X-Faktor: mester és tanítványa együtt sültek fel a műsorban

Majka átadta az X-Faktor mentori székét az énektanárnőnek

Az X-Fakor készítői ezen a ponton rántották le a leplet arról, hogy ki kísérte el a világot jelentő deszkákhoz a 38 éves versenyzőt. Ő pedig nem más volt, mint az énektanára, aki megerősítette azt, amit már önmagától is sejtett, azaz, hogy „szakmai nyelven” szólva a „fejrezonanciás tér” kihasználása neki játszi könnyedséggel megy. Elég is volt mindössze másfél év közös munka ahhoz, hogy a szakember is kimondja: Itt az idő megmutatnia magát az X-Faktorban. Nagy volt tehát a várakozás és ennek súlyát mindenki érezte. Olyannyira, hogy végül a mentorok be is hívták a tanítványáért izguló énektanárt, aki egyenesen Majka székéből figyelhette, ahogy Ildi learatja a közös munka gyümölcsét. A mese egészen eddig a pontig egy valódi karriertörténet kibontakozásának, első pillanatait idézte. De jött a drámai fordulat, vagyis a produkció, ami… Ildi egy saját dallal érkezett, melynek címe másodpercekkel később új színt kapott. Elindult a Miért, miért kellett hazudnod nekem? című dal. ByeAlex az első verze után odafordult az énektanárnőhöz és néhány szóval el is intézte produktumot:

Nem tud énekelni… Nagyon hamis! Tanárnő!

A mentor szavai ugyanakkor süket fülekre találtak az énektanárnőnél, aki láthatóan elégedett volt tanítványával. A produkció idejekorán véget ért, mivel Solére leintette. Szó-szót követett… A mentorok nem értettek egyet mindenben… Majd megtörtént az, amire senki sem számított: A tanítvány felülmúlta mesterét… Ildi mestere lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa, nem botcsinálta tanárnő és ténylegesen azt a tudást próbája továbbadni, aminek ő maga a birtokában van. Spoiler: Nem sikerült…! Vagyis csak részben…