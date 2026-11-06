Kommentháború robbant ki A visszavágó fináléja után: a nézők szerint nem biztos, hogy a Vadászok nyertek

Csütörtök este véget ért A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! kéthetes hajtóvadászata, ám a finálé után korántsem mindenki értett egyet abban, hogy végül kik kerültek ki győztesként a játékból. A szereplők és a nézők véleménye is megoszlik, az utolsó adást követően pedig valóságos kommentháború alakult ki a közösségi oldalakon.

A visszavágó fináléjában Ember Márk és Puskás Peti elkapta Frohner Fecót (Fotó: RTL)

A visszavágó döntőjében két Célpont bujkált Budapesten

A játék végére mindössze két Célpont maradt versenyben: Sebestyén Balázs és Frohner Fecó. Mindketten mindent megtettek azért, hogy elkerüljék a Vadászokat, ráadásul a fináléban két kifejezetten nehéz küldetést is teljesíteniük kellett. A feladatokat sikerrel vették, a nyomukban járó üldözők pedig mindkét alkalommal csak a hűlt helyüket találták. A végső összecsapás azonban még tartogatott egy váratlan fordulatot. A játékosoknak mindössze néhány percük maradt arra, hogy eljussanak a Városligetben álló hőlégballonhoz. A szabály szerint az nyer, aki a felszállás pillanatában már a ballonon tartózkodik. Sebestyén Balázs azonban olyan messze volt a helyszíntől, hogy esélye sem maradt odaérni – ráadásul korábban nem tudta, hogy éppen ott dől majd el a verseny.

Frohner Fecó viszont időben megérkezett, és fel is jutott a hőlégballonra. A jármű azonban nem emelkedett a magasba azonnal, így Puskás Peti és Ember Márk is utolérte őt, felmásztak utána, és elkapták. A Vadászok úgy gondolták, ezzel megnyerték a játékot, a Célpontok azonban egészen másként látták a történteket.

A Célpontok több szempontból is vitatták a Vadászok győzelmét. Egyrészt Sebestyén Balázst a hajtóvadászat során senkinek sem sikerült elkapnia, másrészt Fecó már a hőlégballonban volt, amikor az üldözők utolérték. Szerintük arról nem tehetett, hogy a pilóta nem indította el időben a járművet. Még Majka, a műsor játékmestere is úgy fogalmazott a narrációban, hogy a nézőkre bízza a döntést: mindenki maga ítélje meg, ki nyerte a versenyt.

Sebestyén Balázst senki sem kapta el, ezért szerinte ők nyertek (Fotó: RTL)

A visszavágó szereplői és nézői sem értenek egyet abban, hogy ki nyert

A közönségnek nem is kellett több, a finálé után rögtön elszabadultak az indulatok a kommentszekcióban. Egy néző például egyenesen Puskás Petinek címezte a véleményét, és azt írta, szerinte egyáltalán nem a Vadászok győztek.

Szerintem meg nem ti nyertetek! Egy: Balázs nem lett elkapva, kettő: azután mentetek be Fecóhoz, miután már bent volt a léggömbben, mert a pilóta nem akart időben felszállni... Szóval ismét az üldözöttek (Balázsék) nyertek! De attól még nagyon szép teljesítmény volt, gratula!

A hozzászólásra hamar érkezett is a válasz. Egy másik néző szerint ugyanis a szabályok egyértelműek voltak, és nem volt elegendő pusztán eljutni a ballonig.