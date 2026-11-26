Szexuális ajánlatok, megalázó helyzetek és egy életre szóló menekülés: Marcellina a Négyszemközt Andor Évával című podcast negyedik részében olyan történetekről beszélt, amelyekről korábban még soha nem nyilatkozott. Andor Éva műsorával azonban most kivételt tett.

Andor Éva műsorának a negyedik vendége Marcellina volt (Fotó: MW)

Marcellina Andor Éva műsorában osztotta meg a múltbéli sérelmeit

Szerdán debütált az Origo YouTube-csatornáján a Négyszemközt Andor Évával című podcast negyedik epizódja, amelynek vendége Marcellina volt. Az énekesnő, zenész és előadóművész a beszélgetés során nemcsak a pályájáról, hanem élete legfájdalmasabb időszakairól is őszintén mesélt. A 73 éves énekesnő jelenleg Hinta-palinta című regényén dolgozik, amelyben saját élményeit is feldolgozza, ám az írás komoly lelki megterhelést jelent számára.

„Izzadok, mert van egy kitűzött időpont, amire el kell készülnöm, hogy jövőre a júniusi könyvhétre meg tudjunk jelenni, és még nincs kész. És igazándiból talán nem is az a baj, hogy ennyire most időben be vagyok szorítva, hanem hogy amikről írok, azok nagyon mélyrehatóak, tehát tulajdonképpen félig-meddig újraélem az életemet” – vallotta be Marcellina, aki azt is elárulta, hogy egy-egy nehezebb történet leírása után akár egy napra is szüksége van, mire lelkileg újra összeszedi magát.

Az énekesnő a podcastben arról beszélt, hogy pályája kezdetén, a kommunista diktatúra idején számos alkalommal került olyan helyzetbe, amikor befolyásos férfiak szexuális szolgáltatást vártak volna tőle a szakmai előrelépésért cserébe. A Ki mit tud? idején például többéves szeretői szerepet kellett volna vállalnia a rendezővel, ám ő nemet mondott.

Hát ott konkrétan többéves szeretői szerepet kellett volna vállalnom a rendezővel. Nagyon kislány voltam, kis szende, naiva, tényleg hihetetlen rózsaszín burokban nőttem fel. Tehát az, hogy én egy családot felrúgjak csak azért, mert mit tudom én, valaki nekem szerelmet vall, az elképzelhetetlen volt, és őneki családja volt.

Az énekesnő elmondása szerint nem csupán a művészvilágban találkozott ilyen elvárásokkal: az ORI, az Interkoncert, a Magyar Televízió és a Magyar Rádió környékén is hasonló ajánlatokat kapott.