerek képezik a legtöbb tini lejátszási listáját. Enikő, feltehetően az online bántalmazások hatására, ismeretlen helyre távozott, azóta is keresi a rendősrség.

Nagy Enikő X-Faktoros szereplése után ismeretlen helyre távozott (Fotó: police.hu)

Az RTL közleményben reagált az eltűnt X-Faktor versenyzővel történtekre

Nagy Enikő eltűnése is bejárta az egész magyar médiát, és sokan felszólaltak az online bullying ellen, ami miatt a lány is amellett döntött, hogy "világgá megy". A sajnálatos fejlemények miatt az X-Faktort műsorra tűző RTL is közleményt adott ki.

Az RTL Magyarország sajnálattal és aggodalommal értesült Nagy Enikő eltűnéséről. Az X-Faktor produkció a nyári forgatás során állt kapcsolatban Enikővel, azóta nem történt egyeztetés közöttünk. Határozottan elítéljük az online sértegetés minden formáját, és arra kérünk mindenkit, hogy tartózkodjon a bántó, rosszindulatú kommentektől, és tanúsítson tiszteletet ebben és a hasonlóan érzékeny helyzetekben egyaránt. Bízunk benne, hogy Enikő mielőbb, épségben előkerül. Kérünk mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal lány tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget!

Már egy napja nem tudni, hol lehet Enikő

A rendőrségi információk szerint a 2011-es születésű, makói lány október 11-én tűnt el, a körözést pedig a Makói Rendőrkapitányság rendelte el. Az ügyben a 06040-157/625/2026. körözési számon folyik az eljárás.

A hatóság kérte, hogy aki tud valamit hollétéről vagy eltűnésével kapcsolatban akár névtelenül is tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a Makói Rendőrkapitányság +36(62)511-260-as telefonszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

Enikőt keresi a kedvence is

Pető Brúnó maga is megosztott több, Enikő eltűnésével kapcsolatos hatósági felhívást. Emellett hosszan megfogalmazta a véleményét is azzal kapcsolatban, hogy most hirtelen mindenki őket kezdte hibáztatni a történtek miatt, miközben ők csak dalokat írnak, senkit nem kényszerítenek semmire. Majd ő is felszólalt a bullying ellen.