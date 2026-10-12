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baleset

Szirénázó mentő vitte a kórházba Zsidró Tamást: két bordája bánt egy balesetet

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Nem úgy zárult le a sztárfodrász hétvégéje, mint azt tervezte. Zsidró Tamást mentővel szállították kórházba, miután baleset érte a Badacsonyban.
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Zsidró Tamást, aki köztudottan a Balaton és a vitorlázás szerelmese, a hétvégén váratlan balesetet szenvedett. A sztárfodrász közösségi oldalán mondott köszönetet a mentősöknek, akik szirénázva szállították a kórházba.

Szirénázó mentő vitte a kórházba Zsidró Tamást
Szirénázó mentő vitte a kórházba Zsidró Tamást. Fotó: Life TV

Szirénázó mentő vitte a kórházba Zsidró Tamást

Bár a baleset pontos részleteit nem osztotta meg a sztárfodrász, azt elárulta, hogy két bordája bánta, ami kegyetlen fájdalommal járt.

Sajnos a hétvégén baleset ért a Badacsonyi kikötőben. Két bordám bánja. Kegyetlen fájdalom. Akinek volt, az tudja. Köszönetet szeretnék mondani a mentősöknek, szirénázva mentünk. A Keszthelyi kórház orvosainak, ápolónőinek, ápolóinak a professzionális ellátásért. A kikötőben a hajóstársaim segítségének, Barlay Kristófnak, Szabó Zalánnak és barátainak hálás köszönetem.

- írta Facebook-oldalán.

 

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