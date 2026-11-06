Kommentháború robbant ki A visszavágó fináléja után: a nézők szerint nem biztos, hogy a Vadászok nyertek

Csütörtök este véget ért A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! kéthetes hajtóvadászata, ám a finálé után korántsem mindenki értett egyet abban, hogy végül kik kerültek ki győztesként a játékból. A szereplők és a nézők véleménye is megoszlik, az utolsó adást követően pedig valóságos kommentháború alakult ki a közösségi oldalakon.
A visszavágó döntőjében két Célpont bujkált Budapesten
A játék végére mindössze két Célpont maradt versenyben: Sebestyén Balázs és Frohner Fecó. Mindketten mindent megtettek azért, hogy elkerüljék a Vadászokat, ráadásul a fináléban két kifejezetten nehéz küldetést is teljesíteniük kellett. A feladatokat sikerrel vették, a nyomukban járó üldözők pedig mindkét alkalommal csak a hűlt helyüket találták. A végső összecsapás azonban még tartogatott egy váratlan fordulatot. A játékosoknak mindössze néhány percük maradt arra, hogy eljussanak a Városligetben álló hőlégballonhoz. A szabály szerint az nyer, aki a felszállás pillanatában már a ballonon tartózkodik. Sebestyén Balázs azonban olyan messze volt a helyszíntől, hogy esélye sem maradt odaérni – ráadásul korábban nem tudta, hogy éppen ott dől majd el a verseny.
Frohner Fecó viszont időben megérkezett, és fel is jutott a hőlégballonra. A jármű azonban nem emelkedett a magasba azonnal, így Puskás Peti és Ember Márk is utolérte őt, felmásztak utána, és elkapták. A Vadászok úgy gondolták, ezzel megnyerték a játékot, a Célpontok azonban egészen másként látták a történteket.
A Célpontok több szempontból is vitatták a Vadászok győzelmét. Egyrészt Sebestyén Balázst a hajtóvadászat során senkinek sem sikerült elkapnia, másrészt Fecó már a hőlégballonban volt, amikor az üldözők utolérték. Szerintük arról nem tehetett, hogy a pilóta nem indította el időben a járművet. Még Majka, a műsor játékmestere is úgy fogalmazott a narrációban, hogy a nézőkre bízza a döntést: mindenki maga ítélje meg, ki nyerte a versenyt.
A visszavágó szereplői és nézői sem értenek egyet abban, hogy ki nyert
A közönségnek nem is kellett több, a finálé után rögtön elszabadultak az indulatok a kommentszekcióban. Egy néző például egyenesen Puskás Petinek címezte a véleményét, és azt írta, szerinte egyáltalán nem a Vadászok győztek.
Szerintem meg nem ti nyertetek! Egy: Balázs nem lett elkapva, kettő: azután mentetek be Fecóhoz, miután már bent volt a léggömbben, mert a pilóta nem akart időben felszállni... Szóval ismét az üldözöttek (Balázsék) nyertek! De attól még nagyon szép teljesítmény volt, gratula!
A hozzászólásra hamar érkezett is a válasz. Egy másik néző szerint ugyanis a szabályok egyértelműek voltak, és nem volt elegendő pusztán eljutni a ballonig.
„Miről beszélsz? Meg kell érinteni őket, nem csak annyi volt, hogy oda kell érnie Fecónak!”
A vita itt sem ért véget: az első kommentelő ismét megvédte az álláspontját, és továbbra is azt hangsúlyozta, hogy Fecó már a hőlégballonban volt, amikor a Vadászok utolérték, Balázst pedig senki sem kapta el.
De az volt a feladat, hogy fel kell szállniuk, Fecó beugrott, Petiék utána, az nem Fecó hibája, hogy a pilóta nem indult el időben! A másik meg, Balázst nem kapták el!
Egy másik bejegyzés alatt is hasonló vita bontakozott ki: a hozzászólók többsége úgy vélte, hogy Sebestyén Balázs és Frohner Fecó teljesítménye ért győzelmet, de természetesen ott is akadtak olyanok, akik a Vadászok mellett tették le a voksukat. Úgy tűnik, a műsor véget ért, a finálé utolsó percei azonban még jó ideig beszédtémát szolgáltatnak majd.