Újabb emlékezetes pillanatokkal és meghökkentő válaszokkal folytatódott A nemzet hülyéje című műsor az RTL-en, amelyben a versenyzőknek az a feladatuk, hogy minél több kérdésre helyesen válaszoljanak. A csavar azonban az, hogy nem az marad a játékban, aki a legtöbb kérdésre tud helyesen válaszolni, hanem az, aki rosszabbul teljesít, éppen ezért ezt a játékot senki sem akarja megnyerni. A csütörtöki adásban, a verseny negyedik napjának végén egy irodalmi kérdés hozta el a döntő pillanatot: egy József Attila-versrészletet kellett felismerniük a hírességeknek, ám a feladványt kizárólag Miskovits Marci fejtette meg helyesen. Így végül ő hagyhatta el az iskolapadot ezen az estén.

Miskovits Marci bebizonyította, hogy nem ő A nemzet hülyéje (Fotó: RTL)

A nemzet hülyéje szereplői ezúttal is szórakoztató válaszokat adtak

A műsorban ezúttal sem volt hiány a szórakoztató bakikból, a versenyzők ugyanis több alkalommal is olyan válaszokat adtak, amelyekre még a műsorvezetők és a nézők is felkapták a fejüket. A csillagászattól a meséken át egészen a bibliai történetekig számos témában kellett helytállniuk, ám néhányan igencsak elkalandoztak a helyes megoldástól.

Az egyik legemlékezetesebb pillanat a csillagászati kérdésnél következett, amikor Kabát Petinek azt kellett megmondani, hogy melyik bolygó kering a legközelebb a Naphoz. A helyes válasz természetesen a Merkúr lett volna, Kabát Peti azonban egészen más égitestet nevezett meg: a Földet. A focista a tévedés után humorosan próbálta menteni a helyzetet, és csak ennyit fűzött hozzá:

Nem vagyok én csillagász!

A válasza így nemcsak a tudáspróba egyik mulatságos pillanata lett, hanem a műsor egyik emlékezetes bakijává is vált.

De nem ez volt Kabát Peti egyedüli mulatságos megszólalása, ugyanis a kiselőadások során is megmutatta, hogy a történetek felismerése nem feltétlenül az erőssége. Egy alkalommal Ádámot és Évát Piroskának és a farkasnak nézte, majd a Trónok harca című sorozatot is belekeverte a történetbe. A különböző mesék és popkulturális utalások így egészen váratlan módon találkoztak a prezentációjában.