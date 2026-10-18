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X-Faktor

Az X-Faktor szerkesztői választhatták Nagy Enikő dalát? Lehull a lepel a botrányos produkcióról

35 perce
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Óriási botrányt kavart a produkció, most pedig egy újabb kérdés merült fel. Valóban a 15 éves lány választotta ki azt a dalt, amelyet az X-Faktor színpadán előadott?
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X-FaktorNagy EnikőBruno x Spacc

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban hatalmas visszhangot váltott ki. A 15 éves lány az X-Faktor válogatóján egy trágár szövegű Bruno x Spacc-dalt adott elő, ami miatt Gáspár Laci félbeszakította a produkciót, a mentorok pedig a dalválasztást is kritizálták. A történtek után Enikőt az interneten is súlyos támadások érték, majd eltűntként keresték, később azonban előkerült, és a családja szerint jól van.

Az X-Faktor versenyzője kezében a mikrofonnal áll a színpadon.
X-Faktor 2026: Nagy Enikő ügye óriási port kavart a médiában (Fotó: RTL)

Ők döntik el melyik dal kerül az X-Faktor színpadára

A botrány után most egy újabb, eddig kevésbé feszegetett kérdés került előtérbe: vajon valóban Enikő döntött arról, hogy pontosan ezt a dalt énekli el az X-Faktor színpadán? Lakatos Levente a podcastjében arról beszélt, hogy szerinte a műsor készítőinek is komoly felelősségük van abban, hogy egy ilyen produkció végül adásba kerülhetett. Nemcsak azt kifogásolta, hogy a 15 éves versenyzőt milyen helyzetbe hozták, hanem azt is felvetette, hogy a dal kiválasztása sem feltétlenül kizárólag a versenyző döntése volt.

A készítőknek felelőssége van, hogy mit adnak adásba. Ez a felvétel semmilyen pontján nem indokolta azt, hogy ezt adásba kellene tenni, én azt gondolom

– fogalmazott. Szerinte különösen érzékeny kérdésről van szó, hiszen az ilyen dalok eleve vitákat válthatnak ki, egy 14-15 éves versenyző esetében pedig még nagyobb lehet a következménye annak, ha egy ilyen produkció kerül képernyőre. Lakatos ezután arra is kitért, hogy nem biztos, hogy maga Enikő választotta ki végül az előadott dalt.

Gáspár Láci mintás bomberdzsekiben áll a kamera előtt.
Az X-Faktor mentorai: ByeAlex, Majka, Solere, és Gáspár Laci, utóbbi állította le a produkciót (Fotó: Szabolcs László)

Az meg egy nagy kérdés, hogy a dalt azt ki választotta: mert egyáltalán nem biztos, hogy a lány választotta ezt a dalt. Lehet, hogy odaadták neki, hogy ezt csináld meg. Nem mondom, hogy ez esetben biztosan ez történt, de azt tudom, hogy történnek ilyenek, mert belelátok ezeknek a műsoroknak a készülésébe

 – jelentette ki Levente.

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Tóth Gabi is arról beszélt, hogy a szerkesztők választanak

Tóth Gabi a korábbi gondolatmenetet szintén megerősítette egy TikTok-videóban, bár ő más szempontból közelítette meg a kérdést.

Ez úgy működik, ha valaki jelentkezik egy ilyen műsorba, bekérnek tőle egy bizonyos mennyiségű dalt, és abból a szerkesztők kiválasztják azt, amivel te a színpadra kerülsz a zsűri elé. Ha Enikő felírta ezt a dalt, akkor nyilvánvalóan a tévé ezt fogja választani, mert kell a botrány.

Gabi ugyanakkor nem feltétlen a műsorkészítőket tartja felelősnek. Véleménye szerint a szülőknek is komoly szerepük van abban, hogy egy fiatalt milyen tartalmakkal engednek szerepelni, illetve milyen döntéseket támogatnak. Azt tehát biztosan nem tudni, hogy Nagy Enikő maga választotta-e ki a végül előadott dalt, vagy a műsor szerkesztői döntöttek arról, mi kerüljön a mentorok elé. A legfontosabb azonban, hogy Enikő időközben előkerült, visszatért a szegedi lakásotthonba, édesanyja pedig megerősítette: a lánya jól van.

@borsonline

Pető Brúnó kiakadt az X-Faktor versenyzőjének eltűnése miatt. Mert az X-Faktor az október 10-i adása után többen hirtelen a duójukat, a Bruno x Spaccot kezdték el hibáztatni a 15 éves makói versenyző, Nagy Enikő eltűnése miatt. Történt ugyanis, hogy a lány a rapperek egyik trágár szövegű dalát adta elő. A produkciót a mentorok idő előtt leállították a káromkodás, illetve a lány kora miatt. #bors #petőbrúnó #xfaktor #mentor #rendőrség #botrány

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