Ábel Anita megbánta válását? Elárulta, miért van a mai napig lelkiismeret-furdalása a történtek után

Ábel Anita a Csak Szabadon podcast Nincs kamu című műsorában Malek Andreával beszélgetett, amikor szóba került a válás és az, hogyan hat a gyerekekre a szülők különválása. Malek Andrea arról mesélt, hogy úgy érzi, a gyermekei sérültek a válás miatt, és ez máig fájdalmas számára. Anita erre saját tapasztalatából kiindulva reagált, majd egy olyan személyes vallomást tett, amelyből kiderült, mi az, amiért a mai napig lelkiismeret-furdalása van.
Ezért nem tud megbocsátani magának Ábel Anita
A beszélgetésben Ábel Anita elmondta, hisz abban, hogy egy gyermek számára sem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha a szülei mindenáron együtt maradnak.
Én hiszek az ok-okozatban. És nem biztos, hogy jó helyzet az egy gyereknek, ha együtt maradsz csak miatta
– fogalmazott a műsorvezető. Anita azonban nem tagadta, hogy a saját válása kapcsán is van olyan emléke, amely miatt máig önvádat érez.
Én azt nem tudom igazán magamnak megbocsátani, amit egyébként már elmondtam a lányomnak is: hogy akkor, amikor az egész válás történt, akkor nem tudtam vele elegendő időt együtt lenni, és úgy figyelni rá, ahogy szerintem akkor kellett volna, mert annyira magammal voltam elfoglalva. Mert hát életemben először csináltam ilyet, nem tudtam akkor, hogy kell ezt kezelni. Emiatt nekem van lelkiismeret furdalásom
– vallotta be. A műsorvezető tehát nem a válás tényét bánja, hanem azt, hogy a nehéz időszakban nem tudott úgy odafigyelni a lányára, ahogyan szeretett volna. Ábel Anita férje több mint tizenhat éven át volt társa, mielőtt kapcsolatuk végül véget ért. A műsorvezető elmondása szerint sokáig próbálta megmenteni a kapcsolatukat, de egy idő után elfogyott az energia és a motiváció.