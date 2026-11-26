Szexuális ajánlatok, megalázó helyzetek és egy életre szóló menekülés: Marcellina a Négyszemközt Andor Évával című podcast negyedik részében olyan történetekről beszélt, amelyekről korábban még soha nem nyilatkozott. Andor Éva műsorával azonban most kivételt tett.
Marcellina Andor Éva műsorában osztotta meg a múltbéli sérelmeit
Szerdán debütált az Origo YouTube-csatornáján a Négyszemközt Andor Évával című podcast negyedik epizódja, amelynek vendége Marcellina volt. Az énekesnő, zenész és előadóművész a beszélgetés során nemcsak a pályájáról, hanem élete legfájdalmasabb időszakairól is őszintén mesélt. A 73 éves énekesnő jelenleg Hinta-palinta című regényén dolgozik, amelyben saját élményeit is feldolgozza, ám az írás komoly lelki megterhelést jelent számára.
„Izzadok, mert van egy kitűzött időpont, amire el kell készülnöm, hogy jövőre a júniusi könyvhétre meg tudjunk jelenni, és még nincs kész. És igazándiból talán nem is az a baj, hogy ennyire most időben be vagyok szorítva, hanem hogy amikről írok, azok nagyon mélyrehatóak, tehát tulajdonképpen félig-meddig újraélem az életemet” – vallotta be Marcellina, aki azt is elárulta, hogy egy-egy nehezebb történet leírása után akár egy napra is szüksége van, mire lelkileg újra összeszedi magát.
Az énekesnő a podcastben arról beszélt, hogy pályája kezdetén, a kommunista diktatúra idején számos alkalommal került olyan helyzetbe, amikor befolyásos férfiak szexuális szolgáltatást vártak volna tőle a szakmai előrelépésért cserébe. A Ki mit tud? idején például többéves szeretői szerepet kellett volna vállalnia a rendezővel, ám ő nemet mondott.
Hát ott konkrétan többéves szeretői szerepet kellett volna vállalnom a rendezővel. Nagyon kislány voltam, kis szende, naiva, tényleg hihetetlen rózsaszín burokban nőttem fel. Tehát az, hogy én egy családot felrúgjak csak azért, mert mit tudom én, valaki nekem szerelmet vall, az elképzelhetetlen volt, és őneki családja volt.
Az énekesnő elmondása szerint nem csupán a művészvilágban találkozott ilyen elvárásokkal: az ORI, az Interkoncert, a Magyar Televízió és a Magyar Rádió környékén is hasonló ajánlatokat kapott.
„Mindenhol. És mivel hogy mindenhol ez lett volna az ára, hogy én énekesnő maradhassak, ahhoz nekem külföldre kellett menekülni.”
Marcellina fiatalon több gusztustalan ajánlatot is kapott
Marcellina egyik legmegrázóbb története egy 17 éves korában átélt esethez kapcsolódik. Az Interkoncert egyik vezetője, akit az énekesnő a Hinta-palinta című dalában is megemlít, bécsi koncertkörutat ígért neki, ha teljesíti a férfi szexuális kívánságait. Marcellina elmondása szerint a férfi az ORI épületében, a Vörösmarty téren található büfében közelítette meg.
Ő egyébként azt mondta, már öreg, nem akar engem megd*gni, nekem kell valamit csinálni. A lényeg az, hogy olyankor ugye megáll a kés a levegőben, egy 17 éves naiva mit tud csinálni, kihátrálsz? Tehát eltűnsz abból a közegből. És én akkor megfogadtam, hogy a büdös életbe be nem lépek a Vörösmarty tér épületébe soha többet.
Marcellina így is tett, a történet azonban tizenöt évvel később újra kísértette: egy fellépés öltözőjében ismét találkozott a férfival, aki akkor is próbált közeledni hozzá.
„Kicsit késtünk, egy fa épületben öltöztem át, és egyszer csak bejött egy ilyen aszott öregember, és ott voltam félmeztelenül. Legyen szíves kimenni, hát öltözöm. Majd gyorsan fölöltöztem, lement a műsor, tapsi, tapsi, mindenki boldog volt, és akkor megyek vissza vetkőzni, és ott van megint ez az ember. És mondja, hogy hát fantasztikus a műsorod, és hogy cseréljünk mindenképpen telefonszámot, meg minden, és ő nekem segít, hogy még nagyobb sztár legyek, meg mit tudom én. Hadd öltözzem át, és majd utána. És akkor visszajött az egyik szervezőcsaj, és mondom, ki az Isten ez az undorító öregember. És akkor azt mondta, hogy nem ismered? Hát ő a Futár Bandi bácsi. És akkor esett le, hogy ez ugyanaz az ember. És ez még mindig ott van.”
Az énekesnő azt is elárulta, hogy a történtekről a szüleinek sem beszélt. Édesapjával különösen szoros kapcsolatban állt, ám a fájdalmas élményeket évtizedeken át magában tartotta, és inkább előre próbált haladni az életében.
Külföldre menekült Marcellina
A szexuális ajánlatok és a kiszolgáltatottság elől Marcellina végül külföldre menekült. Az Apostol együttessel jutott ki, később pedig zenekarvezetőként is dolgozott. Bár a nyugati világ sem jelentett számára könnyű életet, ott megtapasztalta, hogy a színpadon nyújtott teljesítmény valóban számít.
„Tehát, hogyha tényleg le tudsz valamit tenni az asztalra, akkor nem okvetlenül arról van szó, hogy most te, mint nő, legyél kiterítve az asztalra.”
A külföldi évek ugyanakkor kemény munkával teltek. Marcellina elmondta, hogy napi hat-nyolc órát zenéltek, sokszor szegényes körülmények között éltek, és a sikerért komoly áldozatokat kellett hozniuk.
Marcellina szüleivel a haláluk után is kapcsolatban áll
Marcellina a podcastben egy korábbi halálközeli élményét is felidézte. Elmondása szerint ételmérgezés miatt nem mindennapi „élményben” volt része.
„Egy ételmérgezés által kerültem olyan állapotba, hogy kívülről láttam magam a vécé sarkából, ahol én elájultam, tehát nem éltem. És azt kell, hogy mondjam, én soha nem féltem a haláltól. Én soha nem gondoltam úgy a halálra, hogy nem akarok meghalni, de ezek a tapasztalásaim konkrétan azt mondják, hogy jöhet, gyere. Merthogy egy olyan nyugalom van ott fönt, egy olyan elengedés, egy olyan harmónia, amit szerintem itt a Földön soha senki nem tapasztal meg.”
Ráadásul, amikor az édesapja elment, több jelet is tapasztalt, amik miatt ma már biztos abban, hogy valamilyen folytatás vár rá az élete után.
Amikor elment, ő konkrétan jelezte, hogy létezik valami. Abszolút ez a tapasztalásom, tehát nem félek, mert valami folytatás van, egy másfajta folytatásban hiszek, és tulajdonképpen az apuék ott vannak nálam a kertben, és rendszeresen leülök és beszélgetek velük. Tehát, ilyen szempontból nincsenek bennem félelmek, csak olyan szempontból éreztem, hogy ezt a könyvet, meg ezeket a dalokat, meg a mondanivalóimat az emberi hozzáállásokról… Ki kell tárulkoznom róluk, mert onnan azért ezt már nem lehet.
Marcellina most minden erejével a regényén dolgozik, amelyben olyan történeteket is megoszt majd, amelyekről eddig hallgatott. Elmondása szerint azért is szeretné végre kiírni magából ezeket az élményeket, mert úgy érzi, fontos, hogy a múlt fájdalmai ne maradjanak örökre kimondatlanul.