Új fejezet kezdődik Andor Éva életében: a népszerű műsorvezető Négyszemközt Andor Évával című podcastja az Origo YouTube felületén lesz látható. A műsor első epizódja már csütörtökön érkezik, ezt követően pedig minden héten ugyanazon a napon jelentkezik új beszélgetéssel. A formátum lényege, hogy Éva minden alkalommal egy vendéget hív, akivel az élet nagy kérdéseiről, gondolkodásmódjáról és személyes tapasztalatairól beszélget.

Andor Éva az Origón tér vissza az új műsorával (Fotó: MW)

Andor Éva műsora az Origón indul

A műsorvezető számára egyszerre jelent folytatást és újrakezdést, hogy az Origón elindul a műsora. A korábbi podcastműsora három éven át volt része az életének, ez idő alatt pedig különösen közel került hozzá ez a formátum.

Három évig készítettem a korábbi műsorom, és nagyon megszerettem. Az új hely mindig izgalmas lehetőség, a néhány hónapos szünet pedig jót tett: olyan volt, mintha vettem volna egy nagy levegőt. Nagyon várom a folytatást, és remélem, hogy a nézők is ugyanúgy szeretik majd

– mondta Andor Éva.

A podcast koncepciója a következő: Andor Éva olyan művészeket, tudósokat, zenészeket, sportolókat és más, a közéletben is meghatározó személyiségeket szeretne megszólaltatni, akik gondolataikkal és munkásságukkal hatással vannak az emberek világképére. Nem elsősorban a napi politikai történések érdeklik, hanem az, hogy mi formálja egy-egy ember gondolkodását, milyen értékeket képvisel, és mit hagy maga után.

„Vidnyánszky Attila lesz az első vendégem. Ő egy nagyon okos ember, imádom a gondolatait. A felkészülés számomra önmagában is hatalmas intellektuális élmény: hiába ismerek már egy vendéget, és készítettem vele akár több interjút is, mindig találok valami újat, ami meglep és továbbgondolásra késztet. Éppen ezt szeretem ezekben a beszélgetésekben: sosem lehet teljesen megismerni egy embert” – fogalmazott.

Andor Éva poscastműsora kiváló beszélgetéseket ígér (Fotó: MW)

Andor Éva podcastjában érdekes történetek és gondolatok kapják a főszerepet

A műsorvezető azt is fontosnak tartja, hogy a nézők ne csupán a vendégek történeteibe kapjanak betekintést, hanem abba is, hogyan látják a világot. Úgy véli, az ilyen találkozások mindkét fél számára tanulságosak, hiszen ő maga is minden beszélgetésből új gondolatokkal gazdagodik.

Egész életemben szerettem tanulni, és ma is hiszek abban, hogy a folyamatos szellemi munka frissen tartja az embert. A művészek különleges érzékenységgel látják a világot, és ez a látásmód csak rájuk jellemző. Nagy élmény volt beszélgetnem korábban Reviczky Gáborral, Marton Évával, Mező Gáborral, Szabó Istvánnal vagy Koltai Lajossal. Az pedig még nagyobb élmény, amikor a gondolataikat megosztják velem és a nézőkkel is

– tette hozzá Andor Éva.