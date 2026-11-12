Ábel Anita megbánta válását? Elárulta, miért van a mai napig lelkiismeret-furdalása a történtek után

Ábel Anita a Csak Szabadon podcast Nincs kamu című műsorában Malek Andreával beszélgetett, amikor szóba került a válás és az, hogyan hat a gyerekekre a szülők különválása. Malek Andrea arról mesélt, hogy úgy érzi, a gyermekei sérültek a válás miatt, és ez máig fájdalmas számára. Anita erre saját tapasztalatából kiindulva reagált, majd egy olyan személyes vallomást tett, amelyből kiderült, mi az, amiért a mai napig lelkiismeret-furdalása van.

Ábel Anita válása: Lányával is megbeszélte a történteket (Fotó: RTL)

Ezért nem tud megbocsátani magának Ábel Anita

A beszélgetésben Ábel Anita elmondta, hisz abban, hogy egy gyermek számára sem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha a szülei mindenáron együtt maradnak.

Én hiszek az ok-okozatban. És nem biztos, hogy jó helyzet az egy gyereknek, ha együtt maradsz csak miatta

– fogalmazott a műsorvezető. Anita azonban nem tagadta, hogy a saját válása kapcsán is van olyan emléke, amely miatt máig önvádat érez.