Pozitív hírek érkeztek Agárdi Szilviről! Az Origónak mesélt az állapotáról

Pozitív fordulatról tájékoztatott mindenkit közösségi oldalán Agárdi Szilvia, akinek testén már észrevehető a gyógyulás. Az énekesnő videók formájában tájékoztatta a rajongókat állapotáról, mivel úgy gondolta, hogy ezzel elkerüli az álhírek terjedését. Azonban a nővérek említették neki, hogy a haláláról több alkalommal olvastak az interneten, így szerette volna, ha egy újabb videó formájában tisztázza a helyzetet. Agárdi Szilvi most pedig az Origónak is mesélt hogylétéről és céljairól is.

Úgy tűnik, Agárdi Szilvi betegsége hamarosan a múlté lesz (Fotó: Mediaworks)

Agárdi Szilvi gyógyulásának sebessége az orvosokat is meglepte

Nagyon boldog vagyok, hogy végre van javulás az állapotomban és örültem annak, hogy elérkezett a pillanat, amikor erről tudok beszámolni

– kezdte lapunknak adott interjújában Agárdi Szilvia.

A Lyell-szindróma, amivel az énekesnőt is diagnosztizálták, egy olyan ritka betegség, amivel az orvosoknak is rendesen meggyűlt a baja. Keveset lehet tudni erről a betegségről, aminek Szilvi a legsúlyosabb verzióját kapta el. „Az orvosok és az ápolok is azt mondták nekem, hogy ez nemcsak tankönyvbe illő gyógyulás, hanem inkább már egy csoda. Elképesztően szeretném, hogy meggyógyuljak és bízok benne, hogy ez az erő átsegít ezen az időszakon” – jegyezte meg az énekesnő.

Agárdi Szilvi hamarosan hazatérhet a kórházból (Fotó: Szabolcs László)

Agárdi Szilvia decemberben szeretne visszatérni a színpadra

Nyilván minden döntés az orvosok kezében van, de már nagyon rövid távról beszélünk a hazatéréssel kapcsolatban. Nagyon boldog vagyok, hogy hamarosan otthon lehetek

– árulta el lapunknak az énekesnő.

Pár hete a legszebb álmaiban sem gondolta volna, hogy ebben az évben újra mikrofont ragadhat, azonban jelen állás szerint még ez is benne van a pakliban. „Már kitűztem célul, hogy decemberben szeretnék színpadra állni. Nagyon hiányoznak a rajongóim és bízok benne, hogy még idén visszatérhetek. Remélem, a szervezők is így lesznek vele” – mesélte elnevetve magát Agárdi Szilvia.

Az énekesnő elmondása szerint szüksége volt a sok szeretetre, amit országszerte kapott. „Meglepődtem, amikor mindenki csak pozitív üzeneteket küldött, pedig ez a mai világban nagyon ritka. Nélkülük nem tudom, mi történt volna” – zárta az Origónak adott interjúját Szilvia.