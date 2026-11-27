Ambrus Attila élete nehéz időszakairól vallott. A Viszony – Marsi Anikóval című podcast vendégeként őszintén beszélt arról, miként élte meg, hogy a feleségével különváltak az útjaik. A pénteken 20 órakor az Origo YouTube-csatornáján debütáló beszélgetésben a családjáról és a válásáról is megszólalt, ugyanakkor világossá tette, hogy bizonyos részleteket továbbra is szeretne magának megtartani.
Ambrus Attila felesége már Baján él
Ambrus Attila és felesége, Réka több mint egy évtizedet töltöttek együtt, két gyermekük született. A Viszkis most arról is beszélt, hogy a különválás ellenére igyekszik megőrizni a jó kapcsolatot a gyermekeivel és volt párjával, hiszen számára jelenleg ez a legfontosabb.
Ambrus Attila és Réka kapcsolatának végéről 2026 június elején érkeztek az első hírek. Akkor derült ki, hogy a pár már külön él, és közös családi házukat is eladásra kínálják. A sajtó arról számolt be, hogy Réka visszaköltözött szülővárosába, Bajára, a Viszkis pedig a korábbi otthonukban maradt. A hír megjelenése után Ambrus Attila is megszólalt, és nem próbálta szépíteni a helyzetet. Elmondta, hogy saját nehéz természetének is szerepe volt abban, hogy a kapcsolatuk zátonyra futott, és nagy tisztelettel beszélt feleségéről, aki hosszú éveken át mellette állt. Azt is elárulta, hogy a különválás már 2025 augusztusában megtörtént, vagyis a család egy ideje külön élt, mire a nyilvánosság értesült a történtekről.
A Viszony – Marsi Anikóval legújabb adásában Ambrus Attila ismét beszélt a családi helyzetéről, ám ezúttal is igyekezett tiszteletben tartani a volt feleségével kötött megállapodását. A Viszkis elmondta, hogy Réka Baján él a gyerekekkel, ő pedig rendszeresen útra kel, hogy találkozhasson velük.
Különváltunk, a feleségem Baján él. Ha nem is hetente, másfél-két hetente eljárok a gyerekekhez. Ő hazaköltözött a szüleihez, de nem azért, mert menekülnie kellett volna előlem, annyira azért nem voltam gonosz. Voltak nehéz pillanataink, ezekről azonban nem szeretnék beszélni. Számomra ez egy kudarc, és ezen nincs mit szépíteni. Hibáztam, elrontottam dolgokat, ezt tudom, de most el kell engednem a történteket
– fogalmazott őszintén.
Ambrus Attila gyerekei érdekében nem szeretne a magánéletükről beszélni
A különválásról szóló hírek megjelenése óta számos megkeresést kapott, ám a magánéletük részleteit továbbra sem szeretné kiteregetni.
A válásom kapcsán rengetegen kerestek meg, de a feleségemmel megbeszéltük, hogy nem beszélünk a magánéletünkről. Jóban vagyunk, és a gyerekekkel is megvan a kapcsolatunk. Már egy éve külön élünk, de a gyerekek miatt sem szeretnék részleteket elárulni. Sokan kérdezik tőlem a piacon is, hogy mi történt, de mindig azt mondom: ez ránk tartozik, és pont
– mondta.
Ambrus Attila a nehéz időszak ellenére igyekszik a lehető legtöbb időt tölteni gyermekeivel. Korábban arról is beszélt, hogy a Bajára vezető út jelentős távolságot jelent számára, de ez sem akadályozza meg abban, hogy rendszeresen meglátogassa őket. A Viszkis arról is mesélt, hogy éppen az őszi szünetre szervez programot a gyerekekkel, akikkel néhány napot szeretne együtt tölteni. Bár a házassága véget ért, az apai szerepéből nem szeretne visszalépni, és mindent megtesz azért, hogy a gyerekek a lehető legkevesebbet érezzék a családi változásokból.
A Viszony – Marsi Anikóval legújabb epizódjában Ambrus Attila nemcsak a múltjáról és életének nehéz időszakairól beszél, hanem arról is, hogyan próbálja feldolgozni a történteket, és miként igyekszik új fejezetet nyitni az életében. A teljes, őszinte beszélgetést péntek este 20 órától nézhetik meg az Origo YouTube-csatornáján.