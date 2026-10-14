Pető Brúnó megszólalt az Origónak x-faktoros Nagy Enikő ügyében: „Akik ott ülnek a zsűriszékben a saját 5 éves gyerekeiket hozzák a koncertjeinkre”

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban hatalmas port kavart. A 15 éves X-Faktor-versenyző Pető Brúnóék egyik trágár kifejezéseket is tartalmazó dalát adta elő, produkciója után pedig durva online támadások érték. Nem sokkal később a rendőrség eltűntként kereste a lányt, aki azóta előkerült, és édesanyja szerint jól van. Mint kiderült, Enikő egy szegedi lakásotthonban él, ahová nem tért vissza időben, ezért az intézmény értesítette a rendőrséget. A történtek után most Pető Brúnó is megszólalt, és keményen kiállt Enikő, valamint saját maga és zenésztársai mellett.

X-Faktor 2026: Nagy Enikő Brunóék dalát adta elő, ami után rengeteg bántást kapott (Fotó: Tóth Imre)

Ezt üzente Bruno az X-Faktor fiatal versenyzőjének

Nagy Enikő produkciója után komoly vita alakult ki a közösségi médiában, hiszen az X-Faktor zsűrije is nem tetszését fejezte ki, valamint Enikő rengeteg bántást kapott kommentelőktől. A történtek után Pető Brúnó interjút adott az Origónak.

Nekem az a fontos, hogy Enikő tudja, ránk számíthat, ha már másokra nem is

– mondta, majd arra is kitért, nehezményezi, hogy miközben őket sokan támadják a történtek miatt, szerinte olyan emberek is okoskodnak a témában, akik közben maguk is bántó módon nyilvánulnak meg.

A másik részről nagyon fura, hogy mi vagyunk itt elvileg a kártékonyak, amikor közben mi nem bántunk senkit, nem rúgunk bele senkibe, nem okozunk ilyen szituációkat. A megmondó, okoskodó, “jószívű” emberek meg ilyen szituációba hoznak embereket. Ezen el kellene kicsit gondolkozni

– fogalmazott Bruno és Spacc tagja, aki kiemelte, nemcsak a kommentelőkre gondol.