Pénzben fogadtak az X-Faktor mentorai! Mutatjuk, mi a tét

Elérkezett a szombat, ami nem jelenthet mást, minthogy az este folyamán ismét láthatják a nézők, ahogy Solére, Majka, ByeAlex és Gáspár Laci eldöntik, hogy ki lehet a következő nagy tehetség a magyar zenében. Ám az X-Faktor mentorai most nem a versenyzőkről folytattak diskurzust, hanem negyedik társukról, aki akkor még nem érkezett meg a stúdióba. A három férfi pénzben fogadott Solére háta mögött. Megmutatjuk, hogy mi volt a fogadás tétje.

Az X-Faktor 2026-os évadásnak mentorai között már többször volt kisebb feszültség, viszont a nagy botrányokat eddig elkerülték (Fotó: RTL)

Majkának furcsa ötlet pattant ki a fejéből az X-Faktor felvétele előtt

Solére éppen csak belépett a stúdióba, és egyenesen a zsűriasztal felé vette az irányt, amikor Majoros Péternek eszébe jutott egy gondolat, hogy fogadjon a többiekkel.

Sírni fog, azt fogadjuk le. Szerintem fog, én fogadok veled. 5000?

— jegyezte meg Majka.

A többieket sem kell félteni, ha fogadásról van szó és Alex egyből emelte is a tétet. Végül egy tízezresben fogadtak, és Laci is beszállt a játékba. A tét tehát nem más mint, hogy Solére a mai adás első órájában elsírja magát valamelyik produkció miatt.

Ember Márk és Köllő Babett műsorvezetésével folytatódik a mai napon az X-Faktor 14. évada (Fotó: RTL)

Az X-Faktor zsűritagjai szorítanak, hogy ma Solére elsírja magát

Már a tizedik adásnál tart a műsor idei évada, ami alatt az énekesnő megmutatta, hogy tényleg vajból van a szíve, mivel a legtöbbször ő mondott igent a produkciókra. Ezzel szemben a többiek gyakran erősen kritizálták az előadókat, így többször alakult ki kellemetlen vita a mentorok között. Ennek ellenére a mai rész pikantériája az lesz az első órában, hogy vajon Majka, ByeAlex vagy Gáspár Laci nyeri meg a fogadást.