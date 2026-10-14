Pető Brúnó megszólalt az Origónak x-faktoros Nagy Enikő ügyében: „Akik ott ülnek a zsűriszékben a saját 5 éves gyerekeiket hozzák a koncertjeinkre”

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban hatalmas port kavart. A 15 éves X-Faktor-versenyző Pető Brúnóék egyik trágár kifejezéseket is tartalmazó dalát adta elő, produkciója után pedig durva online támadások érték. Nem sokkal később a rendőrség eltűntként kereste a lányt, aki azóta előkerült, és édesanyja szerint jól van. Mint kiderült, Enikő egy szegedi lakásotthonban él, ahová nem tért vissza időben, ezért az intézmény értesítette a rendőrséget. A történtek után most Pető Brúnó is megszólalt, és keményen kiállt Enikő, valamint saját maga és zenésztársai mellett.
Ezt üzente Bruno az X-Faktor fiatal versenyzőjének
Nagy Enikő produkciója után komoly vita alakult ki a közösségi médiában, hiszen az X-Faktor zsűrije is nem tetszését fejezte ki, valamint Enikő rengeteg bántást kapott kommentelőktől. A történtek után Pető Brúnó interjút adott az Origónak.
Nekem az a fontos, hogy Enikő tudja, ránk számíthat, ha már másokra nem is
– mondta, majd arra is kitért, nehezményezi, hogy miközben őket sokan támadják a történtek miatt, szerinte olyan emberek is okoskodnak a témában, akik közben maguk is bántó módon nyilvánulnak meg.
A másik részről nagyon fura, hogy mi vagyunk itt elvileg a kártékonyak, amikor közben mi nem bántunk senkit, nem rúgunk bele senkibe, nem okozunk ilyen szituációkat. A megmondó, okoskodó, “jószívű” emberek meg ilyen szituációba hoznak embereket. Ezen el kellene kicsit gondolkozni
– fogalmazott Bruno és Spacc tagja, aki kiemelte, nemcsak a kommentelőkre gondol.
Nem feltétlétlen csak a kommentelőkre gondolok, hanem ugyanúgy a véleményvezérekre is, akik a közösségi médiába nyomják a hülyeségeiket. Vagy mondjuk azokra, akik ott ülnek a székben és a saját 5 éves gyerekeiket meg hozzák a koncertjeinkre és a backstage-ben fotóztatják velünk őket, az olyankor nem baj, de amikor bele kell valakibe rúgni, azt meg tudják gond nélkül csinálni.
Az énekes azt is hangsúlyozta, hogy szerinte önmagában egy dal meghallgatása nem jelenti azt, hogy valaki a dalszövegben elhangzó dolgokat a valóságban is meg akarja tenni. „Nem azzal van a baj, hogy ki mit hallgat. Én is, mikor hallgattam 14 évesen azt, hogy az amerikai feketék egymást lövöldözik le az utcán, nem mentem ki az Oktogonra és nem lőttem le az embereket” – zárta gondolatát Pető Brúnó.
Az ügy legfontosabb része azonban mostanra megnyugtatóan alakult: Nagy Enikő előkerült, és édesanyja tájékoztatása szerint jól van. Pető Brúnó pedig azt szeretné, ha a fiatal lány azt is érezné, hogy a történtek után sincs egyedül, és vannak olyanok, akik továbbra is támogatják.