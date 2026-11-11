„Emberfeletti küzdelem volt az egész” – Agárdi Szilvi végre jó hírt közölhetett rajongóival

Agárdi Szilvi az elmúlt heteket a Pécsi Bőrgyógyászati Klinikán töltötte, ahol orvosok és ápolók dolgoztak a gyógyulásáért. Most Facebook-oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy állapota annyit javult, hogy elhagyhatja a kórházat.

Agárdi Szilvi egy ritka bőrbetegség miatt került kórházba

Fotó: MW archív

Az énekesnő a felvételen arról beszélt, hogy rendkívül nehéz időszakon van túl, de sikerült leküzdenie a betegséget.

A hitemet megtartottam, a harcot megvívtam, a Lyell-szindrómát leküzdöttem. Hazamehetek a kórházból. Emberfeletti küzdelem volt az egész

– fogalmazott.

Agárdi Szilvi külön köszönetet mondott a Pécsi Bőrgyógyászati Klinika orvosainak és ápolóinak, akik az elmúlt hetekben mindent megtettek a felépüléséért. Mint fogalmazott, a kezelés kezdetén rendkívül súlyos állapotban volt, és sok fájdalmat kellett elviselnie.

Elmondása szerint voltak olyan pillanatok, amikor a fájdalomtól sírt és kiabált, a legkisebb javulás azonban mindig újabb erőt adott neki. Hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére sem akarta feladni a küzdelmet.

Családjához vágyik vissza Agárdi Szilvi

Az énekesnő arról is beszélt, hogy bár a kórházi szoba az elmúlt hetekben a gyógyulásának helyszíne volt, már nagyon várja, hogy ismét együtt lehessen szeretteivel.

Mint mondta, hiányzik neki a családja, az otthoni környezet és az édesapja húslevese is. A kórházban töltött idő alatt az egész életét átértékelte.

Agárdi Szilvi a videó végén azoknak is köszönetet mondott, akik az elmúlt hetekben gondoltak rá és imádkoztak érte. Úgy fogalmazott, a történtek egyik legfontosabb tanulsága számára az volt, hogy a legnehezebb helyzetekben is meg kell őrizni a hitet.

Az énekesnő hangsúlyozta, hogy a betegséggel folytatott küzdelem során az életben maradás volt számára a legfontosabb.