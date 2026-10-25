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X-Faktor: mester és tanítványa együtt sültek fel a műsorban

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Nem egyedi és persze műsortechnikailag teljesen érthető trükkel indult az X-Faktor szombati adása. Sokszor hallottuk már a nagy csatornák tehetségkutatóiban, hogy egy-egy jelentkező az énektanára javaslatára vágott bele a kalandba. És sokszor hallottuk a kijelentést, amit vagy egy zsűritag, vagy egy mester, vagy egy mentor tett az általában kudarcos előadás után: Neked hazudott az énektanárod! Az X-Faktorban most hasonló történt...
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RTLMajkaRTL X-FaktorByeAlex

Ildi 38 évesen döntött úgy, hogy énektudását megmutatja az RTL tehetségkutató műsorának színpadán. Ausztriából tért haza, hogy megvalósítsa gyermekkori álmát, vagyis, hogy énekesnő váljék belőle. Ildit a férje támogatta törekvéseiben és még valaki. Egy énektanárnő, aki úgy gondolta, ő lehet az, aki képes kibontakoztatni az Ildiben rejlő lehetőségeket. A csatorna ráadásul nagy elánnal mutatta be a jelentkezőt, így a nézőben az a benyomás ébredt, hogy az X-Faktor egyik nagy esélyesét látja. És, hogy mit mondott magáról a szomszédos országból hazatért versenyző? „Gyerekkoromban megálmodtam, hogy nagy énekesnő leszek, és több ezer ember előtt fogok énekelni. Aztán mindenki engem fog sztárolni” – kezdte bemutatkozóját a szombati adás legelején Ildi, akit végül a nehéz sorsa térített le a vágyott útról. „Sajnos a nehéz anyagi helyzetem miatt nem tudtam magamnak megengedni, hogy elinduljak. Aztán megismerkedtem a férjemmel, és az ő támogatásával sikerült eljutnom idáig, ahol most vagyok” – festett magáról ígéretes képet a jelentkező.

Az X-Faktor 2026 elérkezett a tábor szakasba.
Az X-Faktor mentorcsapata úgy döntött, mehet tovább a mester és tanítványa páros (Fotó: RTL)
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Majka átadta az X-Faktor mentori székét az énektanárnőnek

Az X-Fakor készítői ezen a ponton rántották le a leplet arról, hogy ki kísérte el a világot jelentő deszkákhoz a 38 éves versenyzőt. Ő pedig nem más volt, mint az énektanára, aki megerősítette azt, amit már önmagától is sejtett, azaz, hogy „szakmai nyelven” szólva a „fejrezonanciás tér” kihasználása neki játszi könnyedséggel megy. Elég is volt mindössze másfél év közös munka ahhoz, hogy a szakember is kimondja: Itt az idő megmutatnia magát az X-Faktorban. Nagy volt tehát a várakozás és ennek súlyát mindenki érezte. Olyannyira, hogy végül a mentorok be is hívták a tanítványáért izguló énektanárt, aki egyenesen Majka székéből figyelhette, ahogy Ildi learatja a közös munka gyümölcsét. A mese egészen eddig a pontig egy valódi karriertörténet kibontakozásának, első pillanatait idézte. De jött a drámai fordulat, vagyis a produkció, ami… Ildi egy saját dallal érkezett, melynek címe másodpercekkel később új színt kapott. Elindult a Miért, miért kellett hazudnod nekem? című dal. ByeAlex az első verze után odafordult az énektanárnőhöz és néhány szóval el is intézte produktumot:

 Nem tud énekelni… Nagyon hamis! Tanárnő!

A mentor szavai ugyanakkor süket fülekre találtak az énektanárnőnél, aki láthatóan elégedett volt tanítványával. A produkció idejekorán véget ért, mivel Solére leintette. Szó-szót követett… A mentorok nem értettek egyet mindenben… Majd megtörtént az, amire senki sem számított: A tanítvány felülmúlta mesterét… Ildi mestere lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa, nem botcsinálta tanárnő és ténylegesen azt a tudást próbája továbbadni, aminek ő maga a birtokában van. Spoiler: Nem sikerült…! Vagyis csak részben…

ByeAlex megmondta, mit gondol az X-Fakror két versenyzőjéről.
ByeAlex nem kertelt. Nem értékelte nagyra egyik produkciót sem (Fotó: RTL)

ByeAlex hazavágta a bulit: „Számomra eddig ez volt a tábor leghallgathatatlanabb produkciója”

A tanárnő egy James Bond klasszikussal, a Skyfall-lal próbálkozott és fél percig úgy tűnt, akár meg is birkózhat vele. A magas hangoknál megbicsaklott a történet. És, hogy mi történt ezután? Az X-Faktor mentorai osztottak, szoroztak és végül tovább küldték a mester és tanítványa párost a tehetségkutató táborába. A tanárnő abba a csapatba került, amelyiknek sikerült ByeAlextől elnyernie a tábor leghallgathatatlanabb produkciója címet. Ezzel számára véget ért az X-Faktor. Búcsúzásképpen még azt is bevallotta, hogy ő tréningezte a szerinte taníthatatlan brigádot. Hogy mi lett a tanítványával, az feltehetően kiderül egy hét múlva szombaton az RTL képernyőjén.

 

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