Pénteken debütált a Viszony – Marsi Anikóval című podcast harmadik epizódja, amelynek vendége ezúttal Ambrus Attila, vagyis a Viszkis volt. A beszélgetés során a műsorvezető és vendége olyan személyes témákat érintettek, amelyekről korábban a Viszkis kevésbé beszélt. Ráadásul Marsi Anikó és Ambrus Attila a felvétel előtt soha nem találkoztak, és még csak nem is beszéltek egymással, a Viszkis ennek ellenére meglepő őszinteséggel nyílt meg.

Ambrus Attila meglepő vallomást tett Marsi Anikó műsorában (Fotó: MEDIAWORKS)

Ambrus Attila feleségének is elmondta, hol szórják el a hamvait

Ambrus Attila kendőzetlenül beszélt a múltjáról, a korábbi döntéseiről és azokról a hibákról, amelyekkel ma már szembe tud nézni. A beszélgetésben a válása is szóba került, amelyről továbbra is igyekszik visszafogottan nyilatkozni, hiszen volt feleségével megegyeztek abban, hogy a magánéletük részleteit nem osztják meg a nyilvánossággal. A Viszkis azonban olyan témát is felhozott, amelyről eddig még nem beszélt ilyen nyíltan: elárulta, hogy hol szeretne végső nyugalomra lelni, és azt is: rendszeresen felkeresi ezt a helyet, ahol már most készül a saját búcsújára.

Ambrus Attila számára a Kárpát-medence jelenti az otthont, ám van egy különleges hely, amelyhez igazán erős érzelmi kötődés fűzi. A Viszkis elmondta, hogy a Búbánatvölgyben él, és a környéken található, több száz méter magasan fekvő kedvenc pontjára gyakran feljár.

Mindenütt van a hazám, mármint a Kárpát-medencében. Van egy kedvenc helyem több száz méter magasan. Kint lakok a Búbánatvölgyben, és oda fel szoktam járni próbafekvésre. Ez azt jelenti, hogy fölviszek egy üveg bort, kiülök arra a helyre és figyelem a tájat, ugyanis megkértem a volt feleségemet, meg még egy-két embert, hogyha meghalok, akkor a hamvaimat ott szórják el

– mondta Ambrus Attila Marsi Anikónak.

Ambrus Attila megdöbbentő őszinteséggel vallott az életéről (Fotó: MEDIAWORKS)

Ambrus Attila már most készül a halálra

A különleges szokásról Ambrus Attila azt is elárulta, hogy már most igyekszik megszokni azt a helyet, ahol majd egyszer szeretne nyugodni.

„És ugye most szokom a helyet. Fölülök oda és iszom. Szép a panoráma, nézem a Börzsönyt, nézem a Dunakanyart. Háromszáz-négyszáz méter magasan vagyok, és én ott szeretnék majd végső nyugalomra lelni.”