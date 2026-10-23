Színpadra hívták az X-Faktor sokat támadott versenyzőjét, KKevin keményen beszólt a gyűlölködőknek – videó

VINI és KKevin színpadra hívta a megtámadott X-Faktor-versenyzőt, majd keményen beszóltak a kommentelőknek.

A durva kommentek után váratlan helyen tűnt fel az X-Faktor fiatal versenyzője, VINI és KKevin mellé állt.

Fotó: TikTok

Nagy Enikő ügye az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki. A 15 éves X-Faktor-versenyző Pető Brúnóék egyik, trágár kifejezéseket is tartalmazó dalát adta elő a tehetségkutatóban, produkciója után pedig durva online támadások érték. A közösségi oldalakon sokan bírálták a fiatal lányt, a negatív megjegyzések pedig egyre nagyobb figyelmet irányítottak az ügyére.

Nem sokkal később a rendőrség eltűntként kereste Enikőt, aki azóta előkerült. Édesanyja tájékoztatása szerint a lány jól van. Mint kiderült, egy szegedi lakásotthonban él, ahová nem tért vissza időben, ezért az intézmény értesítette a rendőrséget.

KKevin keményen üzent a kommentelőknek

Október 22-én, csütörtökön a budapesti Orient Csarnokban rendezett Ultra Color Partyn VINI is fellépett, akihez csatlakozott KKevin a színpadon. Együtt hívták fel maguk mellé Nagy Enikőt, majd a rapper kemény szavakkal üzent a 15 éves X-Faktor-versenyzőt támadó kommentelőknek, és arra biztatta az embereket, hogy a gyűlölködés helyett inkább támogassák egymást.

KKevin nem rejtette véka alá a véleményét az internetes támadásokról.

KKevin rapper

Fotó: TV2

„Aki jóember, az jóember, aki nem, az nem” – mondta, majd a lányt ért online támadásokra utalva így folytatta:

Ez a kislány a sok f*sszopó komment miatt eltűnt, azért, mert az emberek köcsögök.

A rapper arra kérte a közösséget, hogy ne csak a hibákat keressék másokban, hanem a jó teljesítményt is ismerjék el.

Ismerjétek el, ha valaki jól csinál valamit, szeressétek egymást és biztassuk egymást!

– üzente a közönségnek.

Nagy Enikő produkciójáról természetesen megoszlanak a vélemények, a történtek azonban arra is rámutatnak, milyen gyorsan célponttá válhat egy fiatal előadó az interneten.