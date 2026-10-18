Az X-Faktor szerkesztői választhatták Nagy Enikő dalát? Lehull a lepel a botrányos produkcióról

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban hatalmas visszhangot váltott ki. A 15 éves lány az X-Faktor válogatóján egy trágár szövegű Bruno x Spacc-dalt adott elő, ami miatt Gáspár Laci félbeszakította a produkciót, a mentorok pedig a dalválasztást is kritizálták. A történtek után Enikőt az interneten is súlyos támadások érték, majd eltűntként keresték, később azonban előkerült, és a családja szerint jól van.

X-Faktor 2026: Nagy Enikő ügye óriási port kavart a médiában (Fotó: RTL)

Ők döntik el melyik dal kerül az X-Faktor színpadára

A botrány után most egy újabb, eddig kevésbé feszegetett kérdés került előtérbe: vajon valóban Enikő döntött arról, hogy pontosan ezt a dalt énekli el az X-Faktor színpadán? Lakatos Levente a podcastjében arról beszélt, hogy szerinte a műsor készítőinek is komoly felelősségük van abban, hogy egy ilyen produkció végül adásba kerülhetett. Nemcsak azt kifogásolta, hogy a 15 éves versenyzőt milyen helyzetbe hozták, hanem azt is felvetette, hogy a dal kiválasztása sem feltétlenül kizárólag a versenyző döntése volt.

A készítőknek felelőssége van, hogy mit adnak adásba. Ez a felvétel semmilyen pontján nem indokolta azt, hogy ezt adásba kellene tenni, én azt gondolom

– fogalmazott. Szerinte különösen érzékeny kérdésről van szó, hiszen az ilyen dalok eleve vitákat válthatnak ki, egy 14-15 éves versenyző esetében pedig még nagyobb lehet a következménye annak, ha egy ilyen produkció kerül képernyőre. Lakatos ezután arra is kitért, hogy nem biztos, hogy maga Enikő választotta ki végül az előadott dalt.

Az X-Faktor mentorai: ByeAlex, Majka, Solere, és Gáspár Laci, utóbbi állította le a produkciót (Fotó: Szabolcs László)

Az meg egy nagy kérdés, hogy a dalt azt ki választotta: mert egyáltalán nem biztos, hogy a lány választotta ezt a dalt. Lehet, hogy odaadták neki, hogy ezt csináld meg. Nem mondom, hogy ez esetben biztosan ez történt, de azt tudom, hogy történnek ilyenek, mert belelátok ezeknek a műsoroknak a készülésébe

– jelentette ki Levente.