Pénteken debütált a Viszony – Marsi Anikóval című podcast harmadik epizódja, amelynek vendége ezúttal Ambrus Attila, vagyis a Viszkis volt. A beszélgetés során a műsorvezető és vendége olyan személyes témákat érintettek, amelyekről korábban a Viszkis kevésbé beszélt. Ráadásul Marsi Anikó és Ambrus Attila a felvétel előtt soha nem találkoztak, és még csak nem is beszéltek egymással, a Viszkis ennek ellenére meglepő őszinteséggel nyílt meg.
Ambrus Attila feleségének is elmondta, hol szórják el a hamvait
Ambrus Attila kendőzetlenül beszélt a múltjáról, a korábbi döntéseiről és azokról a hibákról, amelyekkel ma már szembe tud nézni. A beszélgetésben a válása is szóba került, amelyről továbbra is igyekszik visszafogottan nyilatkozni, hiszen volt feleségével megegyeztek abban, hogy a magánéletük részleteit nem osztják meg a nyilvánossággal. A Viszkis azonban olyan témát is felhozott, amelyről eddig még nem beszélt ilyen nyíltan: elárulta, hogy hol szeretne végső nyugalomra lelni, és azt is: rendszeresen felkeresi ezt a helyet, ahol már most készül a saját búcsújára.
Ambrus Attila számára a Kárpát-medence jelenti az otthont, ám van egy különleges hely, amelyhez igazán erős érzelmi kötődés fűzi. A Viszkis elmondta, hogy a Búbánatvölgyben él, és a környéken található, több száz méter magasan fekvő kedvenc pontjára gyakran feljár.
Mindenütt van a hazám, mármint a Kárpát-medencében. Van egy kedvenc helyem több száz méter magasan. Kint lakok a Búbánatvölgyben, és oda fel szoktam járni próbafekvésre. Ez azt jelenti, hogy fölviszek egy üveg bort, kiülök arra a helyre és figyelem a tájat, ugyanis megkértem a volt feleségemet, meg még egy-két embert, hogyha meghalok, akkor a hamvaimat ott szórják el
– mondta Ambrus Attila Marsi Anikónak.
Ambrus Attila már most készül a halálra
A különleges szokásról Ambrus Attila azt is elárulta, hogy már most igyekszik megszokni azt a helyet, ahol majd egyszer szeretne nyugodni.
„És ugye most szokom a helyet. Fölülök oda és iszom. Szép a panoráma, nézem a Börzsönyt, nézem a Dunakanyart. Háromszáz-négyszáz méter magasan vagyok, és én ott szeretnék majd végső nyugalomra lelni.”
A Viszony – Marsi Anikóval harmadik adása így nemcsak a Viszkis múltjába enged betekintést, hanem egy egészen személyes, elgondolkodtató oldalát is megmutatja. Ambrus Attila őszintén beszél arról, hogyan tekint vissza az életére, és milyen helyet választott magának, ahol egyszer majd végső búcsút vehet a világtól.