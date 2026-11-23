Megrázó dolgokról vallott Morten Harket. Az A-ha frontembere a Sunday Times Magazine-nak beszélt arról, milyen újabb nehézségekkel kell szembenéznie a Parkinson-kór miatt. A 67 éves világsztár úgy érzi, a betegség miatt lassan önmaga számára is idegenné válik.

Megrázó vallomást tett az A-ha énekese a Parkinson-kórról.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Egyre nehezebben uralja a testét és az érzelmeit az A-ha énekese

A zenész elmondta, hogy olykor minden előzmény nélkül sírni kezd, és nem tudja abbahagyni, máskor pedig nevet, miközben úgy érzi, ezek az érzelmek nem tőle származnak – írja a BILD.

Néha hirtelen sírok, és nem tudom abbahagyni, vagy nevetek, de az nem én vagyok

– mondta az A-ha frontembere.

Úgy fogalmazott, számára talán az a legnehezebb, hogy lassan elveszíti önmagát.

A Parkinson-kórt 2022-ben fedezték fel nála, ám az orvosok szerint akár három évtizede is jelen lehetett.

Az első feltűnő jelet egy hétköznapi helyzetben vette észre: fogmosás közben hirtelen ügyetlennek érezte a fogkefe megfogását.

2024 nyarán romlott az állapota, ezért Floridába utazott, ahol mélyagyi stimulációval kezelték. A beavatkozás segített neki, a megfelelő beállítás megtalálása azonban továbbra is komoly kihívást jelent. Morten Harket szerint ha túl alacsonyra állítják a stimulációt, romolhat a beszéde és a gondolkodása, ha viszont túl magasra, rángások, görcsök és akaratlan mozdulatok jelentkezhetnek.

Már énekelni sincs kedve

A Parkinson-kór közben más területeken is nyomot hagyott.

Lefogyott, elvesztette az íz- és szagérzékelését, és hat hónapon át nem tudott rendesen aludni.

A hangja is megváltozott, amely évtizedeken át az A-ha egyik legfontosabb védjegye volt. Amikor arról kérdezték, képes-e még énekelni, bizonytalanul azt válaszolta: „Nem igazán tudom.” Majd hozzátette: