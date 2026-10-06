"Komolyan aggódom" – 116 ezer forintos nyugdíja miatt kényszerül költözni Zalatnay Sarolta

Havi 116 ezer forintos nyugdíjat kap Zalatnay Sarolta – fedte fel a minap az Én és a pénz podcast vendégeként. Az énekesnő már korábban is került rendkívül nehéz helyzetbe, hiszen 2022-ben devizahitel-károsultként vesztette el az otthonát. Azóta egy bérelt házban él Tárnokon, azonban most úgy látja, innen is költöznie kell a közelgő tél, és az azzal járó magas rezsiköltségek miatt. Csak sajnos jelenleg nem tudja, hová.

Zalatnay Sarolta kénytelen elköltözni még a tél előtt: félő, hogy 116 ezres nyugdíja nem lesz elég a rezsire

Fotó: Markovics Gábor

Azért döntöttem a költözés mellett, mert már nagyon magasak a költségek, és komolyan aggódom amiatt, hogy milyen rezsiszámlákra számíthatok a télen. A jelenlegi otthonom egy nagyobb méretű ingatlan, és egyelőre nincsenek túl biztató kilátások arra nézve, mennyit kell majd fizetnem a fenntartásáért

– árulta el Cini a Blikknek, hozzátéve: sajnos azonban itt jön a következő kérdés: hová menjen Tárnokról?

Zalatnay Sarolta költözni kényszerül: jelenleg még nem tudja, hová menne

Az énekesnő sajnos azonban jelenleg még nem tudja, milyen irányba gondolkozzon. Lánya miatt a főváros környéke lenne szerencsés számára, azonban van egy idős, 37 éves lova, amit a vágóhídtól mentett meg, és az állatot sem szeretné cserben hagyni.

"A lányom, Niki nagyon sokat van Pesten, ráadásul éjszaka rendkívül problémás számára a hazajutás. Az édesapjának ugyan van egy kis stúdiólakása a városban, ahol meg tudja húzni magát, ha lekési a vonatot, mégis sokkal szerencsésebb lenne, ha én is Budapest közelében laknék. Ugyanakkor a 37 éves lovam itt van tőlem mindössze öt percre, én pedig minden egyes nap kimegyek hozzá, és ezt a jövőben is szeretném folytatni. Hiszen már nagyon idős állatról van szó, és ha közel húsz évvel ezelőtt elvállaltam, hogy megmentem a vágóhídtól, most már szeretnék gondoskodni róla élete végéig. Úgyhogy jelenleg tényleg a huszonkettes csapdájában vergődöm" – magyarázta.

Az énekesnő azt is elárulta, miként jutott olyan helyzetbe, hogy bő százezres nyugdíjból kelljen megélnie. A szocializmus idején az Országos Rendező Iroda a művészek tudta nélkül éveken keresztül nem fizetett nyugdíjjárulékot a zenészek után, jelenleg pedig egyre kevesebb a fellépési lehetőség. Arról nem is beszélve, hogy sokak fejében téves kép él a rendszerváltás előtti sztárok gázsijáról.

Valahol nagyon szégyellem magam amiatt, hogy 78 évesen ilyen nehézségekkel kell szembenéznem, de a 116 ezer forintos nyugdíjamból nem tudok megélni. Így arra is rá vagyok kényszerülve, hogy dolgozzak, ugyanakkor számtalan kollégám elmondhatja ugyanezt: egyszerűen nincs elég koncert.

"Ráadásul az emelkedő benzinárak miatt egyre többe kerül eljutni a fellépések helyszínére, amit már nagyon sok település nem tud megfizetni. Úgyhogy megint csak a huszonkettes csapdájában vagyok. Persze, sokszor megkapom azt a kritikát is, hogy miért nem tettem félre, de az emberek nem tudják elképzelni, hogy a szocializmus idején egészen más gázsik voltak, mint manapság, és egyszerűen nem nagyon volt miből megtakarítani. Úgyhogy azt kell mondanom, a pénzzel való kapcsolatom sem most, sem régen nem volt túl fényes."