Az X-Faktor szerkesztői választhatták Nagy Enikő dalát? Lehull a lepel a botrányos produkcióról

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban hatalmas visszhangot váltott ki. A 15 éves lány az X-Faktor válogatóján egy trágár szövegű Bruno x Spacc-dalt adott elő, ami miatt Gáspár Laci félbeszakította a produkciót, a mentorok pedig a dalválasztást is kritizálták. A történtek után Enikőt az interneten is súlyos támadások érték, majd eltűntként keresték, később azonban előkerült, és a családja szerint jól van.
Ők döntik el melyik dal kerül az X-Faktor színpadára
A botrány után most egy újabb, eddig kevésbé feszegetett kérdés került előtérbe: vajon valóban Enikő döntött arról, hogy pontosan ezt a dalt énekli el az X-Faktor színpadán? Lakatos Levente a podcastjében arról beszélt, hogy szerinte a műsor készítőinek is komoly felelősségük van abban, hogy egy ilyen produkció végül adásba kerülhetett. Nemcsak azt kifogásolta, hogy a 15 éves versenyzőt milyen helyzetbe hozták, hanem azt is felvetette, hogy a dal kiválasztása sem feltétlenül kizárólag a versenyző döntése volt.
A készítőknek felelőssége van, hogy mit adnak adásba. Ez a felvétel semmilyen pontján nem indokolta azt, hogy ezt adásba kellene tenni, én azt gondolom
– fogalmazott. Szerinte különösen érzékeny kérdésről van szó, hiszen az ilyen dalok eleve vitákat válthatnak ki, egy 14-15 éves versenyző esetében pedig még nagyobb lehet a következménye annak, ha egy ilyen produkció kerül képernyőre. Lakatos ezután arra is kitért, hogy nem biztos, hogy maga Enikő választotta ki végül az előadott dalt.
Az meg egy nagy kérdés, hogy a dalt azt ki választotta: mert egyáltalán nem biztos, hogy a lány választotta ezt a dalt. Lehet, hogy odaadták neki, hogy ezt csináld meg. Nem mondom, hogy ez esetben biztosan ez történt, de azt tudom, hogy történnek ilyenek, mert belelátok ezeknek a műsoroknak a készülésébe
– jelentette ki Levente.
Tóth Gabi is arról beszélt, hogy a szerkesztők választanak
Tóth Gabi a korábbi gondolatmenetet szintén megerősítette egy TikTok-videóban, bár ő más szempontból közelítette meg a kérdést.
Ez úgy működik, ha valaki jelentkezik egy ilyen műsorba, bekérnek tőle egy bizonyos mennyiségű dalt, és abból a szerkesztők kiválasztják azt, amivel te a színpadra kerülsz a zsűri elé. Ha Enikő felírta ezt a dalt, akkor nyilvánvalóan a tévé ezt fogja választani, mert kell a botrány.
Gabi ugyanakkor nem feltétlen a műsorkészítőket tartja felelősnek. Véleménye szerint a szülőknek is komoly szerepük van abban, hogy egy fiatalt milyen tartalmakkal engednek szerepelni, illetve milyen döntéseket támogatnak. Azt tehát biztosan nem tudni, hogy Nagy Enikő maga választotta-e ki a végül előadott dalt, vagy a műsor szerkesztői döntöttek arról, mi kerüljön a mentorok elé. A legfontosabb azonban, hogy Enikő időközben előkerült, visszatért a szegedi lakásotthonba, édesanyja pedig megerősítette: a lánya jól van.