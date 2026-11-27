Ambrus Attila élete nehéz időszakairól vallott. A Viszony – Marsi Anikóval című podcast vendégeként őszintén beszélt arról, miként élte meg, hogy a feleségével különváltak az útjaik. A pénteken 20 órakor az Origo YouTube-csatornáján debütáló beszélgetésben a családjáról és a válásáról is megszólalt, ugyanakkor világossá tette, hogy bizonyos részleteket továbbra is szeretne magának megtartani.

A Viszony – Marsi Anikóval harmadik epizódjának vendége nem más, mint Ambrus Attila (Fotó: MEDIAWORKS)

Ambrus Attila felesége már Baján él

Ambrus Attila és felesége, Réka több mint egy évtizedet töltöttek együtt, két gyermekük született. A Viszkis most arról is beszélt, hogy a különválás ellenére igyekszik megőrizni a jó kapcsolatot a gyermekeivel és volt párjával, hiszen számára jelenleg ez a legfontosabb.

Ambrus Attila és Réka kapcsolatának végéről 2026 június elején érkeztek az első hírek. Akkor derült ki, hogy a pár már külön él, és közös családi házukat is eladásra kínálják. A sajtó arról számolt be, hogy Réka visszaköltözött szülővárosába, Bajára, a Viszkis pedig a korábbi otthonukban maradt. A hír megjelenése után Ambrus Attila is megszólalt, és nem próbálta szépíteni a helyzetet. Elmondta, hogy saját nehéz természetének is szerepe volt abban, hogy a kapcsolatuk zátonyra futott, és nagy tisztelettel beszélt feleségéről, aki hosszú éveken át mellette állt. Azt is elárulta, hogy a különválás már 2025 augusztusában megtörtént, vagyis a család egy ideje külön élt, mire a nyilvánosság értesült a történtekről.

A Viszony – Marsi Anikóval legújabb adásában Ambrus Attila ismét beszélt a családi helyzetéről, ám ezúttal is igyekezett tiszteletben tartani a volt feleségével kötött megállapodását. A Viszkis elmondta, hogy Réka Baján él a gyerekekkel, ő pedig rendszeresen útra kel, hogy találkozhasson velük.

Különváltunk, a feleségem Baján él. Ha nem is hetente, másfél-két hetente eljárok a gyerekekhez. Ő hazaköltözött a szüleihez, de nem azért, mert menekülnie kellett volna előlem, annyira azért nem voltam gonosz. Voltak nehéz pillanataink, ezekről azonban nem szeretnék beszélni. Számomra ez egy kudarc, és ezen nincs mit szépíteni. Hibáztam, elrontottam dolgokat, ezt tudom, de most el kell engednem a történteket

– fogalmazott őszintén.