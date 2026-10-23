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x - faktor

Színpadra hívták az X-Faktor sokat támadott versenyzőjét, KKevin keményen beszólt a gyűlölködőknek – videó

33 perce
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Nem hagyta szó nélkül a Nagy Enikőt ért online támadásokat KKevin. A rapper VINI-vel együtt színpadra hívta a 15 éves X-Faktor-versenyzőt a budapesti Ultra Color Partyn, majd kemény szavakkal üzent a fiatal lányt bántó kommentelőknek. Arra kérte az embereket, hogy a gyűlölködés helyett inkább szeressék és biztassák egymást.
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x - faktorkkevinnagy enikő

VINI és KKevin színpadra hívta a megtámadott X-Faktor-versenyzőt, majd keményen beszóltak a kommentelőknek.

X-Faktor
A durva kommentek után váratlan helyen tűnt fel az X-Faktor fiatal versenyzője, VINI és KKevin mellé állt.
Fotó: TikTok

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki. A 15 éves X-Faktor-versenyző Pető Brúnóék egyik, trágár kifejezéseket is tartalmazó dalát adta elő a tehetségkutatóban, produkciója után pedig durva online támadások érték. A közösségi oldalakon sokan bírálták a fiatal lányt, a negatív megjegyzések pedig egyre nagyobb figyelmet irányítottak az ügyére.

Nem sokkal később a rendőrség eltűntként kereste Enikőt, aki azóta előkerült. Édesanyja tájékoztatása szerint a lány jól van. Mint kiderült, egy szegedi lakásotthonban él, ahová nem tért vissza időben, ezért az intézmény értesítette a rendőrséget.

KKevin keményen üzent a kommentelőknek

Október 22-én, csütörtökön a budapesti Orient Csarnokban rendezett Ultra Color Partyn VINI is fellépett, akihez  csatlakozott KKevin a színpadon. Együtt hívták fel maguk mellé Nagy Enikőt, majd a rapper kemény szavakkal üzent a 15 éves X-Faktor-versenyzőt támadó kommentelőknek, és arra biztatta az embereket, hogy a gyűlölködés helyett inkább támogassák egymást.

KKevin nem rejtette véka alá a véleményét az internetes támadásokról.

KKevin rapper
Fotó: TV2

„Aki jóember, az jóember, aki nem, az nem” – mondta, majd a lányt ért online támadásokra utalva így folytatta:

Ez a kislány a sok f*sszopó komment miatt eltűnt, azért, mert az emberek köcsögök.

A rapper arra kérte a közösséget, hogy ne csak a hibákat keressék másokban, hanem a jó teljesítményt is ismerjék el.

Ismerjétek el, ha valaki jól csinál valamit, szeressétek egymást és biztassuk egymást!

 – üzente a közönségnek.

Nagy Enikő produkciójáról természetesen megoszlanak a vélemények, a történtek azonban arra is rámutatnak, milyen gyorsan célponttá válhat egy fiatal előadó az interneten. 

@petrablant Ezt kéne mindenkinek gyerekek! #xfaktor #kkevin #vini #viral #foryourpage ♬ eredeti hang - petrablant

 

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